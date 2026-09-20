Pressefoto Baumann
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'Hidup menulis kisah terbaik!' - Niko Kovac kirim pesan setelah penyerang yang dicoret Jerman membawa BVB meraih kemenangan
Kovac gembira saat Dortmund mempertahankan start sempurna
Pelatih kepala Borussia Dortmund Niko Kovac memuji daya juang timnya setelah meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah di kandang VfB Stuttgart dalam laga utama pekan pertandingan Bundesliga. Hasil itu memastikan BVB memulai kampanye liga dengan empat kemenangan beruntun untuk pertama kalinya dalam sebelas tahun.
Maxi Beier mencetak gol penentu pada menit ke-70 untuk membawa tim asuhan Kovac memasuki jeda internasional di puncak klasemen.
Sang pelatih menegaskan pentingnya meraih kemenangan tandang yang sulit atas lawan domestik berkualitas.
- Getty Images Sport
Manajer memuji respons Beier setelah dicoret dari tim nasional
Berbicara kepada wartawan setelah peluit akhir, Kovac mengungkapkan kepuasan khusus untuk penentu kemenangan, Beier. Penyerang berusia 23 tahun itu mencetak gol tak lama setelah tidak masuk dalam skuad tim nasional.
Kovac menilai kekecewaan individu kerap menjadi latar bagi momen-momen penentu di lapangan.
"Hidup menulis kisah-kisah terindah," kata Kovac. "Maxi Beier tidak bersama tim nasional, tetapi hari ini dia yang mencetak gol. Saya sangat senang untuknya, dan pada akhirnya itu menunjukkan bahwa kami memiliki skuad yang hebat dan pemain hebat dalam diri Maxi, serta bahwa dia telah memberi ganjaran kepada dirinya sendiri dengan gol ini hari ini."
Kesabaran taktis membuka pertahanan Stuttgart yang keras kepala
Kovac memuji disiplin taktis skuadnya dalam pertandingan ketat yang menuntut kesabaran luar biasa. Setelah periode pembuka yang berimbang, pergantian pemain di babak kedua dengan masuknya Jobe Bellingham dan Kosta Karetsas membalikkan keadaan ke arah Dortmund.
Bellingham melepaskan umpan silang datar akurat ke kotak enam yard untuk disambar masuk oleh Beier.
Sang pelatih kepala menilai memiliki opsi serbabisa dari bangku cadangan tetap menjadi kekuatan terbesar BVB pada musim ini.
- Sportfoto Rudel
Jeda memberi waktu istirahat yang layak sebelum jadwal padat
Setelah kemenangan dipastikan, Kovac mengonfirmasi bahwa anggota skuad yang tidak mendapat panggilan tim nasional akan mendapatkan waktu istirahat sebelum bersiap menghadapi jadwal musim gugur yang padat. Setelah jeda tiga pekan, Dortmund akan menghadapi sembilan pertandingan hanya dalam 30 hari, dimulai dengan Werder Bremen.
Pelatih asal Kroasia itu menyatakan keyakinan penuh bahwa para pemainnya dapat mempertahankan standar tinggi mereka di semua kompetisi.
"Sekarang, dia bisa mengambil cuti beberapa hari dan bekerja dari rumah," tutup Kovac mengenai Beier.
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