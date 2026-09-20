Pelatih kepala Borussia Dortmund Niko Kovac memuji daya juang timnya setelah meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah di kandang VfB Stuttgart dalam laga utama pekan pertandingan Bundesliga. Hasil itu memastikan BVB memulai kampanye liga dengan empat kemenangan beruntun untuk pertama kalinya dalam sebelas tahun.

Maxi Beier mencetak gol penentu pada menit ke-70 untuk membawa tim asuhan Kovac memasuki jeda internasional di puncak klasemen.

Sang pelatih menegaskan pentingnya meraih kemenangan tandang yang sulit atas lawan domestik berkualitas.