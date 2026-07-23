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'Hidup itu lelucon' - Neymar akhirnya angkat bicara setelah mendapat kritik di Piala Dunia; pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu kembali tersenyum di luar lapangan sepak bola
Neymar membela kegiatannya bermain poker
Santos berhasil meraih kemenangan tandang telak 4-1 atas Universidad Central dari Venezuela pada leg pertama babak playoff CONMEBOL Sudamericana, Selasa lalu. Pada hari yang sama, Neymar memicu kontroversi karena ikut serta dalam turnamen poker di São Paulo alih-alih ikut dalam rombongan tim. Menanggapi kecaman terkait komitmennya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil itu mengunggah foto dirinya yang sedang tersenyum di meja permainan dengan keterangan singkat: "Hidup itu lelucon."
Cuca menjelaskan alasan ketidakhadiran sang bintang
Terlepas dari kemarahan publik, keikutsertaan Neymar dalam turnamen tersebut telah disetujui oleh klub agar ia dapat fokus pada program pembinaan fisik menjelang Piala Dunia 2026.
Manajer Santos, Cuca, mengklarifikasi situasi tersebut setelah kemenangan mereka di Venezuela: "Karena dia absen selama beberapa hari dan tidak mendapat libur, kami memutuskan untuk membiarkannya menjadi lebih kuat lagi, berlatih keras agar dia bisa menjalani serangkaian pertandingan.
"Sekarang, dalam sepuluh hari ke depan, kami akan memainkan empat pertandingan. Apa untungnya membawanya ke sini? Kalian sudah lihat betapa berat dan melelahkannya perjalanan ini. Dia tetap di sana berlatih, sama seperti [Willian] Arao, Joao Schmidt, dan Igor Vinicius, dan hal itu memberi kami lebih banyak opsi untuk pertandingan-pertandingan mendatang."
Kehidupan setelah pensiun dari kancah internasional
Periode ini menandai masa transisi yang penting bagi Neymar, yang baru-baru ini pensiun dari sepak bola internasional menyusul kekalahan tak terduga Brasil 2-1 dari Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia. Mantan penyerang Barcelona ini, yang telah mencetak 80 gol dalam 130 penampilan bersama Selecao, kini sepenuhnya fokus pada tugas-tugasnya di klub Santos, di mana kontraknya masih berlaku hingga Desember.
- AFP
Santos harus menghadapi jadwal yang padat
Neymar dipastikan akan kembali beraksi saat Santos menghadapi Chapecoense dalam laga liga domestik akhir pekan ini. Peixe sangat membutuhkan kepemimpinan bintang mereka untuk mengangkat posisi tim dari peringkat ke-15 di klasemen Serie A. Dengan keunggulan yang cukup meyakinkan di Copa Sudamericana, kondisi fisik Neymar akan menjadi faktor penentu saat Santos menghadapi jadwal pertandingan yang padat.
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