Terlepas dari kemarahan publik, keikutsertaan Neymar dalam turnamen tersebut telah disetujui oleh klub agar ia dapat fokus pada program pembinaan fisik menjelang Piala Dunia 2026.

Manajer Santos, Cuca, mengklarifikasi situasi tersebut setelah kemenangan mereka di Venezuela: "Karena dia absen selama beberapa hari dan tidak mendapat libur, kami memutuskan untuk membiarkannya menjadi lebih kuat lagi, berlatih keras agar dia bisa menjalani serangkaian pertandingan.

"Sekarang, dalam sepuluh hari ke depan, kami akan memainkan empat pertandingan. Apa untungnya membawanya ke sini? Kalian sudah lihat betapa berat dan melelahkannya perjalanan ini. Dia tetap di sana berlatih, sama seperti [Willian] Arao, Joao Schmidt, dan Igor Vinicius, dan hal itu memberi kami lebih banyak opsi untuk pertandingan-pertandingan mendatang."