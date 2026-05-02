'Hidup di markas latihan' - James Maddison memberikan pujian penuh kepada Roberto De Zerbi atas keberhasilan Tottenham bertahan di Liga Premier
De Zerbi, sang penyelamat di N17
Gelandang Tottenham, Maddison, melontarkan pujian kepada manajer "penuh semangat" De Zerbi setelah sang pelatih membantu klub terhindar dari "bencana" pada hari terakhir musim Liga Premier. Spurs menghadapi hari terakhir yang dramatis dari musim yang suram, dan sementara rival degradasi mereka, West Ham, mengalahkan Leeds 3-0 pada hari Minggu, gol Joao Palhinha pada menit ke-43 memastikan kemenangan penting atas Everton untuk mengamankan status mereka di liga utama.
De Zerbi mengambil alih pada akhir Maret saat Tottenham belum pernah menang di Liga Premier pada tahun 2026, dan mereka tergelincir ke tiga besar terbawah sebelum debutnya di Sunderland sehingga semakin memicu kekhawatiran bahwa degradasi pertama dalam 49 tahun bisa terjadi. Pukulan lain menyusul dengan absennya Cristian Romero dan Xavi Simons, tetapi sikap positif sang pelatih asal Italia yang menular itu memulihkan keyakinan dan membangun kembali hubungan dengan para penggemar yang putus asa.
Maddison memuji manajer yang sangat bersemangat
Setelah rentetan 15 pertandingan tanpa kemenangan di liga berakhir saat melawan Wolves, langkah terakhir De Zerbi pada hari Minggu adalah mengantarkan Tottenham meraih kemenangan kandang pertama di Liga Premier sejak 6 Desember di hadapan penonton yang penuh emosi di N17. Maddison, yang absen hampir sepanjang musim ini akibat cedera lutut serius, memuji peran mantan manajer Brighton tersebut.
Maddison berbicara tentang pengaruh sang manajer: "Saya sangat senang untuk manajer yang datang dan mengarahkan kapal ini ke arah yang benar karena saya pikir tanpa dia, situasinya bisa menjadi suram jika saya jujur. Dia sangat bersemangat. Dia tinggal di tempat latihan bersama para pemain, bersama timnya. Dia ada di sana pada pukul 9 malam bersama seluruh stafnya. Mereka sudah menyiapkan papan taktik; ada enam orang di sana; mereka hanya berdiskusi; sudah pukul 9 malam, dan kami sudah mengadakan empat atau lima pertemuan untuk setiap pertandingan. Dia benar-benar terobsesi dengan sepak bola dan sangat bersemangat."
Keaslian dan darah di atas segalanya
Maddison menekankan bahwa ikatan De Zerbi dengan klub terasa tulus sejak ia tiba. Maddison yakin bahwa tanpa penunjukan ini, nasib klub bisa saja jauh lebih buruk karena mereka sempat terancam degradasi selama musim 2025-26 yang penuh mimpi buruk.
"Ketika Anda merasakan keaslian seseorang yang sangat mencintai Tottenham—karena saya pun demikian, saya mencintai klub ini dan sangat ingin klub ini sukses—dan ketika Anda melihat orang yang memimpin kapal ini, ketika dia [sejujur itu] dan bukan sekadar mengatakannya demi kata-kata belaka, Anda bisa tahu dia sungguh-sungguh. Itulah mengapa dia berkata, 'Ada darah di dalam diriku, bukan air.' Dia selalu mengatakan itu. Itu karena dia benar-benar bersemangat tentang klub ini. Tanpa penunjukannya, bencana mungkin saja terjadi, tapi tidak, dan dia pantas mendapat banyak pujian atas hal itu karena kerja kerasnya di balik layar dan di lapangan latihan," tambah Maddison.
Gallagher merasakan pengaruh De Zerbi
Conor Gallagher sependapat dengan hal tersebut dan memberikan penghormatan kepada De Zerbi, yang memperlihatkan cuplikan video dari YouTube kepada pemain yang didatangkan pada Januari dengan biaya rekor klub itu untuk membangkitkan keyakinan gelandang asal Inggris tersebut. Mantan pemain Chelsea itu mengakui bahwa pergantian manajer adalah hal yang sangat dibutuhkan dirinya dan skuad untuk membalikkan performa mereka.
"Dia benar-benar mengubah awal karier saya di Spurs," kata Gallagher dengan jujur. "Sejak satu atau dua hari pertama, bisa dibilang dia sudah menguasai semua orang. Semua orang langsung mempercayainya dan segala yang dilakukannya; rasanya seperti, 'Syukurlah dia langsung datang.' Saya tidak bisa cukup memuji dia atas apa yang telah dilakukannya untuk klub, untuk tim, dan untuk saya secara pribadi. Saya sangat menantikan untuk bekerja sama dengannya lebih lanjut."