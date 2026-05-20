"Hidup dan sepak bola itu kejam" - Fermin Lopez memberikan kabar terbaru kepada para penggemar Barcelona dan Spanyol pasca-operasi setelah kekecewaan di Piala Dunia

Melalui media sosial untuk memberi kabar terbaru kepada para pengikutnya, pemain berusia 23 tahun ini tidak menyembunyikan kekecewaannya atas waktu terjadinya cedera tersebut, yang terjadi tepat saat persiapan Spanyol untuk Piala Dunia 2026 mulai berjalan. Ia menyadari beban mental yang ditimbulkan oleh kemunduran semacam itu bagi seorang atlet profesional yang sedang berada di puncak performanya.

"Operasi berjalan dengan sangat baik, dan saya sudah memikirkan untuk kembali dengan lebih kuat, baik secara fisik maupun mental," kata Fermin. "Hidup dan sepak bola bisa sangat kejam ketika Anda tidak menduganya atau tidak pantas mendapatkannya, tetapi Anda harus menerima bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan. Ini adalah masa yang sangat sulit bagi saya dan tantangan lain dalam karier saya yang akan saya atasi, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya untuk mendukung tim nasional dan rekan-rekan setim saya dari rumah. Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada semua orang atas dukungan dan pesan-pesan baik kalian."



