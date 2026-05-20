"Hidup dan sepak bola itu kejam" - Fermin Lopez memberikan kabar terbaru kepada para penggemar Barcelona dan Spanyol pasca-operasi setelah kekecewaan di Piala Dunia
Operasi bintang Barcelona berjalan sukses
Barcelona telah mengonfirmasi bahwa Fermin telah menjalani operasi yang berhasil untuk cedera kaki yang dialaminya pada fase akhir musim La Liga. Gelandang muda tersebut terpaksa menjalani operasi setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya saat kemenangan 3-1 atas Real Betis pada Minggu lalu, pertandingan di mana ia diganti pada babak pertama.
Klub merilis pernyataan resmi setelah prosedur tersebut: “Fermin telah menjalani operasi yang sukses untuk patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya. Prosedur tersebut dilakukan di Hospital de Barcelona, di bawah pengawasan Dr. Antoni Dalmau Coll dan dipantau oleh Tim Medis Klub. Waktu pemulihan akan ditentukan berdasarkan kemajuannya.”
“Hidup dan sepak bola itu kejam”
Melalui media sosial untuk memberi kabar terbaru kepada para pengikutnya, pemain berusia 23 tahun ini tidak menyembunyikan kekecewaannya atas waktu terjadinya cedera tersebut, yang terjadi tepat saat persiapan Spanyol untuk Piala Dunia 2026 mulai berjalan. Ia menyadari beban mental yang ditimbulkan oleh kemunduran semacam itu bagi seorang atlet profesional yang sedang berada di puncak performanya.
"Operasi berjalan dengan sangat baik, dan saya sudah memikirkan untuk kembali dengan lebih kuat, baik secara fisik maupun mental," kata Fermin. "Hidup dan sepak bola bisa sangat kejam ketika Anda tidak menduganya atau tidak pantas mendapatkannya, tetapi Anda harus menerima bahwa itu semua adalah bagian dari perjalanan. Ini adalah masa yang sangat sulit bagi saya dan tantangan lain dalam karier saya yang akan saya atasi, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya untuk mendukung tim nasional dan rekan-rekan setim saya dari rumah. Terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada semua orang atas dukungan dan pesan-pesan baik kalian."
Impian Piala Dunia hancur berkeping-keping
Waktu terjadinya cedera ini sangat mengecewakan bagi lulusan La Masia tersebut, yang berkat penampilan gemilangnya dengan 13 gol dan 17 assist dalam 48 penampilan musim ini telah menempatkannya sebagai kandidat kuat untuk masuk dalam starting XI asuhan Luis de la Fuente. Dengan turnamen yang akan dimulai pada bulan Juni, gelandang ini pada dasarnya harus melihat impiannya untuk bermain di Piala Dunia sirna akibat estimasi waktu pemulihan yang diperkirakan.
Perkiraan awal menunjukkan bahwa Fermin akan absen selama sekitar tiga bulan, yang berarti ia tidak hanya akan melewatkan ajang bergengsi di Amerika Utara tersebut, tetapi juga seluruh pramusim Barcelona. Ini merupakan pukulan telak bagi Spanyol, yang sudah cemas dengan kondisi kebugaran beberapa pemain kunci lainnya menjelang pertandingan pembuka grup mereka.
Dukungan yang kuat dari keluarga Blaugrana
Meskipun kecewa karena harus absen dari panggung terbesar di dunia sepak bola, Fermin tidak ditinggalkan sendirian dalam proses pemulihannya. Mundo Deportivo melaporkan bahwa ia dikunjungi di rumah sakit oleh beberapa rekan setimnya yang terkenal, yang menunjukkan ikatan kuat di dalam ruang ganti Barcelona saat ini. Para bintang seperti Dani Olmo, Eric Garcia, Pedri, dan Ferran Torres termasuk di antara mereka yang mampir untuk memberikan dukungan segera setelah ia menjalani operasi.
Tindakan solidaritas ini mengingatkan pada dukungan yang diterima Gavi selama pemulihan ACL-nya tahun lalu. Fermin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan tersebut, yang juga mencakup kunjungan dari pejabat klub. Barcelona kini akan fokus memastikan pemain berusia 23 tahun itu kembali dalam kondisi prima untuk awal musim 2026-27. Untuk saat ini, gelandang energik ini harus menghadapi musim panas yang dipenuhi kerja keras di gym, bukan kejayaan yang ia harapkan di lapangan.