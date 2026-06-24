'Hidup Cristiano Ronaldo!' - Rio Ferdinand menyuruh para pengkritik kapten Portugal itu untuk 'diam' setelah ia mencetak dua gol di Piala Dunia melawan Uzbekistan

Ferdinand tak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap mantan rekan setimnya itu, dan pada Selasa lalu, mantan bek tersebut tak bisa lagi menahan diri. Ferdinand mengunggah pesan di media sosial untuk merayakan gol Ronaldo setelah ia mencetak dua gol melawan Uzbekistan guna memastikan kemenangan penting.

Menanggapi gol pembuka tersebut, Ferdinand hanya menulis di Twitter: "VIVA RONALDO!" Ketika Nuno Mendes mencetak gol di akhir pertandingan, Ferdinand menggunakan nada sarkastis untuk menyindir mereka yang mengklaim bahwa Ronaldo egois, dengan menulis: "Tapi Cristiano bukanlah pemain tim."

Saat Ronaldo mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, Ferdinand menyusul dengan pesan singkat namun bermakna yang disertai emoji tertawa: "Dan satu lagi!"