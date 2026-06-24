Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Hidup Cristiano Ronaldo!' - Rio Ferdinand menyuruh para pengkritik kapten Portugal itu untuk 'diam' setelah ia mencetak dua gol di Piala Dunia melawan Uzbekistan
Ferdinand membela Ronaldo setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia
Ferdinand tak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap mantan rekan setimnya itu, dan pada Selasa lalu, mantan bek tersebut tak bisa lagi menahan diri. Ferdinand mengunggah pesan di media sosial untuk merayakan gol Ronaldo setelah ia mencetak dua gol melawan Uzbekistan guna memastikan kemenangan penting.
Menanggapi gol pembuka tersebut, Ferdinand hanya menulis di Twitter: "VIVA RONALDO!" Ketika Nuno Mendes mencetak gol di akhir pertandingan, Ferdinand menggunakan nada sarkastis untuk menyindir mereka yang mengklaim bahwa Ronaldo egois, dengan menulis: "Tapi Cristiano bukanlah pemain tim."
Saat Ronaldo mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut, Ferdinand menyusul dengan pesan singkat namun bermakna yang disertai emoji tertawa: "Dan satu lagi!"
- AFP
Membungkam para skeptis
Menyusul postingan-postingan awalnya, Ferdinand mengunggah sebuah video yang secara langsung menanggapi kritik tanpa henti yang dihadapi Ronaldo. Membela kapten Portugal itu, Ferdinand berkata: "Cristiano! Ya ampun, inilah yang dia lakukan! Serius: Cristiano Ronaldo sudah meninggalkan jejaknya di Piala Dunia ini. Dan tahukah kalian? Bagi semua yang meragukannya... Bagaimana mungkin kalian meragukan seorang pria yang sedang menuju 1.000 gol? Pemain Portugal dengan gol terbanyak di Piala Dunia: dia baru saja melampaui Eusebio, sang legenda Eusebio. Satu-satunya orang yang masih hidup yang mencetak gol di enam Piala Dunia. Mengatakan bahwa pria ini sudah benar-benar habis, bahwa dia tidak seharusnya bermain, bahwa dia merugikan tim, dan sebagainya... Tidak banyak penyerang tengah di dunia ini yang bisa bergerak seperti itu."
Ferdinand membandingkan Ronaldo dengan Haaland
Ferdinand melanjutkan pembelaannya yang penuh semangat dengan menganalisis pergerakan dan kemampuan penyelesaian akhir Ronaldo yang luar biasa selama pertandingan. Ferdinand menambahkan: "Waktunya, momen yang tepat untuk melakukan sprint dan kemudian mencetak gol seperti itu. Lalu gol kedua: seorang pemain berusia 41 tahun berlari di belakang seorang bek tengah—seorang bek tengah muda—di ajang Piala Dunia, untuk mencetak gol layaknya Haaland. Haaland yang hebat. Mari kita nikmati para pemain ini. Jangan mengkritik mereka, mari kita nikmati saja! Dan saya senang melihat hal ini." Menutup video penuh semangatnya dengan pesan langsung kepada mereka yang terus-menerus mempertanyakan posisi Ronaldo di tim nasional, Ferdinand tertawa dan berseru: "Dan tahukah kalian? Untuk para pembenci yang... ada di luar sana: diam saja!"
- AFP
Pertandingan penutup fase grup yang menentukan melawan Kolombia menanti
Ronaldo dan Portugal kini akan mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan terakhir fase grup yang menentukan melawan Kolombia. Dengan Kolombia yang saat ini memuncaki klasemen dengan enam poin, Portugal—yang mengoleksi empat poin setelah bermain imbang pada laga pembuka melawan Republik Demokratik Kongo—harus meraih kemenangan untuk memastikan posisi pertama. Ronaldo akan berupaya melanjutkan rekor mencetak golnya yang bersejarah guna mengantarkan negaranya melaju ke babak gugur sebagai juara grup.