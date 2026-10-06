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Heurelho Gomes kecam Hugo Souza yang 'amatir' saat mantan bintang Tottenham itu menyerukan perombakan di posisi kiper Brasil
Mantan penjaga gawang mengkritik penampilan di level internasional
Mantan kiper Tottenham Gomes melontarkan kritik terhadap penampilan Souza yang tidak meyakinkan, dengan berpendapat bahwa penjaga gawang itu tidak memenuhi standar tim nasional senior. Kiper Corinthians berusia 27 tahun itu menjadi starter pada laga pertama dari tiga pertandingan persahabatan Brasil, tetapi kebobolan lewat tendangan bebas melengkung pada menit ke-68 dari wonderkid Australia Nestory Irankunda. Meski sundulan dramatis Rayan pada masa injury time menyelamatkan hasil imbang 1-1, Souza tetap belum meraih kemenangan bersama Brasil setelah kalah pada debutnya melawan Jepang pada 2025.
- Getty Images Sport
Pundit soroti kelemahan taktis yang mencolok
Menilai kekurangan pertahanan Brasil, mantan andalan PSV Eindhoven itu menyoroti kelemahan mendasar dalam menghadapi situasi bola mati dan mengawal umpan silang yang datang.
Gomes, seperti dikutip oleh ESPN Brasil, secara terbuka mempertanyakan kapasitas sang penjaga gawang di level internasional: "Saya tidak melihat Hugo Souza punya potensi untuk tim nasional Brasil. Anda melihat pergerakannya saat mundur ke gawang... itu, maaf, tetapi itu adalah pergerakan pemain amatir, sejujurnya."
Ia menambahkan: "[Hugo] adalah kiper yang sangat bagus di bawah mistar, tetapi Anda melihat dia di sana tampak ragu untuk menyongsong bola atau mengambil posisi yang tepat ketika dia bergerak untuk menyongsong bola itu."
Sang ikon menuntut prioritas pada pengembangan pemain muda
Sambil mendukung keputusan Ancelotti untuk menghadirkan generasi baru di bawah mistar menyusul rotasi yang melibatkan Otavio dan Pedro Morisco, sang veteran mendesak sang pelatih untuk mendukung kandidat yang tepat.
Menjadi figur berprestasi selama membela Cruzeiro, Gomes menegaskan bahwa prospek yang tengah naik daun di mantan klubnya itu menawarkan kualitas jangka panjang yang jauh lebih besar: "Ya, perombakan memang diperlukan, tetapi Anda harus bersabar dengan mereka yang punya kemampuan untuk berada di tim nasional Brasil. Saya yakin Otavio adalah opsi utama [di posisi penjaga gawang]."
- NurPhoto
Tur Asia menguji soliditas lini belakang
Ancelotti harus segera merapikan lini belakangnya menjelang dua laga beruntun yang berat di Asia melawan Jepang dan Singapura bulan depan. Laga-laga persahabatan yang akan datang menjadi tolok ukur krusial bagi stabilitas pertahanan Brasil setelah mereka kebobolan tiga gol dalam dua penampilan yang kurang meyakinkan melawan Australia. Rotasi lebih lanjut di bawah mistar tampaknya tak terelakkan ketika juru taktik asal Italia itu mencari pelapis yang dapat diandalkan sebelum laga kompetitif kembali bergulir tahun depan.
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