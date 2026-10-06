Heurelho Gomes kecam Hugo Souza yang 'amatir' saat mantan bintang Tottenham itu menyerukan perombakan di posisi kiper Brasil

Menilai kekurangan pertahanan Brasil, mantan andalan PSV Eindhoven itu menyoroti kelemahan mendasar dalam menghadapi situasi bola mati dan mengawal umpan silang yang datang.

Gomes, seperti dikutip oleh ESPN Brasil, secara terbuka mempertanyakan kapasitas sang penjaga gawang di level internasional: "Saya tidak melihat Hugo Souza punya potensi untuk tim nasional Brasil. Anda melihat pergerakannya saat mundur ke gawang... itu, maaf, tetapi itu adalah pergerakan pemain amatir, sejujurnya."

Ia menambahkan: "[Hugo] adalah kiper yang sangat bagus di bawah mistar, tetapi Anda melihat dia di sana tampak ragu untuk menyongsong bola atau mengambil posisi yang tepat ketika dia bergerak untuk menyongsong bola itu."