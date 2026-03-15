Gol dari Gustav Isaksen menghambat laju Milan menuju puncak klasemen. Rossoneri kalah 0-1 di Olimpico melawan Lazio, gol penentu dari pemain Denmark itu pada menit ke-26 babak pertama menjauhkan tim asuhan Allegri dari Inter: kemarin Nerazzurri bermain imbang 1-1 melawan Atalanta, namun kekalahan Milan membuat selisih poin mereka bertambah satu poin dengan tim asuhan Chivu yang kini unggul 8 poin atas Rossoneri. Milan kalah setelah dua kemenangan beruntun melawan Cremonese dan tepatnya dalam derby melawan Inter; pertandingan berikutnya akan digelar di San Siro melawan Torino, sementara Inter akan bertanding di Firenze melawan tim asuhan Vanoli.
AFP
Diterjemahkan oleh
Hernanes setelah laga Lazio vs Milan: "Tak ada yang berjalan lancar di kubu Rossoneri, ini sungguh mengecewakan. Dan sekarang, waspadalah terhadap Como dan Juventus"
"API ITU TIDAK MENYALA"
Saat menganalisis pertandingan di studio DAZN, Hernanes mengomentari situasi Rossoneri sebagai berikut: "Di Milan, tidak ada yang berjalan dengan baik, penampilannya sangat mengecewakan," kata pemain Brasil yang pernah menjadi gelandang Lazio itu. "Dengan peluang sebesar ini untuk menghidupkan kembali harapan dalam perebutan gelar, saya mengharapkan lebih dari Rossoneri. Mereka seharusnya tampil lebih bersemangat, tetapi hal itu tidak terjadi. Memang benar Inter juga imbang dengan Atalanta, tapi saya melihat Nerazzurri bermain lebih baik daripada tim Allegri. Seperti yang dikatakan Ambrosini, sekarang Milan lebih dekat ke peringkat kelima daripada peringkat pertama, jadi waspadalah terhadap Como dan Juventus yang sedang melaju kencang."
Iklan