Hernanes setelah laga Lazio vs Milan: "Tak ada yang berjalan lancar di kubu Rossoneri, ini sungguh mengecewakan. Dan sekarang, waspadalah terhadap Como dan Juventus"

Saat menganalisis pertandingan di studio DAZN, Hernanes mengomentari situasi Rossoneri sebagai berikut: "Di Milan, tidak ada yang berjalan dengan baik, penampilannya sangat mengecewakan," kata pemain Brasil yang pernah menjadi gelandang Lazio itu. "Dengan peluang sebesar ini untuk menghidupkan kembali harapan dalam perebutan gelar, saya mengharapkan lebih dari Rossoneri. Mereka seharusnya tampil lebih bersemangat, tetapi hal itu tidak terjadi. Memang benar Inter juga imbang dengan Atalanta, tapi saya melihat Nerazzurri bermain lebih baik daripada tim Allegri. Seperti yang dikatakan Ambrosini, sekarang Milan lebih dekat ke peringkat kelima daripada peringkat pertama, jadi waspadalah terhadap Como dan Juventus yang sedang melaju kencang."