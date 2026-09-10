Juara bertahan Eropa Paris Saint-Germain memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan cara yang meyakinkan lewat kemenangan telak 6-1 atas FK Slovan Bratislava di Parc des Princes. Ferran Torres menjadi bintang pertandingan dengan hat-trick sensasional, sementara Ousmane Dembele mencetak dua gol sebelum Fabian Ruiz menambahkan gol keenam di akhir laga.

Kemenangan dominan itu langsung mengirimkan peringatan keras ke seluruh Eropa saat tim asuhan Luis Enrique memulai upaya mempertahankan trofi dengan penampilan yang komplet.

Kedua pencetak gol utama sama-sama mengungkapkan kegembiraan atas tempo serangan tanpa henti tim di hadapan para pendukung tuan rumah.