ZUMA Press Wire
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'Hentikan waktu, saya ingin hidup dalam momen ini selamanya!' - Di balik malam impian liar Ferran Torres dan Ousmane Dembele bersama PSG
Torres dan Dembele menyalakan pertahanan gelar PSG
Juara bertahan Eropa Paris Saint-Germain memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan cara yang meyakinkan lewat kemenangan telak 6-1 atas FK Slovan Bratislava di Parc des Princes. Ferran Torres menjadi bintang pertandingan dengan hat-trick sensasional, sementara Ousmane Dembele mencetak dua gol sebelum Fabian Ruiz menambahkan gol keenam di akhir laga.
Kemenangan dominan itu langsung mengirimkan peringatan keras ke seluruh Eropa saat tim asuhan Luis Enrique memulai upaya mempertahankan trofi dengan penampilan yang komplet.
Kedua pencetak gol utama sama-sama mengungkapkan kegembiraan atas tempo serangan tanpa henti tim di hadapan para pendukung tuan rumah.
- Getty Images Sport
Torres menikmati debut Eropa impian bersama PSG
Merefleksikan malam berkesannya, Torres menggambarkan debutnya di kompetisi Eropa bersama klub Paris itu sebagai skenario impian. Penyerang Spanyol tersebut memuji suasana yang menyambut di dalam skuad dan mengungkapkan keterkejutannya atas betapa cepat ia beradaptasi dengan kehidupan di Parc des Princes.
Torres menegaskan keinginannya untuk terus menghadirkan momen-momen penentu bagi para penonton tuan rumah yang penuh gairah.
"Itu seperti mimpi, malam yang luar biasa," kata Torres. "Itu adalah pertandingan Liga Champions pertama saya bersama PSG dan kami menang serta saya mencetak hat-trick. Melihat suporter yang begitu bersemangat, saya berharap hari ini tidak akan pernah berakhir! Saya mungkin sudah beradaptasi lebih cepat daripada yang saya perkirakan."
Dembele memuji komitmen total tim
Dembele juga sangat gembira dengan hasil laga malam itu, seraya menyoroti upaya kolektif tim dalam dua fase permainan. Winger Prancis itu mencatat bahwa membangun momentum sejak awal dalam fase liga yang baru sangat penting bagi skuad.
Ia menyoroti atmosfer intens yang dihadirkan para pendukung setia Paris sebagai faktor kunci yang mendorong motivasi tim.
"Sangat penting untuk menang malam ini," kata Dembele. "Kami mencetak banyak gol dan penting untuk mengawali kampanye Liga Champions dengan baik. Itu adalah performa yang sangat bagus dan kami benar-benar menikmatinya, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan."
- Ball Raw Images
PSG fokus menjaga momentum
Dengan total lima gol yang dibagi antara Torres dan Dembele, PSG memenuhi ekspektasi besar dan menunjukkan kedalaman lini serang mereka yang tangguh.
Raksasa Prancis itu kini mengalihkan fokus ke laga-laga domestik dan Eropa yang akan datang saat mereka berupaya melanjutkan kemenangan pembuka mereka.
Torres merangkum suasana di dalam tim dengan menambahkan: "Selalu penting untuk mencetak gol, bermain baik, menunjukkan apa yang ditunjukkan tim malam ini, memenuhi ekspektasi. Saya berharap bisa membawa lebih banyak kebahagiaan lagi kepada para pendukung."
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