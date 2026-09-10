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imago-sport-1082719642.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Hentikan waktu, saya ingin hidup dalam momen ini selamanya!' - Di balik malam impian liar Ferran Torres dan Ousmane Dembele bersama PSG

Paris Saint-Germain
Champions League
O. Dembele
F. Torres

Ferran Torres mencetak hat-trick sensasional sementara Ousmane Dembele membukukan dua gol saat Paris Saint-Germain memulai upaya mempertahankan gelar Liga Champions dengan kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava. Kedua bintang lini depan itu bereaksi dengan gembira setelah memanaskan Parc des Princes.

  • Torres dan Dembele menyalakan pertahanan gelar PSG

    Juara bertahan Eropa Paris Saint-Germain memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan cara yang meyakinkan lewat kemenangan telak 6-1 atas FK Slovan Bratislava di Parc des Princes. Ferran Torres menjadi bintang pertandingan dengan hat-trick sensasional, sementara Ousmane Dembele mencetak dua gol sebelum Fabian Ruiz menambahkan gol keenam di akhir laga.

    Kemenangan dominan itu langsung mengirimkan peringatan keras ke seluruh Eropa saat tim asuhan Luis Enrique memulai upaya mempertahankan trofi dengan penampilan yang komplet.

    Kedua pencetak gol utama sama-sama mengungkapkan kegembiraan atas tempo serangan tanpa henti tim di hadapan para pendukung tuan rumah.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Torres menikmati debut Eropa impian bersama PSG

    Merefleksikan malam berkesannya, Torres menggambarkan debutnya di kompetisi Eropa bersama klub Paris itu sebagai skenario impian. Penyerang Spanyol tersebut memuji suasana yang menyambut di dalam skuad dan mengungkapkan keterkejutannya atas betapa cepat ia beradaptasi dengan kehidupan di Parc des Princes.

    Torres menegaskan keinginannya untuk terus menghadirkan momen-momen penentu bagi para penonton tuan rumah yang penuh gairah.

    "Itu seperti mimpi, malam yang luar biasa," kata Torres. "Itu adalah pertandingan Liga Champions pertama saya bersama PSG dan kami menang serta saya mencetak hat-trick. Melihat suporter yang begitu bersemangat, saya berharap hari ini tidak akan pernah berakhir! Saya mungkin sudah beradaptasi lebih cepat daripada yang saya perkirakan."

  • Dembele memuji komitmen total tim

    Dembele juga sangat gembira dengan hasil laga malam itu, seraya menyoroti upaya kolektif tim dalam dua fase permainan. Winger Prancis itu mencatat bahwa membangun momentum sejak awal dalam fase liga yang baru sangat penting bagi skuad.

    Ia menyoroti atmosfer intens yang dihadirkan para pendukung setia Paris sebagai faktor kunci yang mendorong motivasi tim.

    "Sangat penting untuk menang malam ini," kata Dembele. "Kami mencetak banyak gol dan penting untuk mengawali kampanye Liga Champions dengan baik. Itu adalah performa yang sangat bagus dan kami benar-benar menikmatinya, menyerang dan bertahan sebagai satu kesatuan."

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    PSG fokus menjaga momentum

    Dengan total lima gol yang dibagi antara Torres dan Dembele, PSG memenuhi ekspektasi besar dan menunjukkan kedalaman lini serang mereka yang tangguh.

    Raksasa Prancis itu kini mengalihkan fokus ke laga-laga domestik dan Eropa yang akan datang saat mereka berupaya melanjutkan kemenangan pembuka mereka.

    Torres merangkum suasana di dalam tim dengan menambahkan: "Selalu penting untuk mencetak gol, bermain baik, menunjukkan apa yang ditunjukkan tim malam ini, memenuhi ekspektasi. Saya berharap bisa membawa lebih banyak kebahagiaan lagi kepada para pendukung."

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