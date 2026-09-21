Dampak dari laga di Riyadh Air Metropolitano telah mencapai titik didih setelah Atletico Madrid menggunakan media sosial untuk mengejek reaksi Real Madrid atas kekalahan derby terbaru mereka. Pasukan Diego Simeone meraih kemenangan susah payah 2-1, tetapi tajuk utama setelah pertandingan didominasi oleh konferensi pers eksplosif Mourinho.

Juru taktik asal Portugal itu, yang terlihat sangat marah terhadap kepemimpinan wasit, mengambil langkah yang tidak biasa dengan membawa bukti cetak ke sesi jumpa persnya untuk menyoroti apa yang ia yakini sebagai kesalahan-kesalahan yang mengubah jalannya pertandingan.

Atletico merespons aksi tersebut dengan unggahan tajam berisi emoji printer, yang jelas merujuk pada penggunaan gambar cetak oleh Mourinho untuk menguatkan argumennya. Pesan langsung yang diunggah klub, yang berbunyi, "Hentikan pelecehan terhadap wasit sekarang," menjadi teguran tegas terhadap kampanye tekanan yang kerap dilakukan tetangga mereka.



