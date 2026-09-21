Getty Images Sport
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'Hentikan pelecehan terhadap wasit sekarang' - Atletico Madrid melayangkan sindiran telak kepada Mourinho dan Real Madrid setelah derby Madrid yang panas membara
Atletico mengejek tingkah Mourinho di ruang konferensi pers
Dampak dari laga di Riyadh Air Metropolitano telah mencapai titik didih setelah Atletico Madrid menggunakan media sosial untuk mengejek reaksi Real Madrid atas kekalahan derby terbaru mereka. Pasukan Diego Simeone meraih kemenangan susah payah 2-1, tetapi tajuk utama setelah pertandingan didominasi oleh konferensi pers eksplosif Mourinho.
Juru taktik asal Portugal itu, yang terlihat sangat marah terhadap kepemimpinan wasit, mengambil langkah yang tidak biasa dengan membawa bukti cetak ke sesi jumpa persnya untuk menyoroti apa yang ia yakini sebagai kesalahan-kesalahan yang mengubah jalannya pertandingan.
Atletico merespons aksi tersebut dengan unggahan tajam berisi emoji printer, yang jelas merujuk pada penggunaan gambar cetak oleh Mourinho untuk menguatkan argumennya. Pesan langsung yang diunggah klub, yang berbunyi, "Hentikan pelecehan terhadap wasit sekarang," menjadi teguran tegas terhadap kampanye tekanan yang kerap dilakukan tetangga mereka.
- Getty Images Sport
Kemurkaan Mourinho atas keputusan kartu merah
Mourinho tiba di ruang konferensi pers sambil membawa cetakan fisik dari dua insiden spesifik yang menurutnya seharusnya membuat pemain Atletico diusir keluar lapangan. "Kita sebenarnya bisa menghemat konferensi pers ini karena cerita pertandingan ada di sini," kata Mourinho sambil memperlihatkan gambar-gambar tersebut. "Itu adalah dua kartu merah yang jelas."
Manajer Real Madrid itu melanjutkan omelannya dengan menyiratkan bahwa situasi di liga tidak seperti yang ia harapkan saat kembali ke ibu kota Spanyol. Dalam rentetan keluhan yang berlangsung hampir lima menit, ia berargumen bahwa kartu merah untuk Dean Huijsen secara signifikan mengubah jalannya pertandingan yang seharusnya bisa dimenangi timnya. "Jika mereka membiarkan kami, tetap tenang, dan membiarkan kami bersaing dalam kondisi yang setara, jalan masih panjang. Saya tidak mau melangkah terlalu jauh dan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang diatur. Saya tidak ingin memikirkan ini," tambahnya.
- Getty Images Sport
Simeone membela integritas permainan
Klasemen memberikan gambaran yang jelas tentang situasi saat ini, tetapi diskursus pasca-pertandingan tetap terjebak dalam pusaran spekulasi media. Jelas kesal dengan kerumunan wartawan yang terpaku pada skandal alih-alih nilai olahraga, Simeone menolak terpancing saat dicecar soal kepemimpinan wasit. Ia tetap pada pendiriannya di tengah upaya mencari kutipan viral, dengan mengatakan kepada para reporter: "Kalian sedang mencari headline. Saya tidak membutuhkan headline itu. Mari bicara tentang pertandingan yang kami mainkan, bukan permainan yang mereka ingin kami mainkan."
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