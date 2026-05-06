“Hentikan dia sekaligus” - Tingkah laku Mikel Arteta di pinggir lapangan disebut “memalukan” oleh mantan bintang Arsenal saat manajer The Gunners nyaris masuk ke lapangan

Mantan gelandang Arsenal, Stewart Robson, melontarkan kritik pedas terhadap Arteta, dengan menyebut perilaku sang manajer di pinggir lapangan sebagai "memalukan." Kritik tersebut muncul saat The Gunners menjalani pertandingan penting Liga Champions melawan Atletico Madrid, di mana Arsenal memastikan tempat mereka di final dengan kemenangan 1-0 - menang 2-1 secara agregat. Terlepas dari kemenangan tersebut, Arteta sering terlihat berada di tepi area teknisnya, tampak hampir melangkah ke lapangan untuk memengaruhi jalannya pertandingan.

Robson, yang menghabiskan enam tahun di Highbury selama masa bermainnya, tidak terkesan dengan gestur Arteta yang terus-menerus dan kedekatannya dengan lapangan. Saat ketegangan meningkat dalam pertandingan Eropa tersebut, pakar sepak bola itu menyarankan bahwa keinginan Arteta untuk terlibat dalam setiap alur permainan justru menjadi gangguan daripada manfaat bagi timnya.



