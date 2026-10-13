Carrick tengah berjuang mempertahankan posisinya di Manchester saat United bersiap menjalani tiga laga tandang beruntun. Laga pertama akan membawa Manchester United ke Madrid untuk menghadapi Atletico di Liga Champions pada Selasa.

Ketika ditanya apakah Leeds ingin menjadi tim yang memastikan Carrick kehilangan pekerjaannya, Kilgallon menambahkan: “Dia berada di bawah tekanan besar, bukan? Penampilan yang saya lihat saat melawan Tottenham, terutama pada babak pertama, tidak terlihat bagus baginya.

“Yang aneh, sebagai pemain dan pribadi, dia tampak seperti sosok yang mampu menyatukan tim Manchester United. Saya hanya merasa tidak ada kebersamaan di dalam tim. Situasinya di sana aneh.

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Apakah mereka bermain untuknya? Saya tidak yakin. Sejujurnya, saya pikir ada beberapa orang bermasalah di ruang ganti itu. Perlu ada beberapa orang yang turun tangan untuk menyatukan tim dan membereskan keadaan, dan saya pikir Michael Carrick mampu melakukannya dengan kepribadian yang dia miliki.

“Jika mereka memulai laga di Elland Road pada Minggu seperti saat melawan Tottenham, Leeds United akan unggul 3-0. Leeds punya pemain yang bisa dengan mudah menghukum mereka. Ada [Dominic] Calvert-Lewin di lini depan, juga [Noah] Okafor. Mereka tidak akan menyia-nyiakan peluang seperti yang dilakukan Tottenham.

“Anda tahu betapa besarnya laga ini, terutama bagi para penggemar Leeds. Michael Carrick juga tahu itu. Dia pernah bermain di Elland Road bersama Man United dan tahu betapa tidak bersahabatnya atmosfer di sana. Dia harus segera membenahi tim agar bisa tampil baik melawan Leeds United, karena Leeds akan sangat bersemangat menghadapi laga ini.

“Ini laga besar bagi para penggemar dan tim Leeds United. Saat jadwal pertandingan diumumkan, Man United adalah tim pertama yang mereka cari. Mereka sudah menantikan laga ini sejak awal musim. Man United akan menghadapi tugas berat di Elland Road pada Minggu.”