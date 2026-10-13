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“Hentikan Bruno Fernandes, Manchester United pun terhenti”: Leeds siap menambah tekanan pada Michael Carrick jika pelatih yang tengah disorot itu masih menjabat saat duel Perang Mawar di Elland Road
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Leeds bersiap menjamu Manchester United yang sedang tampil di bawah performa terbaiknya
Pengatur serangan asal Portugal Fernandes tetap menjadi sosok andalan di Old Trafford. Ia mencetak hat-trick untuk United dalam penampilan paling meyakinkan mereka musim ini sejauh ini, saat menang 5-2 atas tim promosi Ipswich pada akhir Agustus.
Sejak itu, Setan Merah kesulitan di kompetisi domestik. Mereka hanya meraih tiga dari 12 poin yang tersedia dalam empat laga terakhir di Liga Primer, serta tersingkir dari Carabao Cup setelah menyia-nyiakan keunggulan dua gol atas Brighton.
Tim asuhan Carrick hanya mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka di kasta tertinggi. Pada laga terakhir, mereka ditahan imbang 1-1 oleh Tottenham yang bermain dengan 10 orang. Pertanyaan pun kembali muncul soal kemungkinan pergantian pelatih lagi.
Apakah Fernandes kunci untuk menghentikan Manchester United?
Leeds akan sangat menantikan kesempatan untuk menambah penderitaan rival bebuyutannya. Kilgallon, yang berbicara dalam kerja sama dengan Online Casino Group, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah menurutnya menghentikan Fernandes adalah kunci untuk mengganggu permainan United: “Ya, menurut saya begitu. Tidak ada pemain lain.
“Inilah yang saya maksud soal karakter para pemain di skuad itu. Siapa lagi yang akan mengambil inisiatif jika Fernandes tidak bermain bagus? Jika Bruno tidak bermain bagus, siapa yang akan mengambil bola dan berkata, ‘Biar saya tunjukkan kemampuan saya’? [Bryan] Mbeumo atau [Matheus] Cunha? Saya belum melihat cukup banyak dari mereka.
“Namun, ketika melihat Fernandes sebagai kapten, saya berpikir, betapa hebatnya pemain ini. Sungguh. Itu tak bisa dimungkiri karena dia pemain kelas atas. Tapi, dia juga sering sekali mengangkat kedua tangannya dan berguling-guling di lapangan jika salah satu rekan setimnya melakukan kesalahan.
“Lalu lihat [Ethan] Ampadu di Leeds United. Sebagai kapten, jika dia memberi seseorang umpan terobosan dan pemain itu gagal mencetak gol, dia akan menjadi orang pertama yang menghampirinya, merangkulnya, lalu berkata, ‘Dengar, jangan khawatir, Nak. Saya akan mengumpan bola kepadamu lagi dan kamu akan mencetak gol’.
“Fernandes justru mengangkat kedua tangannya ke udara. Sungguh gila. Para penggemar melihat itu. Itu bukan sikap yang baik. Namun, ya, jika Anda menghentikannya, saya rasa saat ini Anda juga menghentikan Man United.”
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Leeds bisa membuat Carrick semakin dekat dengan pemecatan
Carrick tengah berjuang mempertahankan posisinya di Manchester saat United bersiap menjalani tiga laga tandang beruntun. Laga pertama akan membawa Manchester United ke Madrid untuk menghadapi Atletico di Liga Champions pada Selasa.
Ketika ditanya apakah Leeds ingin menjadi tim yang memastikan Carrick kehilangan pekerjaannya, Kilgallon menambahkan: “Dia berada di bawah tekanan besar, bukan? Penampilan yang saya lihat saat melawan Tottenham, terutama pada babak pertama, tidak terlihat bagus baginya.
“Yang aneh, sebagai pemain dan pribadi, dia tampak seperti sosok yang mampu menyatukan tim Manchester United. Saya hanya merasa tidak ada kebersamaan di dalam tim. Situasinya di sana aneh.
“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Apakah mereka bermain untuknya? Saya tidak yakin. Sejujurnya, saya pikir ada beberapa orang bermasalah di ruang ganti itu. Perlu ada beberapa orang yang turun tangan untuk menyatukan tim dan membereskan keadaan, dan saya pikir Michael Carrick mampu melakukannya dengan kepribadian yang dia miliki.
“Jika mereka memulai laga di Elland Road pada Minggu seperti saat melawan Tottenham, Leeds United akan unggul 3-0. Leeds punya pemain yang bisa dengan mudah menghukum mereka. Ada [Dominic] Calvert-Lewin di lini depan, juga [Noah] Okafor. Mereka tidak akan menyia-nyiakan peluang seperti yang dilakukan Tottenham.
“Anda tahu betapa besarnya laga ini, terutama bagi para penggemar Leeds. Michael Carrick juga tahu itu. Dia pernah bermain di Elland Road bersama Man United dan tahu betapa tidak bersahabatnya atmosfer di sana. Dia harus segera membenahi tim agar bisa tampil baik melawan Leeds United, karena Leeds akan sangat bersemangat menghadapi laga ini.
“Ini laga besar bagi para penggemar dan tim Leeds United. Saat jadwal pertandingan diumumkan, Man United adalah tim pertama yang mereka cari. Mereka sudah menantikan laga ini sejak awal musim. Man United akan menghadapi tugas berat di Elland Road pada Minggu.”
Mengapa Leeds begitu percaya diri
Leeds meraih empat poin dari United musim lalu, setelah bermain imbang di kandang dan menang di Old Trafford. Mereka juga mampu mengimbangi juara bertahan Arsenal meski kalah 2-1 pada laga terakhir. Ketika ditanya apakah Leeds United yakin mampu menandingi siapa pun saat ini, Kilgallon mengatakan: “Mereka yakin, 100 persen.
“Mereka bertandang ke markas Arsenal pada Sabtu dan melepaskan 11 tembakan ke gawang. Lihat saja, [Gabriel] Gudmundsson mengirim umpan silang kepada bek sayap di sisi lainnya, [James Justin], yang kemudian mencetak gol.
“Biasanya, ketika tim promosi bertandang ke markas Arsenal atau Old Trafford, mereka bermain dengan lima bek, bukan? Bahkan enam bek. Leeds United sekarang tidak seperti itu. Mereka tampil luar biasa, percaya diri, dan benar-benar berani menyerang lawan.
“Saya sudah sering menyaksikan mereka. Mereka tim yang bagus. Saya tegaskan, mereka tim yang bagus. Perekrutan pemain yang dilakukan Leeds United juga patut disebut karena mereka telah mendatangkan beberapa pemain berbakat.”
- Getty
Bisakah Leeds bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa?
Langkah cerdik di bursa transfer, yang dimulai setelah Leeds memastikan promosi ke Liga Primer pada 2025, telah membuat klub itu berkembang pesat di dalam dan di luar lapangan, dengan rencana ambisius yang tengah disusun.
Pekerjaan peningkatan fasilitas tengah berlangsung di Elland Road agar stadion dapat menampung lebih banyak suporter. Sementara itu, muncul pembicaraan tentang upaya lolos ke kompetisi Eropa musim ini seiring Daniel Farke mengeluarkan kemampuan terbaik skuad yang tampil sesuai potensi maksimalnya.
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