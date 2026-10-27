Di sisi lain, kontroversi memuncak terkait komentar Henry kepada Lamine Yamal ketika bintang Barcelona itu naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai talenta muda terbaik untuk tahun ketiga berturut-turut.

Henry berkata kepada Yamal: "Ini penghargaan ketigamu, bukan? Tapi apakah ini penghargaan yang benar-benar ingin kau menangkan?"

Yamal menempati peringkat ketiga dalam daftar penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, di belakang Kylian Mbappe dan Harry Kane yang menjadi juaranya.

Menurut "The Sun", pertanyaannya mengundang tawa para hadirin sementara Yamal sendiri tersenyum, "tetapi sejumlah penonton di media sosial bergegas menuding Henry melakukan perundungan terhadap pemain muda tersebut".

Surat kabar Inggris itu mengutip sejumlah komentar, salah seorang berkata: "Yamal berusia 19 tahun, dan dia menempati peringkat kedua tahun lalu serta ketiga tahun ini, bagaimana mungkin Henry merundungnya di depan semua orang".

Sementara yang lain menulis: "Ini perbuatan yang tidak pantas dari Thierry Henry. Sungguh baik dari Lamine Yamal untuk tetap tenang".

Surat kabar itu melanjutkan: "Namun sebagian penggemar lainnya berpendapat bahwa Henry tidak mengatakan hal yang salah". Salah seorang berkomentar: "Sama sekali tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan".

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