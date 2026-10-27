Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Diterjemahkan oleh

Henry di tengah tudingan: Apakah dia menghina Yamal di panggung Ballon d'Or?

T. Henry
L. Yamal
Barcelona
Prancis
Spanyol

Kritik lain untuk bintang Prancis itu usai mengejek Kate Scott

Thierry Henry menghadapi kritik atas penampilannya saat memandu acara Ballon d'Or 2026 di London, Senin kemarin, karena komentarnya terhadap rekan pembawa acaranya, Kate Scott, dan sayap Barcelona, Lamine Yamal.

Henry memotong rekannya, Scott, karena cara ia melafalkan nama legenda Brasil, Socrates, yang namanya digunakan untuk sebuah penghargaan yang diberikan kepada karya kemanusiaan terbaik yang dilakukan seorang pesepakbola, dan berkata: "Apa maksudmu? Kita tidak punya filsuf di sini."

Scott mengulangi pelafalan Henry dan menjawab sambil berkata: "Maaf atas pelafalanku, teman-teman. Percayalah pada Terry bahwa ia akan melafalkannya dengan benar," lalu Henry kembali memotongnya sambil berkata: "Ya, Dokter Socrates, kita tidak akan berdebat di sini."

Baca juga: Kejutan menanti Ronaldo di timnas Portugal


  • "Henry kurang ajar"!

    Meski demikian, penulis asal Skotlandia Andrew Downie, yang menulis buku "Doctor Socrates: Footballer, Philosopher and Legend", mengkritik Henry terkait sikapnya terhadap Scott, menurut situs Metro.

    Downie menulis di situs X: "Thierry Henry kurang sopan dan apa yang ia katakan tidak benar. (Scott) mengucapkan nama itu dengan benar. Saya tahu hal itu, saya menulis satu buku penuh tentang pria ini."

  • Di sisi lain, kontroversi memuncak terkait komentar Henry kepada Lamine Yamal ketika bintang Barcelona itu naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai talenta muda terbaik untuk tahun ketiga berturut-turut.

    Henry berkata kepada Yamal: "Ini penghargaan ketigamu, bukan? Tapi apakah ini penghargaan yang benar-benar ingin kau menangkan?"

    Yamal menempati peringkat ketiga dalam daftar penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, di belakang Kylian Mbappe dan Harry Kane yang menjadi juaranya.

    Menurut "The Sun", pertanyaannya mengundang tawa para hadirin sementara Yamal sendiri tersenyum, "tetapi sejumlah penonton di media sosial bergegas menuding Henry melakukan perundungan terhadap pemain muda tersebut".

    Surat kabar Inggris itu mengutip sejumlah komentar, salah seorang berkata: "Yamal berusia 19 tahun, dan dia menempati peringkat kedua tahun lalu serta ketiga tahun ini, bagaimana mungkin Henry merundungnya di depan semua orang".

    Sementara yang lain menulis: "Ini perbuatan yang tidak pantas dari Thierry Henry. Sungguh baik dari Lamine Yamal untuk tetap tenang".

    Surat kabar itu melanjutkan: "Namun sebagian penggemar lainnya berpendapat bahwa Henry tidak mengatakan hal yang salah". Salah seorang berkomentar: "Sama sekali tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan".

    Baca juga: Kontroversi Messi dan Iniesta kembali: Satu-satunya pemilih untuk Spanyol: Kane tidak layak meraih Ballon d'Or

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA