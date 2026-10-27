Thierry Henry menghadapi kritik atas penampilannya saat memandu acara Ballon d'Or 2026 di London, Senin kemarin, karena komentarnya terhadap rekan pembawa acaranya, Kate Scott, dan sayap Barcelona, Lamine Yamal.
Henry memotong rekannya, Scott, karena cara ia melafalkan nama legenda Brasil, Socrates, yang namanya digunakan untuk sebuah penghargaan yang diberikan kepada karya kemanusiaan terbaik yang dilakukan seorang pesepakbola, dan berkata: "Apa maksudmu? Kita tidak punya filsuf di sini."
Scott mengulangi pelafalan Henry dan menjawab sambil berkata: "Maaf atas pelafalanku, teman-teman. Percayalah pada Terry bahwa ia akan melafalkannya dengan benar," lalu Henry kembali memotongnya sambil berkata: "Ya, Dokter Socrates, kita tidak akan berdebat di sini."