Alonso menyaksikan penampilan klasik dari rekrutan terbarunya saat Chelsea membongkar Bournemouth di Stamford Bridge, dengan Henderson mencuri sorotan pada debut kandangnya. Setelah bergabung dengan Chelsea pada musim panas ini dengan status bebas transfer usai meninggalkan Brentford menyusul pemutusan kontraknya secara bersama-sama, gelandang berusia 36 tahun itu menandatangani kontrak dua tahun dengan Chelsea dan hanya membutuhkan kurang dari dua menit untuk memberi dampak, menyambar bola muntah dari tiang gawang setelah kombinasi apik dengan Cole Palmer. Pada fase berikutnya dalam pertandingan, Henderson menutup performa gemilangnya dengan mencetak gol kelima lewat tendangan bebas brilian.

Berbicara kepada BBC MOTD setelah peluit akhir, Alonso cepat memberikan pujian kepada etos kerja pemain Inggris itu dan variasi yang ia bawa ke lini serang Chelsea. "Dia menggunakan jeda internasional untuk melatih tendangan bebasnya," jelas pria Spanyol itu saat ditanya soal ketajaman sang gelandang.

Menurut Opta, pada usia 36 tahun 115 hari, Henderson menjadi pemain Chelsea tertua yang terlibat langsung dalam tiga gol atau lebih dalam satu pertandingan Premier League, dengan catatan dua gol dan satu assist, sekaligus menjadi pemain tertua dari tim mana pun yang mencapai pencapaian tersebut sejak Cristiano Ronaldo melawan Norwich pada April 2022 di usia 37 tahun.