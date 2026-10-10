AFP
Diterjemahkan oleh
'Henderson sudah berlatih tendangan bebas!' - Bos Chelsea Xabi Alonso puji 'penampilan bagus' dan memuji lini tengah wajah baru setelah kemenangan atas Bournemouth
Alonso memuji dampak instan Henderson
Alonso menyaksikan penampilan klasik dari rekrutan terbarunya saat Chelsea membongkar Bournemouth di Stamford Bridge, dengan Henderson mencuri sorotan pada debut kandangnya. Setelah bergabung dengan Chelsea pada musim panas ini dengan status bebas transfer usai meninggalkan Brentford menyusul pemutusan kontraknya secara bersama-sama, gelandang berusia 36 tahun itu menandatangani kontrak dua tahun dengan Chelsea dan hanya membutuhkan kurang dari dua menit untuk memberi dampak, menyambar bola muntah dari tiang gawang setelah kombinasi apik dengan Cole Palmer. Pada fase berikutnya dalam pertandingan, Henderson menutup performa gemilangnya dengan mencetak gol kelima lewat tendangan bebas brilian.
Berbicara kepada BBC MOTD setelah peluit akhir, Alonso cepat memberikan pujian kepada etos kerja pemain Inggris itu dan variasi yang ia bawa ke lini serang Chelsea. "Dia menggunakan jeda internasional untuk melatih tendangan bebasnya," jelas pria Spanyol itu saat ditanya soal ketajaman sang gelandang.
Menurut Opta, pada usia 36 tahun 115 hari, Henderson menjadi pemain Chelsea tertua yang terlibat langsung dalam tiga gol atau lebih dalam satu pertandingan Premier League, dengan catatan dua gol dan satu assist, sekaligus menjadi pemain tertua dari tim mana pun yang mencapai pencapaian tersebut sejak Cristiano Ronaldo melawan Norwich pada April 2022 di usia 37 tahun.
- AFP
Membangun fondasi lini tengah yang kokoh
Kemenangan itu menjadi pernyataan penting bagi tim Alonso, yang kesulitan menemukan ritme mereka dalam beberapa pekan terakhir. Merefleksikan alur pertandingan secara keseluruhan, Alonso tetap tenang menanggapi beberapa momen rapuh di lini belakang yang sempat memberi Bournemouth secercah harapan. "Saya tidak akan mengatakan ini pertandingan yang gila. Ada momen-momen yang berbeda. Kami mengendalikan pertandingan dengan baik. Setelah kebobolan ada 10 menit ketika pertandingan bisa berakhir dengan selisih yang lebih tipis. Gol keempat sangat penting. Ini adalah penampilan yang bagus dan kemenangan yang bagus," ujarnya.
Di luar kecemerlangan individu, Alonso secara khusus antusias dengan kemitraan yang mulai terbentuk di lini tengah, dengan menyoroti bagaimana kombinasi pengalaman Henderson dan energi Moises Caicedo memberi fondasi yang tak mampu diimbangi Bournemouth. "Kami telah melihat Moises Caicedo bermain berdampingan dengan Hendo," kata Alonso, menekankan keseimbangan ini sebagai faktor kunci di balik peningkatan performa tim. "Biasanya ketika Anda memiliki keseimbangan dan lini tengah yang kuat, tim akan berada dalam kondisi yang lebih baik."
Mengatasi paceklik clean sheet
Terlepas dari pesta gol di lini serang, penantian Chelsea untuk mencatat nirbobol di Premier League masih berlanjut, sebuah rentetan yang sudah berlangsung sejak Januari. Gol Evanilson untuk Bournemouth menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di lapangan latihan, tetapi Alonso tidak membiarkan statistik itu meredupkan semangatnya.
Alonso menepis saran bahwa ada masalah mendasar di lini pertahanan, seraya menunjukkan bahwa timnya sangat dekat untuk tidak kebobolan hari ini. "Itu akan datang. Hari ini kami nyaris. Kemenangan dengan nirbobol akan datang," tegasnya. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Chelsea dalam empat pertandingan, mengangkat mereka ke lima besar, sementara Bournemouth tetap berada tepat di luar zona degradasi berdasarkan selisih gol.
- Getty Images Sport
Masa depan jangka panjang Palmer telah diamankan
Atmosfer jelang pertandingan sudah semarak setelah muncul kabar bahwa Cole Palmer telah mengikat masa depannya untuk jangka panjang bersama klub, dengan menandatangani kontrak baru yang luar biasa hingga 2034. Palmer merayakan kesepakatan itu dengan memberi assist untuk gol pembuka Henderson, yang semakin menegaskan statusnya sebagai fondasi proyek Alonso di Chelsea.
Alonso berbicara dengan hangat tentang pentingnya mempertahankan talenta berkualitas tinggi seperti itu pada masa puncak kariernya. "Saya senang untuk Cole. Dia pemain top. Kami memilikinya untuk bertahun-tahun. Dia bisa menjadi salah satu pemain yang akan dikenang selama bertahun-tahun di masa depan," ujar pria Spanyol itu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami