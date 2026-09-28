AFP
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Heimir Hallgrimsson kecam para pengkritik dan puji bintang Republik Irlandia yang "bangga" usai kemenangan dominan atas Israel di tengah kontroversi boikot
Boys in Green yang tangguh merespons
Irlandia bangkit dari kekalahan mengecewakan 1-0 melawan Kosovo di Pristina dengan menyapu bersih Israel 3-0 di Debrecen berkat gol-gol babak pertama dari Troy Parrott, Adam Idah, dan Jack Moylan. Laga di venue netral itu sempat berada di ujung tanduk setelah skuad Irlandia menggelar pertemuan darurat selama empat jam menyusul penarikan mendadak Bazunu dari pemusatan tim. Pemungutan suara tim pada akhirnya menyelesaikan kebuntuan tersebut, dengan para pemain memutuskan untuk tetap memenuhi pertandingan itu meski ada seruan boikot yang meluas.
- IPA Sport
Manajer memuji kekuatan mental para pemain
Berbicara setelah pertemuan yang sarat muatan politik, Hallgrimsson membalas derasnya kritik dari luar yang diarahkan kepada skuadnya, dengan menegaskan bahwa banyak komentar telah melewati batas.
Memuji keteguhan timnya di tengah situasi yang bergejolak, Hallgrimsson mengatakan kepada RTE Sport: "Di masa-masa sulit, di situlah Anda menemukan para pemimpin, di situlah karakter-karakter tampil. Ini adalah masa sulit bagi mereka, dan saya pikir semua orang yang menyaksikan pertandingan melihat orang-orang Irlandia yang bangga berjuang untuk negaranya.
"Saya pikir mereka menunjukkan betapa besar arti ini bagi mereka, bukan hanya untuk bermain bagi Irlandia, tetapi juga untuk tampil baik malam ini dalam keadaan yang sulit, dengan persiapan yang buruk. Hanya untuk bisa melakukan itu, saya sangat bangga kepada mereka."
Mundurnya sang penjaga gawang memicu persatuan di kamp latihan
Penolakan Bazunu untuk tampil sebagai bentuk protes terhadap "kekejaman di kawasan tersebut" mengirimkan gelombang kejut ke ruang ganti, meski Hallgrimsson menegaskan pintu tetap terbuka lebar bagi sang penjaga gawang.
Menanggapi sikap sang kiper dan keharmonisan ruang ganti, Hallgrimsson berkata: "Ya, itu memang niatnya dua hari lalu, tentu saja itu terserah kepadanya. Kami mengirim pesan kepadanya tepat setelah pertandingan, dia adalah bagian dari kami. Dia memenangi pertandingan bersama kami, kami mendukung keputusannya, dan semoga dia akan tetap bersama kami. Saya tahu ini mungkin lebih berat baginya dibanding yang lain, tetapi dia adalah bagian dari tim kami dan akan tetap begitu."
Mengakui kegelisahan yang ditimbulkan oleh waktu pengambilan keputusan itu, sang manajer menambahkan: "Saya pikir itu [skuad] bisa bersatu kembali, jelas ini hanya soal waktunya, tidak ada masalah dari kami terhadap dirinya yang mengambil keputusan itu. Tentu saja akan lebih mudah jika itu dilakukan lebih awal. Biasanya para pemain selalu bersama dalam keputusan mereka. Itu adalah pertama kalinya terjadi perpecahan dan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap bersama dan menyelesaikan pertandingan."
- Inpho Photography
Jadwal fase grup menuntut konsistensi
Penampilan klinis di Debrecen memberi Irlandia dorongan yang sangat dibutuhkan dalam upaya mereka menjaga asa di grup tetap hidup. Tim asuhan Hallgrimsson kini mengalihkan perhatian ke duel kandang hari Kamis melawan Austria di Dublin pada 1 Oktober. Pertandingan ulang cepat melawan Israel menyusul tiga hari kemudian di TSC Arena yang netral di Backa Topola, Serbia.
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