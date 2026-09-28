Penolakan Bazunu untuk tampil sebagai bentuk protes terhadap "kekejaman di kawasan tersebut" mengirimkan gelombang kejut ke ruang ganti, meski Hallgrimsson menegaskan pintu tetap terbuka lebar bagi sang penjaga gawang.

Menanggapi sikap sang kiper dan keharmonisan ruang ganti, Hallgrimsson berkata: "Ya, itu memang niatnya dua hari lalu, tentu saja itu terserah kepadanya. Kami mengirim pesan kepadanya tepat setelah pertandingan, dia adalah bagian dari kami. Dia memenangi pertandingan bersama kami, kami mendukung keputusannya, dan semoga dia akan tetap bersama kami. Saya tahu ini mungkin lebih berat baginya dibanding yang lain, tetapi dia adalah bagian dari tim kami dan akan tetap begitu."

Mengakui kegelisahan yang ditimbulkan oleh waktu pengambilan keputusan itu, sang manajer menambahkan: "Saya pikir itu [skuad] bisa bersatu kembali, jelas ini hanya soal waktunya, tidak ada masalah dari kami terhadap dirinya yang mengambil keputusan itu. Tentu saja akan lebih mudah jika itu dilakukan lebih awal. Biasanya para pemain selalu bersama dalam keputusan mereka. Itu adalah pertama kalinya terjadi perpecahan dan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap bersama dan menyelesaikan pertandingan."