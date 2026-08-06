Bellerin cepat mengakui bahwa Arsenal kehilangan beberapa figur kunci, tetapi ia tetap senang dengan penerapan pertahanan timnya. Kemenangan ini menjadi dorongan kepercayaan diri yang sangat besar bagi Betis menjelang kampanye Liga yang baru.

"Memang benar Arsenal masih menunggu beberapa pemain datang dan belum memiliki skuad lengkapnya, tetapi ini adalah tim yang sangat terlatih. Pembinaan usia muda menggunakan sistem yang selaras dengan tim utama," tambah Bellerin.

"Ini tidak akan mudah. Mereka menurunkan banyak pemain inti di babak pertama, dan kami mampu bertahan. Saya senang dengan bagaimana pramusim ini berjalan, bukan hanya dari hasil, tetapi juga melihat cara kami bermain, menjaga penguasaan bola, tampil klinis, menunjukkan soliditas pertahanan dan kerja tim, serta memperlihatkan keinginan untuk menguasai bola dan kepercayaan diri saat menguasainya. Jika kami terus melakukan itu, kami akan berada dalam kondisi yang baik."