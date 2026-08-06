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Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Hector Bellerin mengungkapkan kebanggaannya setelah memimpin Real Betis meraih kemenangan atas mantan klubnya, Arsenal

H. Bellerin
Arsenal
Real Betis
Arsenal vs Real Betis
Club Friendlies

Hector Bellerin mengungkapkan kebanggaannya yang besar setelah menjadi kapten Real Betis saat meraih kemenangan 3-1 atas mantan klubnya, Arsenal, dalam laga pramusim di Dublin. Bek sayap asal Spanyol itu secara khusus meminta ban kapten untuk kesempatan tersebut saat ia menikmati reuni emosional dengan Mikel Arteta dan sejumlah mantan rekan setimnya.

  • Bellerin bersinar saat menghadapi mantan klubnya

    Bellerin menjalani reuni yang sangat emosional saat ia menjadi kapten Real Betis dalam kemenangan pramusim impresif 3-1 atas Arsenal. Tim asal Spanyol itu menampilkan performa klinis untuk mengalahkan juara Premier League di Dublin.

    Bek sayap berusia 31 tahun itu menghabiskan lebih dari satu dekade di London Utara setelah bergabung dengan akademi Arsenal saat masih muda. Ia kemudian naik menjadi kapten klub sebelum pergi mencari tantangan baru. Bellerin tetap menjadi sosok yang dicintai di kalangan suporter Arsenal, sehingga laga pramusim ini menjadi momen yang sangat spesial bagi bek berpengalaman tersebut.

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    Kisah di balik ban kapten

    Bellerin mengungkapkan bahwa ia secara pribadi meminta untuk mengenakan ban kapten dalam laga yang sangat dinantikan itu. Ia memuji rekan setimnya, Marc Bartra, karena tanpa pamrih mengalah untuk malam tersebut.

    "Saya berbicara dengan Marc pada pekan itu dan memintanya mengizinkan saya melakukannya, dia rekan setim yang hebat," aku Bellerin, seperti dikutip dari Mundo Deportivo. "Saya benar-benar ingin memikul tanggung jawab luar biasa ini, memberikan yang terbaik dalam pertandingan seperti ini, dan melihat begitu banyak rekan setim serta Mikel [Arteta]. Ini sebuah kebahagiaan, dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan hidup kepada saya untuk menikmati pertandingan ini."

  • Betis tampilkan performa tim yang komplet

    Sementara narasi emosional banyak berfokus pada Bellerin, skuad Betis menampilkan performa kolektif yang luar biasa melawan Arsenal yang tangguh. Tim asal Spanyol itu menunjukkan disiplin taktis yang luar biasa dan ketajaman di depan gawang.

    "Sangat menyenangkan bisa menikmati pertandingan menghibur seperti ini, ketika penguasaan bola dan kontrol permainan terbagi dan kedua tim sama-sama memiliki peluang," jelasnya. "Tim memainkan pertandingan yang hebat. Saya sangat menyukai solidaritas dan komunikasi yang ditunjukkan semua orang.

    "Terutama dalam bertahan pada babak pertama ketika mereka memberi kami tantangan. Kami menangani situasi-situasi itu dengan baik dan tampil klinis di depan gawang. Semuanya sangat positif."

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    Membangun momentum untuk kampanye baru

    Bellerin cepat mengakui bahwa Arsenal kehilangan beberapa figur kunci, tetapi ia tetap senang dengan penerapan pertahanan timnya. Kemenangan ini menjadi dorongan kepercayaan diri yang sangat besar bagi Betis menjelang kampanye Liga yang baru.

    "Memang benar Arsenal masih menunggu beberapa pemain datang dan belum memiliki skuad lengkapnya, tetapi ini adalah tim yang sangat terlatih. Pembinaan usia muda menggunakan sistem yang selaras dengan tim utama," tambah Bellerin.

    "Ini tidak akan mudah. Mereka menurunkan banyak pemain inti di babak pertama, dan kami mampu bertahan. Saya senang dengan bagaimana pramusim ini berjalan, bukan hanya dari hasil, tetapi juga melihat cara kami bermain, menjaga penguasaan bola, tampil klinis, menunjukkan soliditas pertahanan dan kerja tim, serta memperlihatkan keinginan untuk menguasai bola dan kepercayaan diri saat menguasainya. Jika kami terus melakukan itu, kami akan berada dalam kondisi yang baik."

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