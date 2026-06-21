Hayden Hackney yang sedang diminati mendapat peringatan soal transfer ke ‘klub yang salah’ di tengah kabar ketertarikannya dengan Man Utd - sang playmaker Middlesbrough pun diminta untuk ‘berhati-hati’ seiring meningkatnya minat dari klub-klub Liga Premier

Mantan pemain timnas Inggris, Brian Deane, mendesak Hackney untuk bersikap sangat hati-hati karena beberapa klub besar Liga Premier mulai mengincar bintang Middlesbrough tersebut. Dengan Boro yang harus menghadapi musim berikutnya di divisi dua setelah kalah tipis 1-0 dalam final play-off melawan Hull City, gelandang ini diperkirakan akan menjadi salah satu talenta lokal yang paling diburu pada musim panas ini.

Deane, yang berbicara melalui situs penjualan tiketPiala Dunia 2026, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa langkah yang salah dapat menghentikan momentum sang pemain muda. "Ini situasi yang sulit karena dia masih muda. Saya merasa bahwa untuk perkembangannya, mungkin diuji di level yang lebih tinggi akan baik baginya secara pribadi, tetapi dia harus berhati-hati dalam memilih klub mana yang akan dia tuju demi perkembangannya," kata Deane kepada Ticombo. "Jika dia bergabung dengan klub yang salah, maka dia mungkin tidak akan mendapatkan waktu bermain yang dia butuhkan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jadi, ke mana pun dia pergi, jika memang dia pindah, maka itu harus menjadi keputusan yang dipikirkan dengan matang."



