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Hayden Hackney yang sedang diminati mendapat peringatan soal transfer ke ‘klub yang salah’ di tengah kabar ketertarikannya dengan Man Utd - sang playmaker Middlesbrough pun diminta untuk ‘berhati-hati’ seiring meningkatnya minat dari klub-klub Liga Premier
Deane memperingatkan agar menghindari jebakan ‘klub yang salah’
Mantan pemain timnas Inggris, Brian Deane, mendesak Hackney untuk bersikap sangat hati-hati karena beberapa klub besar Liga Premier mulai mengincar bintang Middlesbrough tersebut. Dengan Boro yang harus menghadapi musim berikutnya di divisi dua setelah kalah tipis 1-0 dalam final play-off melawan Hull City, gelandang ini diperkirakan akan menjadi salah satu talenta lokal yang paling diburu pada musim panas ini.
Deane, yang berbicara melalui situs penjualan tiketPiala Dunia 2026, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa langkah yang salah dapat menghentikan momentum sang pemain muda. "Ini situasi yang sulit karena dia masih muda. Saya merasa bahwa untuk perkembangannya, mungkin diuji di level yang lebih tinggi akan baik baginya secara pribadi, tetapi dia harus berhati-hati dalam memilih klub mana yang akan dia tuju demi perkembangannya," kata Deane kepada Ticombo. "Jika dia bergabung dengan klub yang salah, maka dia mungkin tidak akan mendapatkan waktu bermain yang dia butuhkan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jadi, ke mana pun dia pergi, jika memang dia pindah, maka itu harus menjadi keputusan yang dipikirkan dengan matang."
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Hubungan Michael Carrick dengan Old Trafford
Terlepas dari berbagai peringatan, daya tarik Old Trafford tetap kuat, terutama karena Michael Carrick dilaporkan memainkan peran kunci dalam upaya Manchester United untuk merekrutnya. Mantan legenda United ini telah melatih Hackney selama tiga musim dan mendukung kepindahan tersebut sebagai cara untuk memperkuat lini tengah Setan Merah. Keyakinan Carrick terhadap kemampuan pemain muda ini untuk beradaptasi di Liga Premier menjadi faktor utama di balik minat United.
Deane mengakui pentingnya gelandang tersebut bagi Boro, dengan membandingkan perannya sebagai seorang ahli taktik di lapangan. "Jelas, Boro tampil luar biasa dengan kehadirannya di tim. Dia adalah pemain yang menguasai bola, seperti seorang quarterback, dan kehadirannya selama satu musim lagi akan menempatkan mereka pada posisi di mana mereka mungkin akan bersaing memperebutkan gelar. Apakah Boro akan mengambil risiko dengan mempertahankannya dan tidak bisa mencapai kesepakatan soal kontraknya? Dan jika itu merupakan risiko, apakah mereka akan berkata, 'Oke, kami harus melepasnya'? Jika dia pindah ke salah satu klub besar, apakah ada peluang baginya untuk kembali dengan status pinjaman?"
Everton mulai muncul sebagai alternatif yang stabil
Meskipun United menawarkan gemerlap kompetisi Eropa, Everton telah muncul sebagai tujuan potensial di mana Hackney mungkin menemukan jalan yang lebih terjamin untuk masuk ke starting XI. Dengan The Toffees yang baru saja pindah ke stadion baru musim lalu dan sedang mencari stabilitas, Deane yakin klub asal Merseyside ini dapat menawarkan lingkungan yang sempurna bagi pemain sekelas Hackney untuk terus mengembangkan kemampuannya di level tertinggi.
"Everton adalah klub yang sangat stabil. Menurut saya, dalam hal perekrutan, mereka mampu menawarkan lingkungan yang stabil bagi pemain yang sedang berkembang, yang merupakan pemain sangat bagus, dan mereka akan memberikan itu," kata Deane. "Lagi pula, di bawah asuhan David Moyes, mereka telah memastikan transisi ke stadion baru berjalan lancar, dan prosesnya berjalan cukup mulus. Jadi, ini pasti jenis klub yang cocok bagi pemain muda seperti itu."
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Mengutamakan pembangunan daripada gaji
Saat Middlesbrough bersiap menerima tawaran setelah gagal meraih promosi, sang playmaker harus memutuskan apakah ia siap berjuang mempertahankan posisinya di skuad yang dipenuhi bintang-bintang atau apakah pindah ke klub lain sebagai batu loncatan akan lebih menguntungkan.
Deane menyimpulkan dengan menekankan bahwa keputusan tersebut harus tepat bagi sang pemain dan klub. "Siapa pun yang membantunya mengambil keputusan ini perlu mempertimbangkannya dengan matang, bukan hanya soal uang... Uang itu pasti akan datang. Yang penting memastikan bahwa itu adalah keputusan yang tepat baginya dan Middlesbrough. Lupakan semua klub lain, klub ini harus menjadi pilihan yang tepat; jika tidak, Anda akan tetap bertahan di sini jika Anda berada di posisinya."