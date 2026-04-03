Saif Darwish, pemain tim Olimpiade Yordania U-23, menilai dirinya layak mendapat kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional senior, yang bersiap tampil di Piala Dunia 2026 pada musim panas mendatang.

Darwish, yang menjuarai Liga Yordania bersama Al-Hussein Irbid musim lalu, dianggap sebagai salah satu talenta terpenting dalam sepak bola Yordania saat ini.

Ia menjadi pemain Yordania pertama yang berkarier profesional di Polandia. Posisi utamanya adalah sayap kanan, namun ia juga piawai bermain di sisi kiri, serta sebagai playmaker di lini tengah.

Darwish yang berusia 22 tahun pindah dari Al-Hussein Irbid ke Stal Mielec (Polandia) pada musim panas lalu dengan status bebas transfer, namun kemudian dipinjamkan ke Stal Rzeszów, juga di Polandia.

Darwish meniti jenjang di kelompok umur timnas Yordania, di mana ia pernah membela tim U-18, U-20, dan U-23. Kini ia berambisi mengamankan tempat dalam daftar skuad pelatih asal Maroko, Jamal Al-Salami, menjelang partisipasi pertama “Al-Nashama” di Piala Dunia sepanjang sejarah.

Darwish, dalam wawancaranya dengan Kooora, berbicara tentang pengalaman profesionalnya di Eropa, kekagumannya terhadap apa yang ditampilkan kompatriotnya Musa Al-Taamari, bintang Stade Rennais Prancis, serta ambisi-ambisinya pada periode mendatang. Berikut isi wawancaranya.

