Seif Darwish - سيف درويش

حawar Koora.. Pemain profesional Yordania pertama di Polandia: Al-Tamari menaikkan standar ambisi saya.. dan saya pantas mendapat tempat dalam daftar Piala Dunia

سيف Darwish menegaskan bahwa Yordania akan mengejutkan semua orang di Piala Dunia

Saif Darwish, pemain tim Olimpiade Yordania U-23, menilai dirinya layak mendapat kesempatan untuk bergabung dengan tim nasional senior, yang bersiap tampil di Piala Dunia 2026 pada musim panas mendatang.

Darwish, yang menjuarai Liga Yordania bersama Al-Hussein Irbid musim lalu, dianggap sebagai salah satu talenta terpenting dalam sepak bola Yordania saat ini.

Ia menjadi pemain Yordania pertama yang berkarier profesional di Polandia. Posisi utamanya adalah sayap kanan, namun ia juga piawai bermain di sisi kiri, serta sebagai playmaker di lini tengah.

Darwish yang berusia 22 tahun pindah dari Al-Hussein Irbid ke Stal Mielec (Polandia) pada musim panas lalu dengan status bebas transfer, namun kemudian dipinjamkan ke Stal Rzeszów, juga di Polandia.

Darwish meniti jenjang di kelompok umur timnas Yordania, di mana ia pernah membela tim U-18, U-20, dan U-23. Kini ia berambisi mengamankan tempat dalam daftar skuad pelatih asal Maroko, Jamal Al-Salami, menjelang partisipasi pertama “Al-Nashama” di Piala Dunia sepanjang sejarah.

Darwish, dalam wawancaranya dengan Kooora, berbicara tentang pengalaman profesionalnya di Eropa, kekagumannya terhadap apa yang ditampilkan kompatriotnya Musa Al-Taamari, bintang Stade Rennais Prancis, serta ambisi-ambisinya pada periode mendatang. Berikut isi wawancaranya.

  • Sejauh mana profesionalisme awal Anda di Eropa bermanfaat bagi Anda, dan apakah Anda beradaptasi dengan kondisi di sana?

    Saya sangat diuntungkan karena bermain di Eropa sejak awal; ini adalah pengalaman profesional pertama saya dan langkah terpenting dalam hidup saya. Penting untuk berada di dekat orang-orang Eropa dan mengenal pendekatan yang mereka gunakan dalam bermain.

    Beradaptasi memang sulit pada awalnya karena perbedaan bahasa, وكذلك perbedaan aliran/mazhab teknis dalam sepak bola, tetapi saya yakin bahwa saya mampu melakukan banyak hal di sini. Setelah beberapa sesi latihan, para pemain tim saya banyak membantu saya untuk cepat beradaptasi, dan sekarang saya sudah menjadi salah satu dari mereka; kami seperti keluarga.

  • Apakah Anda lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan Anda di liga Polandia untuk terus menambah pengalaman, atau pindah ke petualangan baru musim panas depan?

    Penting bagi saya untuk menjalani pengalaman profesional di Eropa, agar terbiasa dengan gaya bermain dan ritme level dunia. Alhamdulillah, level saya meningkat dibandingkan awal saya bersama tim, dan saya mendapatkan pengalaman.

    Di akhir musim saya akan berbicara dengan agen saya بشأن langkah berikutnya dalam karier saya, saya belum memiliki rencana sekarang.

  • بعد bergabungnya Ali Al-Azaiza ke Al-Shabab Saudi, dan kembalinya Al-Fakhouri ke Pyramids Mesir, apakah Anda bisa mempertimbangkan untuk menjalani pengalaman di dunia Arab?

    Saat ini saya ingin tetap bertahan di kompetisi Eropa. Saya بالفعل telah menerima tawaran dari klub-klub Arab, tetapi setelah berbicara dengan agen saya, saya memutuskan untuk tetap di Eropa demi mengembangkan level permainan saya.

  • Apa yang kurang dari para pemain Arab untuk bisa menjadi profesional di liga-liga besar Eropa, dan mengapa sebagian besar pengalaman mereka gagal di Benua Biru?

    Mereka hanya kurang mentalitas yang baik, karena dari sisi permainan ada pemain Arab yang lebih baik daripada pemain Eropa.

    Menurut saya, penyebab kegagalan pengalaman para pemain Arab di liga-liga Eropa lainnya adalah karena para pemain tidak memiliki kegigihan, dan ada pemain yang terus bermain di liga-liga besar seperti Mousa Al-Taamari; apa yang ia berikan telah meningkatkan batas ambisi saya, dan saya berkomunikasi dengannya, karena ia mengenal liga-liga Eropa dan memberi saya nasihat.

  • ما هو الدوري الأوروبي الذي تحلم باللعب فيه di masa depan?

    Saya suka Liga Spanyol, saya penggemar Barcelona.

  • Siapa panutanmu di tingkat Arab dan dunia?

    Idola saya di tingkat Arab adalah Musa Al-Taamari, dan di tingkat dunia adalah Luka Modrić, mantan pemain Real Madrid, meskipun saya mencintai Barca.

  • Mari kita beralih membahas Piala Dunia, apakah pelatih Jamal Al-Salami menghubungi Anda terkait bergabung dengan tim nasional sebelum turnamen?

    Tidak, pelatih maupun pejabat mana pun dari Federasi Sepak Bola Yordania belum berbicara dengan saya sampai sekarang.

  • هل Anda melihat bahwa Anda layak mendapatkan kesempatan di tim nasional utama Yordania setelah tampil gemilang bersama tim nasional Olimpiade?

    Tentu saja saya pantas, saya ingin mewakili tim nasional negara saya dan melangkah bersamanya sejauh mungkin. Saya terus mengerahkan segenap kemampuan untuk mengibarkan bendera negara saya semakin tinggi dan semakin sering. Saya sekarang adalah duta sepak bola Yordania di sini di Polandia, لذلك saya mengerahkan seluruh upaya agar bendera Yordania tetap berkibar di mana-mana.

  • Sulit untuk membuat prediksi pasti untuk hasil tim nasional Yordania di Piala Dunia, terutama jika berada di grup yang juga berisi Argentina sebagai juara bertahan. Secara umum, Argentina kemungkinan menjadi favorit utama untuk lolos, sementara peluang Yordania akan sangat bergantung pada hasil melawan dua tim lainnya di grup serta kemampuan mereka mencuri poin lewat hasil imbang atau kemenangan mengejutkan. Jika Yordania mampu tampil disiplin dalam bertahan dan efektif dalam serangan balik, mereka bisa bersaing untuk posisi kedua atau setidaknya memperebutkan peringkat ketiga, tetapi skenario yang lebih mungkin adalah mereka berjuang keras untuk meraih poin dan membutuhkan kejutan besar untuk lolos.

    Tim nasional Yordania memiliki para pemain berpengalaman dan tampil gemilang bersama klub mereka, dan kami berupaya menjadi “kuda hitam” dalam turnamen ini; semua orang akan terkejut dengan level para Nashama di turnamen ini.

