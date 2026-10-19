Kiprah Konsa di Arsenal melesat pesat sejak kepindahannya dari Midlands yang menyita perhatian. Setelah menuntaskan transfer senilai £51 juta dari Aston Villa, bek tersebut dengan cepat menjadi bagian tak tergantikan dari lini belakang Mikel Arteta. Perjalanan pemain berusia 28 tahun itu menuju Emirates Stadium terasa istimewa mengingat hubungan lamanya dengan klub tersebut, sesuatu yang sangat berarti bagi para pendukung Arsenal sejak kedatangannya.

“Saya sering ditanya soal ini,” kata Konsa sambil tersenyum ketika ditanya tentang klub yang didukungnya sejak kecil. “Dan, ya, saya memang [pendukung Arsenal]. Saya punya banyak seragam Arsenal saat masih kecil. Anda bermimpi bermain untuk klub besar seperti ini. Saat masih kecil, Anda melihat klub seperti Arsenal dan begitu banyak pemain berkualitas yang pernah mereka miliki selama bertahun-tahun. Bisa berada di sini, bukan hanya itu, tetapi juga bersama teman-teman dekat, membuatnya semakin istimewa.”