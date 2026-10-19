Getty Images Sport
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Haus kemenangan! Ezri Konsa antusias menghadapi Harry Kane saat bintang Arsenal itu mengenang kemenangan termasyhur atas Bayern Munich dan membidik lebih banyak trofi
Mewujudkan cita-cita masa kecil di London Utara
Kiprah Konsa di Arsenal melesat pesat sejak kepindahannya dari Midlands yang menyita perhatian. Setelah menuntaskan transfer senilai £51 juta dari Aston Villa, bek tersebut dengan cepat menjadi bagian tak tergantikan dari lini belakang Mikel Arteta. Perjalanan pemain berusia 28 tahun itu menuju Emirates Stadium terasa istimewa mengingat hubungan lamanya dengan klub tersebut, sesuatu yang sangat berarti bagi para pendukung Arsenal sejak kedatangannya.
“Saya sering ditanya soal ini,” kata Konsa sambil tersenyum ketika ditanya tentang klub yang didukungnya sejak kecil. “Dan, ya, saya memang [pendukung Arsenal]. Saya punya banyak seragam Arsenal saat masih kecil. Anda bermimpi bermain untuk klub besar seperti ini. Saat masih kecil, Anda melihat klub seperti Arsenal dan begitu banyak pemain berkualitas yang pernah mereka miliki selama bertahun-tahun. Bisa berada di sini, bukan hanya itu, tetapi juga bersama teman-teman dekat, membuatnya semakin istimewa.”
- Getty Images Sport
Menghadapi tantangan Kane
Rintangan Konsa berikutnya mungkin yang paling berat di sepakbola Eropa: bertandang ke Munchen untuk menghadapi Harry Kane dan Bayern. Kapten Inggris itu tampil sensasional sejak pindah ke Jerman pada 2023, dengan catatan luar biasa berupa 155 gol hanya dalam 157 penampilan untuk raksasa Bavaria tersebut.
Namun, Konsa sudah mengenal ancaman yang bisa dihadirkan rekan setimnya di tim nasional itu. Sang bek telah tujuh kali menghadapi Kane sepanjang kariernya dan mencatatkan rekor yang cukup baik. Dalam seluruh pertemuan itu, ia tak membiarkan penyerang tajam tersebut mencetak gol dari permainan terbuka, sementara Kane hanya mencetak dua gol lewat penalti saat menghadapinya.
Konsa mengenang kemenangan terkenal atas Bayern
“Saya juga akan menghadapi rekan setim saya di tim nasional,” kata Konsa kepada The Guardian saat bersiap menghadapi ujian melawan mantan pemain Tottenham itu di Allianz Arena. Ia mengenang hari-hari terakhirnya di Villa Park dengan penuh kesan, ketika ia menjadi bagian dari tim yang mencatat kemenangan terkenal atas Bayern pada fase grup Liga Champions.
“Pertandingan Villa melawan Bayern … mengalahkan mereka di kandang dan tidak kebobolan … itu sangat istimewa bagi para pemain dan suporter. Saya tidak terlalu memperhatikan statistik semacam itu [melawan pemain tertentu], tetapi saya menantikan tantangan ini.”
- AFP
Ambisi di Liga Champions
Konsa tiba di Stadion Emirates dengan medali juara yang sudah dimilikinya setelah membantu Aston Villa meraih gelar Liga Europa dengan mengalahkan Freiburg. Pengalaman meraih kejayaan di Eropa itu justru membuatnya semakin berhasrat mengejar gelar yang lebih bergengsi.
“Seratus persen,” kata Konsa ketika ditanya apakah hasrat menjuarai Liga Champions terasa di ruang ganti. “Sebagai pemain, dengan standar dan target yang kami miliki … kami ingin memenangkan semuanya: Liga Champions, Liga Primer, trofi apa pun yang bisa kami raih. Ketika datang ke Arsenal, saya ingin menang. Saya haus kemenangan. Musim lalu saya berhasil meraih trofi Liga Europa dan musim ini saya ingin lebih.”
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