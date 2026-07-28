AFP
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Hattrick Joao Pedro menyelamatkan muka Chelsea dalam thriller 10 gol kontra Western Sydney Wanderers saat Xabi Alonso mengawali kiprah dengan kemenangan
Alonso mengawali dengan kemenangan yang kacau
Alonso memulai kiprahnya sebagai pelatih kepala Chelsea dengan kemenangan, tetapi timnya harus bekerja keras dalam kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers yang berlangsung menegangkan. Keunggulan secara mengejutkan berganti tangan lima kali dalam duel hiruk-pikuk di Accor Stadium.
Meski harus bermain di lapangan yang sangat aus setelah akhir pekan diisi pertandingan rugbi, Chelsea menurunkan susunan pemain inti muda yang diperkuat figur senior Tosin Adarabioyo, Liam Delap, dan Dario Essugo. Debutan Dastan Satpayev membawa Chelsea unggul lebih dulu, tetapi tuan rumah asal Australia itu berulang kali memanfaatkan buruknya pertahanan lawan untuk menjaga laga tetap berjalan kacau.
- Getty Images Sport
Pedro yang haus pujian dipuji bos barunya
Saat Chelsea secara tak terduga tertinggal pada babak kedua, Alonso memasukkan sejumlah pemain pengganti papan atas untuk menyelamatkan pertandingan. Penyerang Brasil Joao Pedro muncul sebagai pahlawan tanpa terbantahkan, mencetak hat-trick cepat di akhir laga untuk sepenuhnya membalikkan keadaan di Sydney. Alonso sangat senang dengan dampak sang striker dan mentalitas elite-nya di lapangan.
"Dia [Pedro] sangat lapar. Dia benar-benar, benar-benar bertekad untuk menjalani musim yang hebat. Dia mencetak banyak gol, tetapi saya rasa dia ingin terus mencetak lebih banyak gol lagi dan lagi," kata Alonso setelah pertandingan.
Kekhawatiran di lini pertahanan membayangi ketajaman serangan
Di balik permainan menyerang Chelsea yang brilian, lini belakang mereka yang rapuh akan memberi Alonso banyak alasan untuk khawatir menjelang kampanye Premier League pertamanya. Western Sydney berulang kali mengekspos unit pertahanan muda yang terus-menerus terlihat kalah cepat.
Anthony Pantzopoulos dan Aydan Hammond menghukum kesalahan-kesalahan awal Chelsea, sementara sapuan yang terdefleksi membuat Dylan Scicluna sempat mengembalikan keunggulan tuan rumah. Bahkan setelah Chelsea memasukkan pemain-pemain reguler tim utama, umpan ceroboh dari Estevao memungkinkan Awan Lual menyelipkan satu gol lagi melewati Robert Sanchez.
Beruntung bagi Chelsea, daya gedor menyerang mereka yang luar biasa menutupi kelemahan pertahanan yang mencolok. Prospek menarik Jamie Gittens melanjutkan performa apiknya dengan mencetak gol ketiga tak lama setelah masuk dari bangku cadangan.
- Getty Images Sport
Skuad Alonso menanti ujian dari Tottenham
Meski Alonso akan senang memulai masa jabatannya dengan kemenangan, performa di lini pertahanan menyoroti besarnya pekerjaan taktis yang harus dilakukan di balik layar. Pelatih asal Spanyol itu masih memiliki lima laga pramusim tersisa untuk membenahi lini belakangnya dan membangun sistem taktis yang dapat diandalkan.
Chelsea perlu segera memperbaiki bentuk pertahanannya saat mereka bersiap menghadapi ujian yang jauh lebih berat akhir pekan ini. Chelsea kembali beraksi pada Sabtu dalam laga uji coba bergengsi melawan rival sesama London, Tottenham di Sydney.
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