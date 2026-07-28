Alonso memulai kiprahnya sebagai pelatih kepala Chelsea dengan kemenangan, tetapi timnya harus bekerja keras dalam kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers yang berlangsung menegangkan. Keunggulan secara mengejutkan berganti tangan lima kali dalam duel hiruk-pikuk di Accor Stadium.

Meski harus bermain di lapangan yang sangat aus setelah akhir pekan diisi pertandingan rugbi, Chelsea menurunkan susunan pemain inti muda yang diperkuat figur senior Tosin Adarabioyo, Liam Delap, dan Dario Essugo. Debutan Dastan Satpayev membawa Chelsea unggul lebih dulu, tetapi tuan rumah asal Australia itu berulang kali memanfaatkan buruknya pertahanan lawan untuk menjaga laga tetap berjalan kacau.