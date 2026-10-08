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'Hatinya ada di sana' - presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez memanaskan pembicaraan soal Lionel Messi mengakhiri karier di Newell's Old Boys
Petinggi Amerika Selatan mendekati sang legenda
Ketua CONMEBOL Dominguez secara terbuka membicarakan peluang Messi kembali ke klub masa kecilnya, Newell's, sebelum pensiun. Menyaksikan dari tribun Estadio Monumental saat sang kapten menuntaskan karier internasionalnya selama 21 tahun, Dominguez menyebut penyerang kelahiran Rosario itu sebagai "sumber kebanggaan sejati bagi Amerika Selatan". Komentar tersebut menambah bobot baru pada harapan yang sudah lama ada untuk melihat Messi menutup kisahnya di tempat ia pertama kali menendang bola saat masih anak-anak.
- PxImages
Presiden gaungkan mimpi Copa Libertadores
Tidak merahasiakan keinginannya untuk melihat sang penyerang bermain di kompetisi klub tertinggi Amerika Selatan untuk Newell's, Dominguez mengatakan kepada para wartawan di mixed zone Monumental: "Tidak ada yang bisa menandinginya. Itu unik, dan itu adalah sesuatu yang pantas ia mainkan. Jika saya seorang presiden klub, saya akan melakukan segala yang mungkin untuk membawanya ke sini."
Saat ditanya apakah kepulangan emosional ke Rosario benar-benar mungkin terjadi, ia menambahkan: "Kenapa tidak? Hatinya ada di sana."
Rintangan kualifikasi menentukan kepulangan romantis
Menimbang apa yang diperlukan agar kepindahan itu terwujud, pejabat Paraguay tersebut menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan klub dan para suporternya: "Itu tergantung pada presiden Newell's, pada orang-orang Newell's. Saya pikir hatinya ada di sana. Tetapi kami membutuhkan Newell's untuk lolos."
Tuntutan untuk lolos itu menyoroti hambatan praktis terbesar bagi kemungkinan pulang yang bak dongeng. Dengan Messi terikat kontrak di Inter Miami hingga akhir 2028, kepindahan itu masih beberapa tahun lagi, yang berarti Newell's harus lebih dulu membuktikan bahwa mereka bisa rutin bersaing di antara tim-tim elite benua.
Tim asal Rosario itu saat ini berada di peringkat keenam Grup A dengan 17 poin dari 11 pertandingan, dan mereka membutuhkan trofi domestik atau finis di lima besar klasemen agregat untuk mengamankan tiket ke Copa Libertadores alih-alih harus puas bermain di Copa Sudamericana yang berada satu tingkat di bawahnya.
- AFP
Tugas domestik kembali berlanjut di Florida
Setelah perpisahannya dari tim nasional kini usai, Messi langsung kembali ke Amerika Serikat untuk menuntaskan musim reguler MLS. Pemain berusia 39 tahun itu kini menghadapi tugas langsung untuk mengelola beban kerjanya saat Miami bersiap menjalani kampanye play-off yang berat. Kepulangan romantis ke Rosario pun masih benar-benar tertunda, dengan sang penyerang sepenuhnya fokus pada komitmennya di Florida.
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