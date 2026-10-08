'Hatinya ada di sana' - presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez memanaskan pembicaraan soal Lionel Messi mengakhiri karier di Newell's Old Boys

Menimbang apa yang diperlukan agar kepindahan itu terwujud, pejabat Paraguay tersebut menegaskan bahwa keputusan akhir ada di tangan klub dan para suporternya: "Itu tergantung pada presiden Newell's, pada orang-orang Newell's. Saya pikir hatinya ada di sana. Tetapi kami membutuhkan Newell's untuk lolos."

Tuntutan untuk lolos itu menyoroti hambatan praktis terbesar bagi kemungkinan pulang yang bak dongeng. Dengan Messi terikat kontrak di Inter Miami hingga akhir 2028, kepindahan itu masih beberapa tahun lagi, yang berarti Newell's harus lebih dulu membuktikan bahwa mereka bisa rutin bersaing di antara tim-tim elite benua.

Tim asal Rosario itu saat ini berada di peringkat keenam Grup A dengan 17 poin dari 11 pertandingan, dan mereka membutuhkan trofi domestik atau finis di lima besar klasemen agregat untuk mengamankan tiket ke Copa Libertadores alih-alih harus puas bermain di Copa Sudamericana yang berada satu tingkat di bawahnya.



