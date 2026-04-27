Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Hatiku hancur" - Xavi Simons membagikan pesan yang menyentuh hati saat bintang Tottenham yang cedera itu memastikan musimnya telah berakhir dan ia tak akan tampil di Piala Dunia
Pukulan telak bagi klub dan negaranya
Simons telah mengonfirmasi kabar yang ditakuti oleh setiap pendukung Tottenham, dengan mengungkapkan bahwa ia mengalami robekan ligamen anterior cruciatum (ACL) dan harus absen hingga delapan bulan. Cedera tersebut terjadi saat pertandingan di Molineux, di mana pemain berusia 23 tahun itu mengalami guncangan pada lututnya saat berebut bola lepas dengan Hugo Bueno. Gelandang tersebut tampak sangat kesakitan dan harus dievakuasi dengan tandu dari lapangan setelah menerima perawatan medis intensif. Diagnosis ini merupakan pukulan telak bagi Spurs, yang saat ini tengah berjuang menghindari degradasi, serta tim nasional Belanda, karena Simons secara resmi akan absen di Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara.
Sebuah pesan yang menyentuh hati untuk para penggemar
Melalui Instagram untuk berbagi rasa sakitnya, Simons tidak menyembunyikan rasa hancurnya. Ia menulis: "Orang-orang bilang hidup bisa kejam dan hari ini rasanya memang begitu. Musim saya berakhir secara tiba-tiba dan saya hanya berusaha menerimanya. Jujur, hati saya hancur. Semuanya terasa tidak masuk akal. Yang saya inginkan hanyalah berjuang untuk tim saya, dan kini kemampuan untuk melakukannya telah dirampas dari saya... bersama dengan Piala Dunia."
Mantan pemain PSG itu melanjutkan dengan mengungkapkan kesedihannya karena kehilangan kesempatan memimpin negaranya di panggung terbesar. "Mewakili negaraku musim panas ini... sudah hilang. Butuh waktu untuk menerima ini, tapi aku akan terus menjadi rekan setim terbaik yang bisa aku jadi. Aku tak ragu bahwa bersama-sama kita akan memenangkan pertarungan ini. Aku akan menempuh jalan ini sekarang, dipandu oleh iman, dengan kekuatan, ketangguhan, dan keyakinan, sambil menghitung hari untuk kembali ke lapangan. Mohon bersabar denganku. TTP. COYS."
Krisis cedera yang semakin parah bagi Spurs
Simons hanyalah nama terbaru dalam krisis cedera yang kini menjadi mimpi buruk bagi klub. Pilihan pemain sangat terbatas, dengan pilar pertahanan Cristian Romero juga harus absen selama dua bulan akibat robekan parsial pada ligamen anterior cruciate (ACL). Di sisi lain, Wilson Odobert masih absen dalam jangka panjang karena masalah lututnya, sementara Dejan Kulusevski sama sekali belum tampil musim ini akibat masalah kebugaran yang berkepanjangan. Selain itu, bek veteran Ben Davies diperkirakan telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub, karena kontraknya akan berakhir saat ia pulih dari cedera patah pergelangan kaki. Seiring ruang perawatan di Hotspur Way mencapai kapasitas maksimal, staf medis klub harus berlomba dengan waktu untuk mengembalikan para pemain senior ke lapangan guna membantu perjuangan mati-matian melawan degradasi.
- Getty Images Sport
Kekhawatiran akan degradasi semakin meningkat bagi Spurs
Tim asal London Utara ini saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen Liga Premier dengan hanya empat pertandingan tersisa. Tertinggal dua poin dari zona aman, mereka menghadapi jadwal pertandingan yang menantang melawan Aston Villa, Leeds United, Chelsea, dan Everton saat mereka berusaha menghindari degradasi ke divisi kedua untuk pertama kalinya sejak 1992. Kehilangan Simons terjadi pada saat yang paling tidak tepat bagi Tottenham. Dengan absennya Simons, tekanan pada para pemain yang tersisa semakin meningkat. James Maddison baru-baru ini kembali ke bangku cadangan, namun dilaporkan masih belum memiliki kebugaran yang cukup untuk menjadi starter.