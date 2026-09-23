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Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

'Hati saya 50:50' - Bintang Club Brugge Nicolo Tresoldi menunda keputusan internasional antara Jerman dan Italia hingga setelah Euro U21 2027

N. Tresoldi
Germany U21
EURO U21 Qualification
Club Brugge
First Division A

Sensasi Club Brugge, Nicolo Tresoldi, untuk sementara mengakhiri tarik ulur mengenai masa depan internasionalnya dengan mengumumkan bahwa ia tidak akan berkomitmen kepada tim nasional senior mana pun hingga 2027. Penyerang berusia 22 tahun itu, yang saat ini tengah bersinar bersama tim Jerman U21, masih bimbang antara negara kelahirannya dan negara tempat ia mengasah kemampuan sepak bolanya.

  • Hati yang terbelah antara dua negara

    Perebutan untuk mendapatkan salah satu talenta muda paling cemerlang di Eropa tampaknya akan berlanjut setidaknya satu tahun lagi. Tresoldi secara resmi mengumumkan bahwa ia akan menunda keputusan akhirnya terkait komitmen internasional seniornya. Meski mendapat minat besar dari DFB dan FIGC, pemain berusia 22 tahun itu berencana tetap bersama tim Jerman U21 hingga Kejuaraan Eropa 2027 sebelum membuat keputusan final antara dua kekuatan besar tersebut.

    Berbicara kepada Sky Germany, Tresoldi mengungkapkan betapa sulitnya pilihan emosional yang ia hadapi. Penyerang yang sedang tampil sensasional di Belgia itu mengakui bahwa perasaannya benar-benar terbagi rata di antara dua kekuatan sepakbola tersebut. "Hati saya 50:50. Kedua negara sangat berarti bagi saya," jelas sang penyerang.

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    Percakapan dengan Jurgen Klopp

    Taruhan untuk masa depan Tresoldi meningkat signifikan ketika manajer legendaris Jurgen Klopp, yang kini menangani tim nasional Jerman, secara pribadi menghubungi penyerang muda itu. Klopp jelas ingin mengamankan jasa pemain yang telah membuktikan kualitasnya di panggung Liga Champions, dan keduanya sudah melakukan pembicaraan mendetail tentang jalan sang penyerang. Tresoldi pun cepat memuji cara Klopp menangani situasi sensitif tersebut, dengan mencatat bahwa sang manajer menunjukkan empati besar terhadap konflik internal yang sedang dialami pemain itu saat mempertimbangkan masa depannya dalam jangka panjang di dunia sepakbola.

    Mengenang interaksinya dengan mantan bos Liverpool itu, Tresoldi menggambarkan hubungan yang melampaui dinamika khas pelatih-atlet. "Kami melakukan percakapan yang baik. Saya menjelaskan situasi saya kepada Kloppo, dan dia memahaminya. Dia sosok yang hebat. Itu bukan percakapan pelatih-pemain, melainkan seperti percakapan ayah-anak. Dia mengatakan bahwa pintu selalu terbuka untuk saya," ungkap Tresoldi.

  • Mancini mengambil langkahnya untuk Italia

    Jerman bukan satu-satunya negara yang berusaha memikat hati Tresoldi. Pelatih kepala baru Italia, Roberto Mancini, juga aktif mencoba meyakinkan sang striker untuk kembali ke akarnya. Sang striker mengonfirmasi bahwa pendekatan Mancini ditanggapi dengan kejujuran yang sama seperti yang ia berikan kepada kubu Jerman. "Saya mengatakan hal yang sama kepadanya seperti yang saya katakan kepada Klopp," ujar Tresoldi.

    Tresoldi, yang lahir di Sardinia dan menghabiskan masa kecilnya di Italia sebelum pindah ke Jerman pada usia 13 tahun, memiliki ikatan kuat dengan negara Mediterania tersebut. Menariknya, ia juga memenuhi syarat untuk membela Argentina melalui ibunya, meski persaingan saat ini tetap berfokus di Eropa. Ia mengingatkan para pengamat bahwa keterkaitannya dengan Italia bukan semata melalui garis keturunan, melainkan bagian mendasar dari masa tumbuh kembangnya. "Bukan hanya ayah saya yang berasal dari Italia. Saya juga lahir di sana, saya tumbuh besar di sana," katanya.

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    Tresoldi tegaskan kembali komitmen kepada timnas Jerman U21

    Untuk saat ini, ia tetap berkomitmen pada proyek yang dipimpin Antonio Di Salvo, sembari mengungkapkan keinginannya saat ini untuk mewakili Jerman di level usia muda. Ia pada dasarnya menetapkan garis waktu untuk keputusan final yang baru akan datang setahun lagi. Tresoldi dijadwalkan kembali ke lapangan pada Sabtu ini saat skuad asuhan Antonio Di Salvo menghadapi Latvia U21 dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa yang krusial. Ketersediaannya menjadi dorongan positif bagi tim saat mereka melanjutkan langkah menuju kelolosan ke turnamen.

    "Saya mengenakan jersey Jerman dengan bangga, saya sangat senang berada di sini. Saya masih ingin bermain di Kejuaraan Eropa di sini. Setelah itu, kita lihat bagaimana perkembangannya," ujarnya.

EURO U21 Qualification
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Latvia U21
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Germany U21
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