AFP
Diterjemahkan oleh
'Hati saya 50:50' - Bintang Club Brugge Nicolo Tresoldi menunda keputusan internasional antara Jerman dan Italia hingga setelah Euro U21 2027
Hati yang terbelah antara dua negara
Perebutan untuk mendapatkan salah satu talenta muda paling cemerlang di Eropa tampaknya akan berlanjut setidaknya satu tahun lagi. Tresoldi secara resmi mengumumkan bahwa ia akan menunda keputusan akhirnya terkait komitmen internasional seniornya. Meski mendapat minat besar dari DFB dan FIGC, pemain berusia 22 tahun itu berencana tetap bersama tim Jerman U21 hingga Kejuaraan Eropa 2027 sebelum membuat keputusan final antara dua kekuatan besar tersebut.
Berbicara kepada Sky Germany, Tresoldi mengungkapkan betapa sulitnya pilihan emosional yang ia hadapi. Penyerang yang sedang tampil sensasional di Belgia itu mengakui bahwa perasaannya benar-benar terbagi rata di antara dua kekuatan sepakbola tersebut. "Hati saya 50:50. Kedua negara sangat berarti bagi saya," jelas sang penyerang.
- getty
Percakapan dengan Jurgen Klopp
Taruhan untuk masa depan Tresoldi meningkat signifikan ketika manajer legendaris Jurgen Klopp, yang kini menangani tim nasional Jerman, secara pribadi menghubungi penyerang muda itu. Klopp jelas ingin mengamankan jasa pemain yang telah membuktikan kualitasnya di panggung Liga Champions, dan keduanya sudah melakukan pembicaraan mendetail tentang jalan sang penyerang. Tresoldi pun cepat memuji cara Klopp menangani situasi sensitif tersebut, dengan mencatat bahwa sang manajer menunjukkan empati besar terhadap konflik internal yang sedang dialami pemain itu saat mempertimbangkan masa depannya dalam jangka panjang di dunia sepakbola.
Mengenang interaksinya dengan mantan bos Liverpool itu, Tresoldi menggambarkan hubungan yang melampaui dinamika khas pelatih-atlet. "Kami melakukan percakapan yang baik. Saya menjelaskan situasi saya kepada Kloppo, dan dia memahaminya. Dia sosok yang hebat. Itu bukan percakapan pelatih-pemain, melainkan seperti percakapan ayah-anak. Dia mengatakan bahwa pintu selalu terbuka untuk saya," ungkap Tresoldi.
Mancini mengambil langkahnya untuk Italia
Jerman bukan satu-satunya negara yang berusaha memikat hati Tresoldi. Pelatih kepala baru Italia, Roberto Mancini, juga aktif mencoba meyakinkan sang striker untuk kembali ke akarnya. Sang striker mengonfirmasi bahwa pendekatan Mancini ditanggapi dengan kejujuran yang sama seperti yang ia berikan kepada kubu Jerman. "Saya mengatakan hal yang sama kepadanya seperti yang saya katakan kepada Klopp," ujar Tresoldi.
Tresoldi, yang lahir di Sardinia dan menghabiskan masa kecilnya di Italia sebelum pindah ke Jerman pada usia 13 tahun, memiliki ikatan kuat dengan negara Mediterania tersebut. Menariknya, ia juga memenuhi syarat untuk membela Argentina melalui ibunya, meski persaingan saat ini tetap berfokus di Eropa. Ia mengingatkan para pengamat bahwa keterkaitannya dengan Italia bukan semata melalui garis keturunan, melainkan bagian mendasar dari masa tumbuh kembangnya. "Bukan hanya ayah saya yang berasal dari Italia. Saya juga lahir di sana, saya tumbuh besar di sana," katanya.
- AFP
Tresoldi tegaskan kembali komitmen kepada timnas Jerman U21
Untuk saat ini, ia tetap berkomitmen pada proyek yang dipimpin Antonio Di Salvo, sembari mengungkapkan keinginannya saat ini untuk mewakili Jerman di level usia muda. Ia pada dasarnya menetapkan garis waktu untuk keputusan final yang baru akan datang setahun lagi. Tresoldi dijadwalkan kembali ke lapangan pada Sabtu ini saat skuad asuhan Antonio Di Salvo menghadapi Latvia U21 dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa yang krusial. Ketersediaannya menjadi dorongan positif bagi tim saat mereka melanjutkan langkah menuju kelolosan ke turnamen.
"Saya mengenakan jersey Jerman dengan bangga, saya sangat senang berada di sini. Saya masih ingin bermain di Kejuaraan Eropa di sini. Setelah itu, kita lihat bagaimana perkembangannya," ujarnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami