Perebutan untuk mendapatkan salah satu talenta muda paling cemerlang di Eropa tampaknya akan berlanjut setidaknya satu tahun lagi. Tresoldi secara resmi mengumumkan bahwa ia akan menunda keputusan akhirnya terkait komitmen internasional seniornya. Meski mendapat minat besar dari DFB dan FIGC, pemain berusia 22 tahun itu berencana tetap bersama tim Jerman U21 hingga Kejuaraan Eropa 2027 sebelum membuat keputusan final antara dua kekuatan besar tersebut.

Berbicara kepada Sky Germany, Tresoldi mengungkapkan betapa sulitnya pilihan emosional yang ia hadapi. Penyerang yang sedang tampil sensasional di Belgia itu mengakui bahwa perasaannya benar-benar terbagi rata di antara dua kekuatan sepakbola tersebut. "Hati saya 50:50. Kedua negara sangat berarti bagi saya," jelas sang penyerang.