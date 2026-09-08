Hat-trick Ryan Christie menginspirasi Bournemouth meraih kemenangan dominan di Carabao Cup saat Marco Rose mengamankan kemenangan pertamanya

Bournemouth meraih kemenangan kompetitif pertama mereka di bawah manajer baru Rose setelah mengalahkan Lincoln City 4-0 pada putaran ketiga Carabao Cup. Hat-trick Christie dan gol Rayan pada akhir laga menjadi sorotan dalam malam yang nyaman di Vitality Stadium.

Tim Championship itu memulai dengan cerah di kandang lawan di pesisir selatan, tetapi tuan rumah Premier League itu segera menegaskan otoritasnya. Kemenangan telak tersebut memastikan tempat Bournemouth di putaran keempat kompetisi ini.