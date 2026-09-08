Getty Images Sport
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Hat-trick Ryan Christie menginspirasi Bournemouth meraih kemenangan dominan di Carabao Cup saat Marco Rose mengamankan kemenangan pertamanya
Rose mengamankan kemenangan pertama Bournemouth
Bournemouth meraih kemenangan kompetitif pertama mereka di bawah manajer baru Rose setelah mengalahkan Lincoln City 4-0 pada putaran ketiga Carabao Cup. Hat-trick Christie dan gol Rayan pada akhir laga menjadi sorotan dalam malam yang nyaman di Vitality Stadium.
Tim Championship itu memulai dengan cerah di kandang lawan di pesisir selatan, tetapi tuan rumah Premier League itu segera menegaskan otoritasnya. Kemenangan telak tersebut memastikan tempat Bournemouth di putaran keempat kompetisi ini.
- Getty Images Sport
Hattrick Christie menginspirasi kelolosan di piala
Christie menjadi bintang malam itu di Vitality Stadium, menginspirasi timnya dengan hat-trick yang luar biasa. Gelandang itu membuka skor saat laga baru berjalan tujuh menit, menyambar umpan silang Ben Gannon-Doak dari sisi kiri dengan voli terarah.
Christie terus menjadi ancaman konstan dan memaksa kiper Lincoln Joe Gauci melakukan penyelamatan tepat jelang turun minum. Ia menggandakan jumlah golnya selepas jeda dengan sundulan dari sepak pojok David Brooks. Pemain internasional Skotlandia itu kemudian menuntaskan trigolnya dengan penyelesaian tenang setelah pertahanan tim tamu gagal menyapu bola dari sepak pojok. Itu adalah kelas master dalam penyelesaian akhir dari pemain Cherries tersebut.
Kedalaman skuad bersinar meski sempat mendapat ancaman awal
Rose menunjukkan kedalaman skuadnya dengan melakukan delapan perubahan dari tim yang bermain imbang 2-2 dengan Newcastle pada Sabtu. Kiper debutan Michele Di Gregorio tampil sebagai starter di bawah mistar, sementara Alvaro Rodriguez menjalani starter pertamanya sejak kepindahan pada musim panas dari Elche.
Lincoln sempat mendapat hadiah peluang untuk menyamakan kedudukan ketika Di Gregorio gagal menangkap bola dengan sempurna, tetapi Ryley Towler melepaskan tembakan melambung di atas gawang yang tak terkawal. Bournemouth mendominasi sejak momen itu, dengan sundulan terarah Bafode Diakite ditepis.
Bek James Hill nyaris mencetak gol spektakuler pada awal babak kedua, tetapi tembakannya dari luar kotak penalti menghantam bagian atas tiang gawang. Rodriguez juga nyaris mencetak gol lewat sundulan sesaat sebelum gol kedua Christie.
- Getty Images Sport
Bournemouth bangun momentum untuk putaran keempat
Lincoln tampak benar-benar sudah kalah saat memasuki fase akhir pertandingan, tetapi tim Premier League itu belum selesai. Pemain pengganti Rayan menutup pesta gol pada masa injury time dengan menuntaskan serangan balik cepat. Kemenangan pertama di bawah asuhan Rose menjadi dorongan besar bagi Bournemouth saat mereka dengan nyaman memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup. Sang manajer berharap kemenangan meyakinkan di ajang piala ini menjadi standar untuk sisa musim.
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