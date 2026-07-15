Hasil tes bleep Cole Palmer terungkap saat manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, memprioritaskan kebugaran setelah statistik lari yang mengecewakan pada musim 2025-26

Awal era Alonso di Chelsea ditandai dengan pergeseran tajam ke arah permainan fisik, dengan sesi-sesi awal pramusim yang sering dibandingkan dengan metode latihan intensitas tinggi yang diterapkan mantan pelatih kepala Mauricio Pochettino, menurut BBC. Setelah satu musim di mana The Blues finis di peringkat ke-10 dan kesulitan mempertahankan intensitas yang konsisten, manajer baru ini bertekad memastikan para pemainnya tidak lagi kalah dalam hal kecepatan lari.

Alonso telah melibatkan tim pelatih spesialis untuk memfasilitasi perubahan ini, termasuk Ismael Camenforte Lopez, yang bertugas menjaga tempo yang sangat tinggi selama sesi latihan. Pesan awal sang manajer berfokus pada "jiwa, tujuan, dan energi positif," namun beban latihan yang diberikan menunjukkan bahwa kebugaran fisik murni menjadi prioritas utama sebelum sesi taktis mengambil alih fokus utama dalam tur pramusim global klub yang akan datang.



