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Hasil tes bleep Cole Palmer terungkap saat manajer baru Chelsea, Xabi Alonso, memprioritaskan kebugaran setelah statistik lari yang mengecewakan pada musim 2025-26
Alonso menuntut terobosan dalam bidang kebugaran di Cobham
Awal era Alonso di Chelsea ditandai dengan pergeseran tajam ke arah permainan fisik, dengan sesi-sesi awal pramusim yang sering dibandingkan dengan metode latihan intensitas tinggi yang diterapkan mantan pelatih kepala Mauricio Pochettino, menurut BBC. Setelah satu musim di mana The Blues finis di peringkat ke-10 dan kesulitan mempertahankan intensitas yang konsisten, manajer baru ini bertekad memastikan para pemainnya tidak lagi kalah dalam hal kecepatan lari.
Alonso telah melibatkan tim pelatih spesialis untuk memfasilitasi perubahan ini, termasuk Ismael Camenforte Lopez, yang bertugas menjaga tempo yang sangat tinggi selama sesi latihan. Pesan awal sang manajer berfokus pada "jiwa, tujuan, dan energi positif," namun beban latihan yang diberikan menunjukkan bahwa kebugaran fisik murni menjadi prioritas utama sebelum sesi taktis mengambil alih fokus utama dalam tur pramusim global klub yang akan datang.
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Palmer menonjol dalam hasil tes bleep
Meskipun harus mengatasi masalah cedera pangkal paha yang berulang sepanjang sebagian besar musim lalu, Palmer berhasil memukau staf pelatih dengan finis di posisi kedua dalam tes bleep yang diikuti seluruh skuad di Cobham. Gelandang muda Reggie Walsh menduduki peringkat teratas, sementara bintang muda asal Brasil, Estevao Willian, melengkapi tiga besar—sebuah bukti energi muda yang dimiliki skuad ini.
Alonso secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap mantan pemain Manchester City tersebut, dengan menyatakan: "Dia ingin tetap bugar. Dia ingin melupakan hambatan cedera yang harus dia hadapi tahun lalu. Dia istimewa dan, jika dia menikmati permainannya serta berada dalam suasana hati dan semangat yang baik, dia bisa menjadi pemain kunci bagi kami. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar." Manajer tersebut telah menegaskan niatnya untuk membangun tim di sekitar Palmer guna membawa klub kembali ke Liga Champions.
Hierarki baru dan kewenangan manajerial
Berbeda dengan penunjukan-penunjukan sebelumnya di bawah kepemilikan saat ini, Alonso datang dengan gelar 'manajer' alih-alih 'pelatih kepala,' yang menandakan pergeseran signifikan dalam tingkat pengaruhnya terhadap proyek olahraga klub. Kewenangan yang lebih besar ini memungkinkannya bekerja lebih erat dengan lima direktur olahraga klub, sebuah struktur kolaboratif yang diyakininya akan menghasilkan langkah-langkah yang lebih tegas di bursa transfer.
Pria asal Spanyol ini menyatakan keyakinannya bahwa revolusi taktis di Stamford Bridge ini akan didukung oleh perekrutan yang tepat. Ia telah aktif di belakang layar, melakukan pembicaraan dengan Enzo Fernandez mengenai masa depannya dan menghubungi pemain baru seperti Marco Palestra untuk memaparkan visinya dalam jangka panjang. Alonso mencatat bahwa skuad saat ini memiliki "landasan yang kuat," namun menegaskan bahwa penambahan pemain baru diperlukan untuk bersaing di liga paling kompetitif di dunia.
- Getty Images
Tur global ini menampilkan tes kebugaran terakhir
Alonso diuntungkan dengan ketersediaan sejumlah besar pemain senior sejak dini, karena banyak bintang yang tidak melaju hingga babak-babak akhir Piala Dunia. Waktu tambahan di lapangan latihan ini akan sangat krusial, karena intensitas latihan saat ini di Cobham hanyalah pembuka bagi jadwal pramusim yang menantang, di mana Chelsea akan melintasi berbagai benua. Dengan jadwal pertandingan yang telah disusun di Sydney, Hong Kong, Jakarta, dan Johor, The Blues akan menghadapi lawan-lawan elit seperti Tottenham, Juventus, dan AC Milan. Jadwal perjalanan yang melelahkan ini akan menjadi ujian langsung bagi fondasi fisik yang saat ini sedang dibangun di London Barat.
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