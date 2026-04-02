Hasil Pertandingan Tunda Liga Saudi: Al-Arini Memimpin Klasemen... Al-Taawoun Menggebrak Al-Nassr dan Al-Qadsia

Ketegangan memuncak di Liga Elite U-21 menjelang satu putaran terakhir

Babak pertandingan tunda Liga Elite U-21 telah berakhir, dengan menghasilkan berbagai hasil dan angka mencolok yang menegaskan tingkat persaingan yang tinggi di antara tim-tim peserta.

Putaran Liga Goi selalu diwarnai dengan kegembiraan dan ketegangan, di mana pertandingan-pertandingannya tak pernah lepas dari momen-momen krusial dan gol-gol indah yang memicu antusiasme penonton serta menonjolkan bakat-bakat masa depan yang menjanjikan di dunia sepak bola muda.

Pada putaran ini, beberapa tim tampil menonjol, sementara sejumlah pemain menunjukkan performa individu yang luar biasa, menjadikannya salah satu putaran paling menarik musim ini, dan membuka pintu bagi antisipasi yang lebih besar menjelang putaran terakhir.


  Al Fateh's X Official Account

    Putaran Pertandingan yang Ditunda

    Tiga putaran terakhir Liga Elite U-21 menyaksikan penundaan 9 pertandingan, yaitu satu pertandingan pada putaran ke-17, empat pertandingan pada putaran ke-18, dan empat pertandingan lainnya pada putaran ke-19.

    Pertandingan-pertandingan yang ditunda tersebut digelar selama 3 hari; empat pertandingan berlangsung pada Jumat, 27 Maret, empat pertandingan pada Rabu, 1 April, dan satu pertandingan pada Kamis.

    Pada hari Jumat, Al-Ittifaq bertanding melawan Al-Raed di Stadion Igo, Dammam, dalam pertandingan yang ditunda dari putaran ke-18, sementara tiga pertandingan yang ditunda dari putaran ke-19 digelar, di mana Al-Akhdoud menghadapi Al-Najma di Stadion Administrasi Pendidikan di Unaizah, Al-Wehda menjamu Al-Adalah di Stadion Kota Raja Abdulaziz di Makkah, sedangkan Al-Ahli bertandang ke Al-Fateh di Stadion Tamweel Al-Awwal di Al-Ahsa.

    Sedangkan pertandingan pada hari Rabu, menyaksikan satu-satunya pertandingan tunda dari putaran ke-17, ketika Al-Ittifaq bertandang ke Al-Bukairiyah, serta pertandingan tunda lainnya dari putaran ke-19, ketika Al-Ittihad menjamu Al-Khaleej di Sehat.

    Selain itu, tiga pertandingan dari putaran ke-18 juga digelar, di mana Al-Wehda bertandang ke Riyadh di ibu kota Arab Saudi, Al-Akhdoud menjamu Al-Taawoun di Najran, sementara Al-Fateh bertandang ke Al-Arouba di Stadion Universitas Al-Jouf, hari Kamis ini.


  • Kerja sama mengejutkan Al-Nasr dan Al-Qadsia

    Al-Taawoun memberikan kejutan bagi Al-Nasr dan Al-Qadsia dengan meraih kemenangan dramatis atas Al-Akhdoud dengan skor 2-0, sehingga naik ke peringkat ketiga dengan raihan 37 poin.

    Al-Sukari kini hanya terpaut 3 poin dari Al-Hilal yang memimpin klasemen dan satu poin di belakang Al-Ittifaq yang berada di posisi kedua.

    Al-Taawoun unggul atas Al-Qadisiyah yang memiliki potensi menonjol dengan selisih satu poin (36), serta Al-Nasr yang berada di peringkat kelima (35).


  • Al-Arini di Puncak

    Basem Al-Arini, penyerang Al-Taawoun, terus menunjukkan performa gemilangnya belakangan ini, sehingga semakin memperkuat posisinya di puncak daftar pencetak gol terbanyak Liga Elite (Liga Saudi U-21) pada musim 2025-2026 ini.

    Al-Arini turut berkontribusi dalam kemenangan timnya atas Al-Akhdoud dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang digelar Rabu di Stadion Al-Akhdoud di Najran, sebagai bagian dari pertandingan tunda putaran ke-18, setelah mencetak gol yang menonjol yang menegaskan kehadiran serangannya yang kuat.

    Golnya tercipta pada menit ke-69, setelah menerima umpan terobosan yang apik di belakang pertahanan lawan, lalu berlari sendirian menuju gawang dan mencetak gol dengan penuh percaya diri, mencatatkan gol kedua timnya dengan cara yang luar biasa.

    Penyerang Al-Taawoun ini melanjutkan performa gemilangnya, setelah berhasil mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut, di mana ia mencetak gol ke gawang Al-Hazm pada pekan ke-17, sebelum tampil menonjol dengan mencetak "hat-trick" saat menghadapi Al-Nassr pada pekan ke-19.

    Al-Arini pun menambah koleksi golnya menjadi 17 gol di puncak daftar pencetak gol, unggul tiga gol dari pesaing terdekatnya, Jalal Al-Salem, penyerang Al-Ittifaq, yang menempati posisi kedua.

    Sementara itu, Al-Salem juga terus menunjukkan performa mencetak golnya, setelah mencetak gol yang membawa Al-Ittifaq meraih kemenangan atas Al-Bukairiyah dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang digelar hari Rabu ini sebagai pertandingan tunda putaran ke-17.

  Al Taawoun's X Official Account

    Konflik yang berkecamuk

    Putaran ke-20 Liga Elite U-21 diperkirakan akan menyajikan persaingan sengit dan pertarungan yang memanas antar tim, mengingat ketatnya persaingan dan ketatnya perebutan posisi teratas. Pertandingan antara Al-Nassr dan Al-Hilal menjadi sorotan utama, dalam derby yang selalu dinanti-nantikan dan selalu menghadirkan suasana khusus serta ketegangan tinggi antara kedua rival tersebut.

    Al-Ahli juga akan berhadapan dengan Al-Qadisiyah dalam laga yang tak kalah sengit, di mana masing-masing tim berupaya meraih hasil positif untuk memperkuat posisinya di klasemen.

    Dalam pertandingan lain, Al-Ittihad akan berhadapan dengan Al-Shabab dalam laga yang terlihat kuat di atas kertas, namun mungkin kehilangan sebagian pentingnya bagi Al-Shabab setelah degradasi mereka dipastikan secara resmi, sementara Al-Ittihad berusaha memanfaatkan pertandingan ini untuk meraih poin penuh.