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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hasil pertandingan Arab Saudi melawan Cape Verde... Haaland mencetak gol, Yamal dinobatkan sebagai pemain terbaik, dan perseteruan antara Al-Dosari dan Al-Aqidi memanas

Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
F. Letexier
S. Al-Dawsari
N. Alaqidi
L. Yamal
E. Haaland
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS
Prancis
Spanyol
Norwegia

"Al-Akhdar" mengincar kemenangan yang akan mengantarkannya ke babak 32 besar

Ini adalah kesempatan terakhir dan harapan terakhir yang dimiliki tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia 2026, saat mereka akan berhadapan dengan tim nasional Cape Verde dalam pertandingan yang wajib dimenangkan.

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Cape Verde pada Sabtu dini hari mendatang, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.

  • Siapa wasit yang memimpin pertandingan antara Arab Saudi dan Cape Verde?

    Sekitar 72 jam sebelum pertandingan, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan tim wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut, yang dipimpin oleh wasit asal Prancis, François Litxer.

    Litxer akan dibantu oleh dua rekan senegaranya, Cyril Mounier dan Mehdi Rahmouni, sementara wasit keempat akan dijabat oleh Abonkel Tom dari Afrika Selatan, dengan rekan senegaranya, Zakheli Siwela, bertindak sebagai wasit cadangan.

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  • Siapakah François Litxer?

    François Litxer adalah wasit asal Prancis yang baru berusia 27 tahun; ia lahir di kota Pédie, wilayah Bretagne, Prancis, pada tanggal 23 April 1989.

    Letexier memulai kariernya sebagai wasit pada usia 14 tahun, namun selama sekitar 13 tahun ia hanya memimpin pertandingan di divisi-divisi bawah dan berbagai kelompok usia, hingga akhirnya mulai menjadi wasit di Liga Prancis pada tahun 2016.

    Setahun kemudian, terjadi lompatan besar ketika Litxer diakui sebagai wasit internasional oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) pada usia 28 tahun.

  • Juara Final Euro 2024

    Sejak saat itu, wasit asal Prancis tersebut telah memimpin sejumlah pertandingan besar di berbagai kompetisi Eropa, baik di level klub maupun tim nasional.

    Pada tahun 2023, wasit asal Prancis ini dipilih untuk memimpin pertandingan Piala Super Eropa, yang mempertemukan Manchester City dan Sevilla, dan dimenangkan oleh tim biru melalui adu penalti.

    Namun, keputusan terpenting datang pada tahun berikutnya, ketika ia terpilih untuk memimpin final Kejuaraan Eropa “Euro 2024” antara tim nasional Spanyol dan Inggris, yang memberikan Lamine Yamal gelar internasional pertamanya bersama “La Roja”.

  • Pengacara yang memukul Haaland

    Sekitar dua bulan sebelum turnamen tersebut, Litxer menjadi protagonis salah satu momen paling aneh, tepatnya pada April 2024, saat Real Madrid berhadapan dengan Manchester City di perempat final Liga Champions.

    Selama perdebatan sengit dengan pemain Spanyol Dani Carvajal, bek Real Madrid, di jeda babak pertama, Letxer secara tidak sengaja menampar pemain Norwegia Erling Haaland, penyerang Manchester City, lalu segera meminta maaf kepadanya, di tengah kemarahan sang bintang tim biru langit.

    Ini bukanlah satu-satunya momen aneh yang dilakukan wasit asal Prancis tersebut, karena yang lebih aneh lagi adalah ia bekerja sebagai panitera pengadilan di luar pekerjaannya di lapangan, bahkan menganggap pekerjaan itulah yang menjaga keseimbangan dalam hidupnya.

  • Kontroversi Al-Dosari dan Al-Aqidi

    Letxer akan memimpin pertandingan tim nasional Saudi, yang sudah sangat dikenalnya; tidak heran, mengingat ia pernah memimpin pertandingan antara Al-Hilal dan Al-Nassr di Liga Roshen pada bulan Januari lalu.

    Pertandingan tersebut diwarnai berbagai insiden menarik, terutama pemberian dua tendangan penalti untuk Al-Hilal. Salah satunya dieksekusi oleh Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Saudi, sementara Nawaf Al-Aqidi, kiper Al-Nassr, diusir dari lapangan.

    Pengusiran ini memperumit posisi Al-Aqidi di Al-Nassr, dan membuatnya harus duduk di bangku cadangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya hingga akhir musim, yang memicu perselisihan di antara dirinya dan Salem Al-Dossari, menurut wartawan-wartawan Saudi.

    Laporan menyebutkan bahwa Al-Aqidi mengirim pesan kemarahan kepada Al-Dossari, di mana ia menyerang Al-Dossari karena telah menekan Letxer agar Al-Aqidi diusir dari lapangan, yang memperburuk posisinya di Al-Nassr dan memengaruhi statusnya sebagai pemain inti di tim nasional Saudi.

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