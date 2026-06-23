Hasil pertandingan Arab Saudi melawan Cape Verde... Haaland mencetak gol, Yamal dinobatkan sebagai pemain terbaik, dan perseteruan antara Al-Dosari dan Al-Aqidi memanas

Letxer akan memimpin pertandingan tim nasional Saudi, yang sudah sangat dikenalnya; tidak heran, mengingat ia pernah memimpin pertandingan antara Al-Hilal dan Al-Nassr di Liga Roshen pada bulan Januari lalu.
Pertandingan tersebut diwarnai berbagai insiden menarik, terutama pemberian dua tendangan penalti untuk Al-Hilal. Salah satunya dieksekusi oleh Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Saudi, sementara Nawaf Al-Aqidi, kiper Al-Nassr, diusir dari lapangan.
Pengusiran ini memperumit posisi Al-Aqidi di Al-Nassr, dan membuatnya harus duduk di bangku cadangan pada pertandingan-pertandingan berikutnya hingga akhir musim, yang memicu perselisihan di antara dirinya dan Salem Al-Dossari, menurut wartawan-wartawan Saudi.
Laporan menyebutkan bahwa Al-Aqidi mengirim pesan kemarahan kepada Al-Dossari, di mana ia menyerang Al-Dossari karena telah menekan Letxer agar Al-Aqidi diusir dari lapangan, yang memperburuk posisinya di Al-Nassr dan memengaruhi statusnya sebagai pemain inti di tim nasional Saudi.