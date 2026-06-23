Hasil pertandingan Arab Saudi melawan Cape Verde... Haaland mencetak gol, Yamal dinobatkan sebagai pemain terbaik, dan perseteruan antara Al-Dosari dan Al-Aqidi memanas

Ini adalah kesempatan terakhir dan harapan terakhir yang dimiliki tim nasional Arab Saudi di Piala Dunia 2026, saat mereka akan berhadapan dengan tim nasional Cape Verde dalam pertandingan yang wajib dimenangkan.

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Cape Verde pada Sabtu dini hari mendatang, dalam pertandingan putaran ketiga dan terakhir fase grup Piala Dunia 2026.