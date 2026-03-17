AFP
Hasil final AFCON DIBATALKAN! Senegal dicabut gelarnya akibat aksi walk-out para pemain, sementara CAF menetapkan Maroko sebagai pemenang final dengan skor 3-0
Senegal dicabut gelarnya setelah protes pasca-final
Dalam pernyataan terperinci, Dewan Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menegaskan bahwa banding yang diajukan oleh FRMF "dinyatakan memenuhi syarat secara formal dan banding tersebut dikabulkan." Putusan bersejarah ini secara efektif mencabut gelar juara benua kedua yang seharusnya diraih Senegal, sekaligus memberikan penghargaan kepada tuan rumah atas pertandingan yang berubah menjadi kekacauan selama babak perpanjangan waktu.
Akar dari kontroversi ini terletak pada momen panas di akhir waktu tambahan ketika Brahim Diaz dari Maroko terjatuh di kotak penalti. Meskipun wasit awalnya membiarkan permainan berlanjut, tinjauan VAR menghasilkan tendangan penalti untuk tuan rumah. Hal ini memicu reaksi marah dari bangku cadangan Senegal, dengan pelatih kepala Pape Thiaw memerintahkan para pemainnya untuk kembali ke ruang ganti sebagai bentuk protes yang berlangsung selama beberapa menit.
Dewan Banding CAF memutuskan bahwa "perilaku tim Senegal termasuk dalam lingkup Pasal 82 dan 84 Peraturan Piala Afrika." Dengan meninggalkan lapangan, Senegal dianggap telah melanggar peraturan, yang mengakibatkan kekalahan administratif 3-0. Putusan ini membatalkan keputusan Dewan Disiplin CAF sebelumnya dan menegaskan bahwa protes yang diajukan oleh Maroko telah sepenuhnya dikabulkan.
- AFP
CAF mengonfirmasi keputusan tersebut
Pernyataan CAF berbunyi: "Badan Banding Confédération Africaine de Football (“CAF”) hari ini memutuskan bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Piala Afrika CAF (AFCON), Tim Nasional Senegal dinyatakan kalah walkover dalam Pertandingan Final TotalEnergies Piala Afrika CAF (AFCON) Maroko 2025 (“Pertandingan”) dinyatakan kalah walkover, dengan hasil Pertandingan dicatat sebagai 3–0 untuk kemenangan Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
"Atas banding yang diajukan oleh FRMF terkait penerapan Pasal 82 dan 84 Peraturan Piala Afrika CAF (AFCON), Dewan Banding CAF mengeluarkan putusan sebagai berikut:
"Banding yang diajukan oleh Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dinyatakan dapat diterima secara formal dan banding tersebut dikabulkan.
"Keputusan Dewan Disiplin CAF dibatalkan.
"Dewan Banding CAF selanjutnya memutuskan bahwa perilaku tim Senegal termasuk dalam lingkup Pasal 82 dan 84 Peraturan Piala Afrika.
"Protes yang diajukan oleh Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dikabulkan.
"Dinyatakan bahwa Fédération Sénégalaise de Football (FSF), melalui perilaku timnya, telah melanggar Pasal 82 Peraturan Piala Afrika.
"Berdasarkan Pasal 84 Peraturan Piala Afrika, tim Senegal dinyatakan kalah walkover, dengan hasil pertandingan dicatat 3–0 untuk kemenangan Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).
"Semua permohonan atau tuntutan lainnya ditolak."
Gol penentu kemenangan Senegal memicu kekacauan di final Piala Afrika
Meskipun sebagian besar pemain mengikuti Thiaw ke ruang ganti, justru Sadio Mane-lah yang berhasil mengajak mereka kembali ke lapangan untuk menyelesaikan pertandingan. Mane kemudian menjelaskan: “Ketika mereka memutuskan untuk keluar dan tidak bermain, saya tetap tinggal dan bertanya kepada beberapa orang, ‘Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Apakah ini ide yang bagus atau tidak?’ Lalu saya memutuskan untuk pergi dan mengajak semua orang kembali ke lapangan. Saya pikir itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Karena ini hanya sepak bola, saya pikir wasit terkadang bisa membuat kesalahan. Orang-orang di seluruh dunia sedang menonton. Bisa jadi itu penalti atau tidak, tapi itu bukan hal terpenting. Yang penting adalah menghormati permainan. Tidak adil menghentikan pertandingan seperti ini.”
Para pemain kemudian kembali ke lapangan dan Diaz gagal mengeksekusi penalti, dengan mencoba tendangan Panenka yang mengarah langsung ke kiper. Dengan skor imbang 0-0, pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu di mana Papa Gueye memecah kebuntuan untuk memastikan kemenangan bagi Senegal.
- AFP
Denda yang dikenakan atas penggunaan laser dan gangguan VAR
Keputusan tersebut juga menyoroti beberapa insiden yang berkaitan dengan suasana pertandingan dan perilaku suporter. Meskipun Maroko dinyatakan sebagai pemenang, Federasi Sepak Bola Maroko (FRMF) tidak sepenuhnya terhindar dari sanksi finansial. Dewan Banding CAF menolak banding terkait "gangguan di sekitar area tinjauan OFR/VAR," dan mengukuhkan denda sebesar $100.000 bagi federasi Maroko setelah para ofisial diganggu selama proses tinjauan yang tegang pada babak kedua.
Denda lainnya sedikit dikurangi; denda atas penggunaan laser oleh penonton tuan rumah dikurangi menjadi $10.000, sementara denda atas insiden kontroversial yang melibatkan ball boy dipotong setengahnya menjadi $50.000. Terlepas dari pukulan finansial ini, hal yang paling penting tetaplah perubahan besar dalam sejarah turnamen ini, dengan Senegal kehilangan gelar yang mereka perjuangkan dengan susah payah di lapangan.
