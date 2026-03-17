Hasil final AFCON DIBATALKAN! Senegal dicabut gelarnya akibat aksi walk-out para pemain, sementara CAF menetapkan Maroko sebagai pemenang final dengan skor 3-0

Dalam pernyataan terperinci, Dewan Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) menegaskan bahwa banding yang diajukan oleh FRMF "dinyatakan memenuhi syarat secara formal dan banding tersebut dikabulkan." Putusan bersejarah ini secara efektif mencabut gelar juara benua kedua yang seharusnya diraih Senegal, sekaligus memberikan penghargaan kepada tuan rumah atas pertandingan yang berubah menjadi kekacauan selama babak perpanjangan waktu.

Akar dari kontroversi ini terletak pada momen panas di akhir waktu tambahan ketika Brahim Diaz dari Maroko terjatuh di kotak penalti. Meskipun wasit awalnya membiarkan permainan berlanjut, tinjauan VAR menghasilkan tendangan penalti untuk tuan rumah. Hal ini memicu reaksi marah dari bangku cadangan Senegal, dengan pelatih kepala Pape Thiaw memerintahkan para pemainnya untuk kembali ke ruang ganti sebagai bentuk protes yang berlangsung selama beberapa menit.

Dewan Banding CAF memutuskan bahwa "perilaku tim Senegal termasuk dalam lingkup Pasal 82 dan 84 Peraturan Piala Afrika." Dengan meninggalkan lapangan, Senegal dianggap telah melanggar peraturan, yang mengakibatkan kekalahan administratif 3-0. Putusan ini membatalkan keputusan Dewan Disiplin CAF sebelumnya dan menegaskan bahwa protes yang diajukan oleh Maroko telah sepenuhnya dikabulkan.