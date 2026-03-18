Hasil dan pencetak gol Serie B: Insigne tampil gemilang, Pescara melesat. Frosinone dan Avellino menang, Sampdoria menelan kekalahan telak

Setelah pertandingan yang digelar kemarin, pekan ke-31 Serie B berakhir hari ini dengan empat pertandingan lainnya (hanya tersisa Catanzaro vs Modena yang ditunda akibat peringatan cuaca buruk di Calabria). Sorotan hari ini jatuh pada Lorenzo Insigne, yang dengan satu gol dan dua assist menjadi pemain terbaik dalam laga Pescara-Entella, sekaligus menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain kunci tim asuhan Gorgone di paruh kedua musim ini. Bahkan, dia adalah bintang utamanya. Tanpa tanding. Sejak kembali ke tim Biancoceleste, pemain kelahiran 1991 ini telah mencetak tiga gol dan memberikan dua assist kepada rekan-rekannya, dalam enam pertandingan yang dimainkan baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti.



