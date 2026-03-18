Setelah pertandingan yang digelar kemarin, pekan ke-31 Serie B berakhir hari ini dengan empat pertandingan lainnya (hanya tersisa Catanzaro vs Modena yang ditunda akibat peringatan cuaca buruk di Calabria). Sorotan hari ini jatuh pada Lorenzo Insigne, yang dengan satu gol dan dua assist menjadi pemain terbaik dalam laga Pescara-Entella, sekaligus menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain kunci tim asuhan Gorgone di paruh kedua musim ini. Bahkan, dia adalah bintang utamanya. Tanpa tanding. Sejak kembali ke tim Biancoceleste, pemain kelahiran 1991 ini telah mencetak tiga gol dan memberikan dua assist kepada rekan-rekannya, dalam enam pertandingan yang dimainkan baik sebagai starter maupun sebagai pemain pengganti.
Hasil dan pencetak gol Serie B: Insigne tampil gemilang, Pescara melesat. Frosinone dan Avellino menang, Sampdoria menelan kekalahan telak
KEADAAN DI SERI B
Pescara masih berada di posisi terbawah, namun berkat penampilan gemilang Insigne, mereka berhasil memperkecil jarak dengan tim-tim pesaing dalam perebutan zona aman dan kini hanya tertinggal 2 poin dari zona aman. Kemenangan penting juga diraih Frosinone; dalam laga yang nyaris berakhir imbang melawan Bari, mereka berhasil mengantongi tiga poin dan kini hanya tertinggal 2 poin dari Monza. Avellino, dalam laga head-to-head untuk playoff melawan Südtirol, berhasil mengungguli lawan dan kini hanya terpaut 1 poin dari Cesena yang berada di peringkat kedelapan (posisi terakhir yang berhak lolos ke babak playoff promosi). Kekalahan telak bagi Sampdoria, yang kalah di kandang Carrarese dan tetap berada di dekat zona degradasi.
HASIL DAN PENCETAK GOL
Frosinone vs Bari 2-1
2' Rao (B), 8' Fini (F), 53' Corrado (F).
Carrarese-Sampdoria 2-0
63' Hasa, 95' penalti Finotto
Pescara-Entella 3-0
20' Cagnano, 43' Caligara, 56' Insigne
Avellino-Südtirol 3-2
24' Patierno (A), 52' penalti Casiraghi (S), 72' Besaggio (A), 75' Pecorino (S), 80' Izzo (A)