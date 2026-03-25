'Hasil bersejarah' - Barcelona meraih kemenangan tandang luar biasa 6-2 atas Real Madrid, sementara tim putri mereka meniru prestasi legendaris yang terinspirasi oleh Lionel Messi dan Thierry Henry di Liga Champions
Penampilan yang sempurna di Liga Champions
Barcelona, runner-up tahun lalu, menampilkan permainan yang sangat efektif di kandang rival terbesar mereka, dan berhasil mengamankan keunggulan telak 6-2 untuk dibawa pulang ke Catalonia. Gelandang Guijarro, yang mengatur tempo sepanjang pertandingan, memuji cara timnya menjalankan rencana permainan, dengan mencatatkan hasil yang mengingatkan pada kemenangan terkenal tim putra di Santiago Bernabeu pada 2009, ketika pemain seperti Lionel Messi, Thierry Henry, dan Xavi menghancurkan rival mereka.
Berbicara kepada TV3 dan UEFA setelah peluit akhir, Guijarro mengungkapkan kepuasannya atas kerja sama tim. "Ini adalah pertandingan yang sangat lengkap, layak untuk Liga Champions. Gol ketiga itu sangat membantu kami setelah skor 1-2, sehingga kami bisa mencapai babak istirahat dengan keunggulan yang besar," katanya.
Membandingkan dengan peristiwa sejarah
Skor 6-2 tersebut tak terhindarkan memunculkan perbandingan dengan El Clásico legendaris versi pria pada 2009, di mana tim asuhan Pep Guardiola menang dengan selisih skor yang sama di Santiago Bernabéu. Guijarro dengan cepat mengakui pentingnya hasil tersebut, namun ia juga menekankan bahwa identitas tim tetap menjadi faktor terpenting bagi skuad ini.
Ketika ditanya tentang skor ikonik tersebut, gelandang asal Kepulauan Balearic ini tetap rendah hati namun bangga atas pencapaian yang diraih oleh tim saat ini. "Ini adalah hasil bersejarah, tetapi kami akan tetap berpegang pada cara kami bermain," katanya, sambil menekankan bahwa gaya permainan tetap menjadi ciri khas era Barcelona saat ini.
Dominasi taktis dan pengambilan keputusan
Selain gol-gol tersebut, Guijarro menyoroti kecerdasan yang ditunjukkan para pemain di lapangan. Barcelona, yang telah mengangkat trofi tersebut tiga kali sepanjang sejarahnya, menunjukkan pengalaman kelas atas mereka melalui kemampuan untuk mengacaukan formasi pertahanan Real Madrid. Hal ini memungkinkan mereka menciptakan banyak peluang, sekaligus secara efektif menetralisir upaya tuan rumah untuk melakukan tekanan tinggi di lapangan sepanjang 90 menit.
Guijarro menjelaskan nuansa taktis yang mengantarkan mereka pada kemenangan: "Kami memilih umpan dengan baik. Kapan harus melebar, kapan harus mempercepat permainan... Kami merasa nyaman dengan bola, kami tahu cara keluar dari tekanan mereka dan menciptakan peluang. Dua gol mereka mungkin bisa dihindari, tapi kami harus merasa senang, bangga, dan puas atas apa yang telah kami lakukan dalam pertandingan ini."
Menyambut Spotify Camp Nou
Meskipun unggul empat gol, skuad Barcelona tidak mau menganggap remeh lawan. Ada keinginan yang kuat di dalam tim untuk menyelesaikan tugas ini dengan gemilang di hadapan para pendukungnya sendiri pada leg kedua tanggal 2 April, dengan harapan pertandingan tersebut akan menjadi momen bersejarah lainnya bagi sepak bola wanita di Spanyol.
Guijarro sudah menantikan atmosfer pada leg kedua, dan mengajak para penggemar untuk datang berbondong-bondong. Ia menyimpulkan: "Mari kita lihat apakah pada leg kedua kita bisa mengulanginya dan Camp Nou dipenuhi penonton untuk menyaksikannya." Dengan keunggulan yang sangat besar, Barca tampaknya sudah pasti lolos ke semifinal, melanjutkan perburuan gelar Eropa mereka.