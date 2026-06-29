"Hasil adalah segalanya" - Penyerang Jepang Kaishu Sano mengakui bahwa gol penentu kemenangan Brasil di detik-detik terakhir membuktikan bahwa Samurai Blue "belum cukup baik", seiring berakhirnya impian mereka di Piala Dunia

Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Sano yang tampak lesu tak menyembunyikan kekecewaannya atas cara timnya tersingkir. "Menurut saya, hasil adalah segalanya, dan saya benar-benar kecewa karena tim ini seharusnya tidak berakhir seperti ini. Namun, dikalahkan seperti itu di detik-detik terakhir membuat saya merasa seolah-olah kami tidak cukup baik, padahal apa yang telah kami lakukan tidak salah. Saya rasa kita bisa bangga dengan apa yang telah kita bangun," kata gelandang tersebut.

Ini menandai penampilan kedelapan Jepang di Piala Dunia. Meskipun menampilkan performa yang kuat di babak penyisihan grup — termasuk hasil imbang 2-2 melawan Belanda dan kemenangan telak 4-0 atas Tunisia — hal itu tidak cukup untuk mengungguli pengalaman Brasil yang sangat mumpuni. Akibatnya, Jepang gagal menyamai prestasi terbaik mereka di Piala Dunia, yaitu mencapai babak 16 besar, sebuah pencapaian yang sebelumnya telah mereka raih empat kali pada tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022.