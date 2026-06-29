AFP
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"Hasil adalah segalanya" - Penyerang Jepang Kaishu Sano mengakui bahwa gol penentu kemenangan Brasil di detik-detik terakhir membuktikan bahwa Samurai Blue "belum cukup baik", seiring berakhirnya impian mereka di Piala Dunia
Waktu tambahan yang memilukan bagi Jepang
Jepang tampaknya berada di ambang hasil bersejarah sebelum Gabriel Martinelli mencetak gol penentu di masa tambahan waktu untuk memastikan kemenangan bagi Selecao. Kekalahan ini terasa sangat pahit mengingat Jepang sempat memimpin dan tampil dominan selama sebagian besar pertandingan babak gugur tersebut.
Gol pembuka yang mengejutkan itu dicetak oleh Sano, yang melalui tendangannya di babak pertama sempat membawa tim yang tidak diunggulkan itu memimpin. Namun, pengalaman tim Amerika Selatan itu akhirnya terbukti lebih unggul, dengan Casemiro menyamakan kedudukan sebelum drama di menit-menit akhir terjadi pada menit keenam tambahan waktu.
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Penilaian blak-blakan Sano setelah pertandingan
Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Sano yang tampak lesu tak menyembunyikan kekecewaannya atas cara timnya tersingkir. "Menurut saya, hasil adalah segalanya, dan saya benar-benar kecewa karena tim ini seharusnya tidak berakhir seperti ini. Namun, dikalahkan seperti itu di detik-detik terakhir membuat saya merasa seolah-olah kami tidak cukup baik, padahal apa yang telah kami lakukan tidak salah. Saya rasa kita bisa bangga dengan apa yang telah kita bangun," kata gelandang tersebut.
Ini menandai penampilan kedelapan Jepang di Piala Dunia. Meskipun menampilkan performa yang kuat di babak penyisihan grup — termasuk hasil imbang 2-2 melawan Belanda dan kemenangan telak 4-0 atas Tunisia — hal itu tidak cukup untuk mengungguli pengalaman Brasil yang sangat mumpuni. Akibatnya, Jepang gagal menyamai prestasi terbaik mereka di Piala Dunia, yaitu mencapai babak 16 besar, sebuah pencapaian yang sebelumnya telah mereka raih empat kali pada tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022.
Itakura mengenakan ban kapten
Bek Ko Itakura, yang mengambil alih kepemimpinan tim saat kapten reguler Wataru Endo absen—yang tidak dapat mengikuti turnamen ini akibat cedera yang pada akhirnya memaksanya pensiun dari tim nasional—menyuarakan perasaan yang sama dengan rekan setimnya terkait tersingkirnya tim secara tak terduga di babak awal. Bek tersebut merasa sulit menerima kenyataan bahwa perjalanan tim mereka di turnamen ini berakhir begitu cepat, padahal sebelumnya mereka menunjukkan potensi yang menjanjikan.
"Saya tidak pernah menyangka tim ini akan berakhir di sini," aku Itakura saat sesi wawancara pasca-pertandingan. Setelah mengambil alih jabatan kapten, beban tanggung jawab atas kekalahan tersebut sangat berat bagi sang bek, yang semula berharap dapat membawa Samurai Blue melaju jauh hingga babak gugur kompetisi ini.
Tersingkirnya Jepang semakin menambah daftar kekecewaan yang dialami tim-tim Asia di turnamen ini, sehingga hanya menyisakan Australia sebagai satu-satunya wakil dari benua tersebut, yang akan menghadapi Mesir.
- AFP
Brasil lolos dari ancaman besar
Bagi Brasil, hasil ini merupakan penyelamatan tipis karena mereka kesulitan menembus barisan pertahanan Jepang yang disiplin sepanjang sebagian besar pertandingan. Baru pada menit ke-56, sundulan Casemiro akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dan menenangkan suasana setelah gol pembuka Sano di awal pertandingan. Dengan hasil ini, Brasil secara resmi lolos ke babak 16 besar, di mana mereka kini menanti pemenang pertandingan antara Pantai Gading dan Norwegia.
Kemenangan ini terbilang bersejarah, karena gol tersebut akhirnya menjadi gol paling akhir yang pernah dicetak dalam waktu normal untuk memenangkan pertandingan sistem gugur Piala Dunia sejak catatan Opta dimulai pada tahun 1966. Sementara Jepang pulang ke negaranya untuk merenungkan apa yang mungkin terjadi, Brasil melanjutkan perjuangan mereka untuk meraih bintang keenam, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang harus dijawab setelah lolos dengan susah payah.