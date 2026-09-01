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Harvey Elliott mengonfirmasi kepergiannya dari Liverpool saat winger itu tiba di Spanyol untuk merampungkan peminjamannya ke Valencia
Elliott bidik awal baru di La Liga
Elliott, yang kesulitan mendapatkan tempat reguler dalam rencana Andoni Iraola di Anfield, ingin menghidupkan kembali kariernya di La Liga setelah periode sulit yang mencakup masa peminjaman yang mengecewakan di Aston Villa musim lalu. Dengan tenggat transfer yang semakin dekat pada pukul 23.00, mantan wonderkid Fulham itu terlihat tiba di bandara, siap menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan klub bersejarah Spanyol itu.
Gelandang tersebut belum masuk dalam satu pun skuad pertandingan Liverpool musim ini, yang menandakan bahwa masa depannya dalam waktu dekat berada di tempat lain. Berbicara kepada para reporter setibanya di Valencia, Elliott mengungkapkan antusiasmenya untuk tantangan yang ada di depan, dengan menyatakan: "Saya benar-benar bersyukur atas kesempatan ini. Saya akan bermain sebaik mungkin di sini. Saya tahu sejarah klub ini dan saya tahu itu menuntut kerja keras. Saya akan memberikan segalanya yang saya miliki untuk Valencia. Sejujurnya, semuanya terjadi cukup cepat. Saya hanya menunggu panggilan itu dan memastikan saya siap datang ke sini dan bermain, yang memang persis sedang saya lakukan. Saya sekarang ada di sini dan menantikan akhir pekan."
- Getty Images Sport
Ambisi untuk lolos ke kompetisi Eropa
Terlepas dari kesulitan Valencia saat ini di liga domestik, Elliott tetap optimistis dengan apa yang bisa dicapai tim selama masa tinggalnya di Mestalla. Klub saat ini berada di peringkat ke-16 La Liga, setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan pembuka mereka di musim ini. Mereka baru-baru ini menelan kekalahan 3-1 dari Deportivo, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Celta Vigo dan kalah tipis 1-0 dari Real Betis.
Elliott tidak menghindar dari ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya oleh raksasa Spanyol itu. Ia mengatakan kepada media yang hadir: "Saya berharap bisa membawa Valencia ke kompetisi Eropa. Seperti yang sudah saya katakan, ini adalah klub yang luar biasa dan saya ingin melakukan segalanya untuk klub ini. Saya percaya bahwa, terutama dengan tim yang kami miliki, kami mampu mencapainya. Ini akan menjadi musim yang sulit, tetapi saya sangat percaya diri."
Karier penuh sejarah di Anfield terhenti sejenak
Kepindahan Elliott ke Spanyol menjadi persimpangan penting dalam karier yang dimulai dengan ekspektasi tinggi setelah ia pindah dari Fulham saat masih remaja pada 2019. Sejak bergabung dengan Liverpool, ia telah mencatat total 149 penampilan tim utama di semua kompetisi, dengan kontribusi 15 gol dan 21 assist.
Meski kepindahan dengan status pinjaman ini menandai kepergian sementara, Elliott masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2028. Ada indikasi bahwa klub bisa mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya lagi di masa depan demi menjaga nilai pasarnya, tergantung pada bagaimana performanya selama menjalani masa peminjamannya di La Liga.
- Getty Images Sport
Drama pada hari penutupan bursa transfer di Liverpool
Kepergian Elliott hanyalah satu bagian dari teka-teki bagi Liverpool saat klub itu menjalani hari penutupan bursa transfer yang sibuk. Klub juga sedang menangani berbagai pemain lain yang berpotensi keluar dan masuk, termasuk keputusan terkait masa depan Trey Nyoni dan lulusan akademi lainnya. Bagi Elliott, keputusan untuk pergi didorong oleh kebutuhan akan menit bermain, sesuatu yang tampaknya kecil kemungkinan akan terwujud di bawah Iraola musim ini. Setelah menghabiskan musim sebelumnya sebagai pemain pinjaman di Villa, tempat ia kesulitan mendapatkan kesempatan menjadi starter, pemain 23 tahun itu bertekad memastikan kepindahan terbarunya ini menghasilkan hasil yang lebih produktif di atas lapangan.
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