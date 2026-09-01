Elliott, yang kesulitan mendapatkan tempat reguler dalam rencana Andoni Iraola di Anfield, ingin menghidupkan kembali kariernya di La Liga setelah periode sulit yang mencakup masa peminjaman yang mengecewakan di Aston Villa musim lalu. Dengan tenggat transfer yang semakin dekat pada pukul 23.00, mantan wonderkid Fulham itu terlihat tiba di bandara, siap menjalani tes medis dan menandatangani kontraknya dengan klub bersejarah Spanyol itu.

Gelandang tersebut belum masuk dalam satu pun skuad pertandingan Liverpool musim ini, yang menandakan bahwa masa depannya dalam waktu dekat berada di tempat lain. Berbicara kepada para reporter setibanya di Valencia, Elliott mengungkapkan antusiasmenya untuk tantangan yang ada di depan, dengan menyatakan: "Saya benar-benar bersyukur atas kesempatan ini. Saya akan bermain sebaik mungkin di sini. Saya tahu sejarah klub ini dan saya tahu itu menuntut kerja keras. Saya akan memberikan segalanya yang saya miliki untuk Valencia. Sejujurnya, semuanya terjadi cukup cepat. Saya hanya menunggu panggilan itu dan memastikan saya siap datang ke sini dan bermain, yang memang persis sedang saya lakukan. Saya sekarang ada di sini dan menantikan akhir pekan."