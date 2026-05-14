Harvey Elliott menerima permintaan maaf dari Unai Emery atas masa peminjamannya yang 'memalukan' dari Liverpool
Musim Elliott yang terlupakan
Pindah ke Villa Park seharusnya memberi Elliott menit bermain reguler di Liga Premier yang dibutuhkan untuk meningkatkan permainannya ke level berikutnya. Sebaliknya, mantan pemain timnas Inggris U-21 ini justru terjebak dalam ketidakpastian karier profesionalnya, dengan hanya mencatatkan sembilan penampilan sejak bergabung dengan status pinjaman selama satu musim dari The Reds pada September lalu.
Statistik menggambarkan gambaran suram tentang waktunya di West Midlands, dengan sang playmaker hanya mencatatkan 109 menit di level teratas. Statusnya yang terpinggirkan ini berasal dari klausul khusus dalam perjanjian pinjamannya yang menyatakan bahwa Villa akan dipaksa untuk merekrutnya secara permanen dengan biaya £30 juta begitu ia mencapai jumlah penampilan yang telah ditentukan sebelumnya.
Masalah kontrak di Villa Park
Situasi semakin memburuk selama musim dingin. Villa dilaporkan berusaha menegosiasikan ulang persyaratan dengan Liverpool, meminta agar klausul pembelian wajib dihapus atau disesuaikan agar Elliott dapat bermain tanpa konsekuensi finansial. Namun, The Reds tetap teguh pada kesepakatan awal.
Emery menanggapi situasi tersebut pada hari Kamis, dengan mengatakan kepada para wartawan: "Untuk menjelaskan alasan di balik keputusan ini saat ini sangat sulit, atau mungkin mudah, tapi ini bukan waktunya. Saya meminta maaf kepada Harvey Elliott, hal ini selalu ada di pikiran saya setiap hari. Tapi ini [soal] tanggung jawab. Kami memiliki tanggung jawab kami dan Liverpool memiliki tanggung jawab mereka."
Dampak negatif bisnis terhadap manusia
Meskipun keputusan tersebut didasari oleh pertimbangan finansial dan taktis bagi jajaran direksi Villa, Emery dengan jujur mengakui dampak pribadi yang dirasakan oleh gelandang berusia 23 tahun itu. Dengan hanya sembilan penampilan di semua kompetisi, Elliott pada dasarnya telah kehilangan satu tahun masa pembinaan di tahap krusial dalam kariernya.
Emery mengakui bahwa situasi ini sangat membebani hatinya. "Tentu saja, ini adalah hal yang memalukan bagi semua pihak yang terlibat," kata pelatih asal Spanyol itu. "Sebagai manusia dan sebagai individu, bagaimana musim ini berjalan memang sulit.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Elliott dan Villa?
Aston Villa saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier, hanya tertinggal dari Liverpool yang berada di peringkat keempat karena selisih gol, menjelang laga krusial mereka pada Jumat ini di pekan terakhir sebelum akhir musim. Selain ambisi di kancah domestik, tim asuhan Unai Emery juga mengincar gelar Eropa, saat mereka bersiap menghadapi Freiburg di final Liga Europa pada 20 Mei di Stadion Besiktas, Istanbul.