Harvey Elliott menerima permintaan maaf dari Unai Emery atas masa peminjamannya yang 'memalukan' dari Liverpool

Pindah ke Villa Park seharusnya memberi Elliott menit bermain reguler di Liga Premier yang dibutuhkan untuk meningkatkan permainannya ke level berikutnya. Sebaliknya, mantan pemain timnas Inggris U-21 ini justru terjebak dalam ketidakpastian karier profesionalnya, dengan hanya mencatatkan sembilan penampilan sejak bergabung dengan status pinjaman selama satu musim dari The Reds pada September lalu.

Statistik menggambarkan gambaran suram tentang waktunya di West Midlands, dengan sang playmaker hanya mencatatkan 109 menit di level teratas. Statusnya yang terpinggirkan ini berasal dari klausul khusus dalam perjanjian pinjamannya yang menyatakan bahwa Villa akan dipaksa untuk merekrutnya secara permanen dengan biaya £30 juta begitu ia mencapai jumlah penampilan yang telah ditentukan sebelumnya.