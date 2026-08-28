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Harvey Elliott memilih Valencia saat gelandang Liverpool itu kian dekat dengan pintu keluar lewat status pinjaman meski diminati Napoli dan Lazio
Elliott mendorong kepindahan ke La Liga
Elliott tampaknya akan menukar Premier League dengan La Liga karena ia semakin dekat dengan pintu keluar dari Liverpool. Gelandang kreatif itu menghabiskan hari ini dalam pembicaraan dengan Valencia, dengan Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa pemain tim junior Inggris tersebut telah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Spanyol itu.
Perkembangan ini terjadi setelah periode ketidakpastian bagi mantan produk akademi Fulham tersebut, yang mendapati dirinya berada di pinggiran skuad tim utama Liverpool pada pekan-pekan awal kampanye baru. Napoli dan Lazio juga disebut tertarik pada pemain berusia 23 tahun itu, tetapi prospek kepindahan ke Mestalla tampaknya menjadi pilihan yang unggul.
Liverpool kini berada dalam negosiasi lanjutan dengan Valencia mengenai kesepakatan peminjaman, dengan kedua klub bekerja untuk merampungkan transfer tersebut. Dengan kontrak Elliott di Liverpool akan berakhir musim panas mendatang, kepindahan ini juga bisa terbukti signifikan dalam menentukan masa depannya dalam jangka panjang di Anfield.
- Getty Images
Iraola menjelaskan pemilihan lini tengah
Tanda-tandanya sudah sangat jelas bagi Elliott setelah ia tak masuk dalam skuad pertandingan belakangan ini. Bos baru Liverpool, Andoni Iraola, berbicara terus terang soal persaingan memperebutkan tempat di Anfield, dengan secara khusus menyebut keseimbangan bangku cadangan sebagai alasan absennya Elliott.
Menanggapi situasi tersebut, Iraola mengatakan: "Dengan Harvey... saya hanya bisa memilih 20 pemain. Harvey berusaha dan berkembang setiap pekan, tetapi saya masih lebih memilih opsi lain soal keseimbangan di bangku cadangan. Itulah sebabnya James McConnell ada dalam skuad, tetapi sekarang ini pekan baru lagi dan peluang baru bagi semua orang. Mereka harus mempertahankan mentalitas itu."
Terlepas dari kata-kata penyemangat itu, kenyataannya adalah kedatangan Florian Wirtz dan terus menonjolnya Dominik Szoboszlai telah sangat membatasi jalan Elliott menuju starting XI dalam peran nomor 10 favoritnya.
Masa sulit di Aston Villa dan target masa depan
Situasi sulit Elliott saat ini mengikuti musim 2025/26 yang berat, ketika ia dipinjamkan ke Aston Villa. Kepindahan itu terbukti membuat semua pihak frustrasi, karena Villa dilaporkan membatasi waktu bermainnya untuk menghindari terpicunya klausul kewajiban membeli senilai £35 juta.
Gelandang itu hanya mencatatkan empat penampilan di bawah asuhan Unai Emery sebelum kembali ke Merseyside. Musim panas ini, meski menjalani pramusim yang positif dengan menyumbang satu assist dalam laga uji coba melawan Sunderland, ia tetap berada di belakang pemain seperti Wirtz dalam urutan pilihan.
- Getty Images
Potensi awal baru di Spanyol
Kepindahan ke Valencia memberi Elliott kesempatan untuk menghidupkan kembali kariernya yang mandek sejak ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen di Kejuaraan Eropa U-21 2025. Meski Valencia kesulitan menemukan performa pada tahap awal musim La Liga, kesempatan untuk mendapatkan menit bermain secara konsisten menjadi daya tarik utama bagi pemain berusia 23 tahun itu.
Liverpool dikabarkan terbuka terhadap kepindahan tersebut karena menyadari kebutuhan sang pemain akan menit bermain di level senior, terutama setelah Elliott tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk laga pembuka Premier League melawan Newcastle.
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