Elliott tampaknya akan menukar Premier League dengan La Liga karena ia semakin dekat dengan pintu keluar dari Liverpool. Gelandang kreatif itu menghabiskan hari ini dalam pembicaraan dengan Valencia, dengan Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa pemain tim junior Inggris tersebut telah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Spanyol itu.

Perkembangan ini terjadi setelah periode ketidakpastian bagi mantan produk akademi Fulham tersebut, yang mendapati dirinya berada di pinggiran skuad tim utama Liverpool pada pekan-pekan awal kampanye baru. Napoli dan Lazio juga disebut tertarik pada pemain berusia 23 tahun itu, tetapi prospek kepindahan ke Mestalla tampaknya menjadi pilihan yang unggul.

Liverpool kini berada dalam negosiasi lanjutan dengan Valencia mengenai kesepakatan peminjaman, dengan kedua klub bekerja untuk merampungkan transfer tersebut. Dengan kontrak Elliott di Liverpool akan berakhir musim panas mendatang, kepindahan ini juga bisa terbukti signifikan dalam menentukan masa depannya dalam jangka panjang di Anfield.



