Barnes menekankan ambisi Newcastle untuk mengulang keberhasilan mereka baru-baru ini di ajang piala dan mempersembahkan trofi di bawah manajer baru. Saat membahas target klub di kompetisi ini pada musim ini, sang winger berkata: "Beberapa pemain yang lebih senior di sini sudah pernah merasakan, merasakan kejayaan itu, itulah yang kami inginkan. Manajer telah meraih beberapa kesuksesan dalam kariernya dan dia juga menginginkan itu, itulah alasan dia datang ke sini jadi ada penekanan yang sangat besar terhadap hal itu. Tujuan utamanya adalah melaju sampai akhir."