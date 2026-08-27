Sports Press Photo
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Harvey Barnes bidik kejayaan Piala Carabao saat Newcastle United kalahkan West Brom
Dwigol Barnes memastikan kelolosan
Tuan rumah tertinggal lebih dulu akibat gol Isaac Price sebelum Bazoumana Toure menyamakan kedudukan lewat gol pertamanya untuk klub tepat sebelum jeda. Masuk saat turun minum, Barnes langsung membawa Newcastle unggul dengan memanfaatkan kelengahan lini belakang lawan dari situasi sepak pojok. Meski Price mengembalikan kedudukan menjadi imbang dari titik penalti, Barnes memastikan kemenangan 3-2 pada menit ke-81 lewat penyelesaian satu sentuhan dari umpan datar Amar Dedic.
- Sports Press Photo
Winger bidik trofi piala
Barnes menekankan ambisi Newcastle untuk mengulang keberhasilan mereka baru-baru ini di ajang piala dan mempersembahkan trofi di bawah manajer baru. Saat membahas target klub di kompetisi ini pada musim ini, sang winger berkata: "Beberapa pemain yang lebih senior di sini sudah pernah merasakan, merasakan kejayaan itu, itulah yang kami inginkan. Manajer telah meraih beberapa kesuksesan dalam kariernya dan dia juga menginginkan itu, itulah alasan dia datang ke sini jadi ada penekanan yang sangat besar terhadap hal itu. Tujuan utamanya adalah melaju sampai akhir."
Newcastle United menjaga konsistensi di ajang piala
Hasil ini mempertahankan catatan kuat Newcastle di kompetisi tersebut, dengan memenangi masing-masing dari empat laga terakhir mereka melawan tim dari divisi yang lebih rendah sejak kalah dari Brentford pada 2020-21. Menjelang kick-off, klub secara resmi memperkenalkan rekrutan baru Nico Gonzalez kepada publik St James' Park. Meski kebobolan dari titik penalti, tim asuhan Jaissle mengendalikan jalannya pertandingan sepanjang laga, dengan mencatatkan expected goals (xG) sebesar 2,83 dibandingkan 1,49 milik tim tamu.
- Sports Press Photo
Laga tandang ke Millwall menanti
Newcastle kini mengalihkan perhatian mereka ke laga tandang sulit melawan tim Championship, Millwall, di putaran ketiga. Jaissle harus menjaga momentum skuad saat mereka kembali beraksi di Premier League menjelang jeda internasional yang akan datang. Integrasi cepat Gonzalez dan Toure akan sangat penting untuk menambah kedalaman serangan seiring jadwal pertandingan yang kian padat di berbagai kompetisi.
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