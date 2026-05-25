"Harusnya malu!" - Gary Neville mengkritik habis-habisan para pemain Tottenham atas musim yang "memalukan" dan mengejek moto klub
Tottenham berhasil mempertahankan status mereka di Liga Premier dengan susah payah, finis hanya dua poin di atas zona degradasi. Namun, rasa lega karena lolos dari degradasi tak membuat mereka terhindar dari kritik tajam, dengan Neville memimpin serangan terhadap skuad yang tampil di bawah ekspektasi mengingat sumber daya besar yang dimilikinya. Legenda Manchester United itu tak segan-segan saat ditanya apakah ia merasa Spurs telah mencapai titik terendah musim ini.
"Apakah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka sangat menyedihkan? Bahwa mereka seharusnya malu pada diri sendiri? Mungkin tidak," kata Neville kepada Sky Sports. "Ini adalah Tottenham Hotspur. Saya tahu terkadang saya diejek karena mengatakan ini adalah Manchester United, tetapi ini adalah klub sepak bola yang kaya akan tradisi luar biasa.
"Sekarang mereka sudah lama tidak secara rutin memenangkan trofi, meskipun mereka memenangkan Liga Europa tahun lalu, yang luar biasa. Itu sangat membahagiakan bagi para penggemar untuk merayakan trofi tersebut. Namun, mereka telah lama gagal mencapai potensi maksimal dan tampil di bawah standar. Ini adalah level kegagalan yang berbeda dan mencapai titik terendah baru. Dua tahun terakhir di Liga Premier."
Mengkritisi moto 'Berani Berarti Melakukan'
Neville sangat kritis terhadap budaya ruang ganti di klub London Utara tersebut, dengan menyiratkan bahwa banyak pemain saat ini tidak pantas mengenakan seragam klub. "Para penggemar merayakannya karena bagi mereka itu nyata," katanya. "Bagi para pemain, saya yakin bagi sebagian dari mereka itu nyata, tetapi bagi sebagian lainnya, sepertinya mereka tidak ingin berada di dalam bus dan itulah yang harus dipecahkan oleh Roberto De Zerbi. Dia mungkin sudah memecahkannya."
Menyindir moto ikonik klub tersebut, Neville menambahkan: "Tindakan di lapangan jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Berani berarti bertindak - apakah para pemain ini berani bertindak? Saya rasa tidak. Apakah mereka selalu bersatu? Tidak, saya rasa tidak."
Para pemilik mendapat kecaman karena kurangnya arahan
Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pemain, karena Neville mengalihkan perhatiannya ke jajaran direksi dan pergantian manajer yang kacau yang telah mewarnai musim ini. Mulai dari kepergian Ange Postecoglou hingga masa jabatan Thomas Frank dan Igor Tudor yang singkat, pakar sepak bola tersebut meyakini bahwa pihak pemilik telah kehilangan kepercayaan para pendukung akibat pengambilan keputusan yang tidak konsisten.
"Apakah ada keterkaitan di seluruh klub? Tidak, kami mendengar bahwa pemilik telah mencoba menjual klub ini selama dua atau tiga, empat tahun terakhir, berusaha mendapatkan harga setinggi mungkin," kata Neville. "Mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal-hal tertentu yang telah mereka bangun, dalam hal infrastruktur, tetapi mereka mengecewakan para penggemar di lapangan - itulah yang paling penting. Harus ada perubahan besar-besaran; harus ada evaluasi mendalam yang mencakup seluruh klub.
"Ketika Anda menjadi pemilik klub sepak bola—dan saya adalah pemilik klub sepak bola—kadang-kadang Anda harus mulai dengan melihat diri sendiri di cermin. Kesuksesan terkadang tidak datang di klub sepak bola karena keputusan yang Anda [pemilik] buat, karena apa yang Anda lakukan. Bukan karena apa yang dilakukan para penggemar, para pemain, atau para pelatih.
"Maksud saya, menunjuk Igor Tudor dan harus memecatnya dalam beberapa minggu - dia tidak terasa cocok; penunjukan itu sejak hari pertama, bukan? Itu tidak klik. Memecat Ange Postecoglou dan mendatangkan Thomas Frank, seseorang yang sangat dihormati, mendatangkan Igor Tudor, sekarang mendatangkan De Zerbi.
"Musim yang benar-benar naik-turun. [Para pemilik] telah kehilangan banyak kredibilitas dan kepercayaan. Anda bisa melihat tanda-tanda yang menentang para pemilik, dan saya tidak terkejut."
De Zerbi menghadapi tantangan yang berat
Dengan De Zerbi yang kini ditugaskan memimpin proses pembenahan, pelatih asal Italia itu dihadapkan pada tantangan besar untuk menyingkirkan pemain-pemain yang tidak berkontribusi dan menanamkan mentalitas pemenang. Neville berpendapat bahwa sang manajer harus bertindak tegas di bursa transfer jika ingin mewujudkan visi "tim impian" tersebut, sambil menyarankan bahwa skuad saat ini membutuhkan perombakan total agar bisa kembali kompetitif.
"Tidak memenangkan satu pertandingan pun di sini (di kandang) sejak Natal benar-benar mengejutkan bagi sekelompok pemain yang telah direkrut dengan biaya mahal dan bagi klub sekelas ini, tetapi mereka rapuh, lemah, rentan, dan proses evaluasi mendalam benar-benar harus dimulai," Neville menyimpulkan. "Sekarang mereka benar-benar menyadarinya, setelah lolos hari ini, mereka bisa mulai melakukan perombakan besar-besaran di ruang ganti karena itulah yang harus mereka lakukan."