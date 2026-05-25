"Harusnya malu!" - Gary Neville mengkritik habis-habisan para pemain Tottenham atas musim yang "memalukan" dan mengejek moto klub

Kritik tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pemain, karena Neville mengalihkan perhatiannya ke jajaran direksi dan pergantian manajer yang kacau yang telah mewarnai musim ini. Mulai dari kepergian Ange Postecoglou hingga masa jabatan Thomas Frank dan Igor Tudor yang singkat, pakar sepak bola tersebut meyakini bahwa pihak pemilik telah kehilangan kepercayaan para pendukung akibat pengambilan keputusan yang tidak konsisten.

"Apakah ada keterkaitan di seluruh klub? Tidak, kami mendengar bahwa pemilik telah mencoba menjual klub ini selama dua atau tiga, empat tahun terakhir, berusaha mendapatkan harga setinggi mungkin," kata Neville. "Mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam hal-hal tertentu yang telah mereka bangun, dalam hal infrastruktur, tetapi mereka mengecewakan para penggemar di lapangan - itulah yang paling penting. Harus ada perubahan besar-besaran; harus ada evaluasi mendalam yang mencakup seluruh klub.

"Ketika Anda menjadi pemilik klub sepak bola—dan saya adalah pemilik klub sepak bola—kadang-kadang Anda harus mulai dengan melihat diri sendiri di cermin. Kesuksesan terkadang tidak datang di klub sepak bola karena keputusan yang Anda [pemilik] buat, karena apa yang Anda lakukan. Bukan karena apa yang dilakukan para penggemar, para pemain, atau para pelatih.

"Maksud saya, menunjuk Igor Tudor dan harus memecatnya dalam beberapa minggu - dia tidak terasa cocok; penunjukan itu sejak hari pertama, bukan? Itu tidak klik. Memecat Ange Postecoglou dan mendatangkan Thomas Frank, seseorang yang sangat dihormati, mendatangkan Igor Tudor, sekarang mendatangkan De Zerbi.

"Musim yang benar-benar naik-turun. [Para pemilik] telah kehilangan banyak kredibilitas dan kepercayaan. Anda bisa melihat tanda-tanda yang menentang para pemilik, dan saya tidak terkejut."