Haruskah Yoane Wissa menghindari jersey nomor 9 milik Alan Shearer? Striker Newcastle seharga £55 juta ini diyakini akan tampil gemilang setelah menjalani musim yang diwarnai cedera dan hanya mencetak tiga gol

Tak perlu diragukan lagi bahwa Newcastle belum melihat performa terbaik Wissa, dengan peluang emas yang terbuang percuma di menit-menit akhir saat melawan Arsenal pada laga terakhir yang turut menyebabkan kekalahan menyakitkan lainnya bagi tim asuhan Eddie Howe. Namun, apakah ia akan mulai mencetak gol begitu kebugaran dan kepercayaan dirinya pulih sepenuhnya?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada M’Poku, mantan pemain internasional Kongo dan bintang Baller League UK saat ini mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir jika Newcastle membelinya, mereka tahu mengapa mereka membelinya. Dan saya pikir dia memiliki kualitas.

“Saya tidak tahu apakah mereka menggunakan dia seperti cara Brentford menggunakannya. Saya ingat Brentford dulu sering memainkan dua penyerang. Di sini mereka tidak benar-benar bermain dengan dua penyerang. Jadi saya tidak tahu bagaimana mereka ingin bermain dan melakukan perubahan.

“Tapi saya pikir dia sudah membuktikan dirinya di Liga Premier bahwa dia mampu bermain dan mampu mencetak gol. Selain itu, dia mengalami beberapa cedera serius yang tidak benar-benar membantunya beradaptasi dengan cepat. Anda selalu membutuhkan waktu adaptasi, terlepas dari apakah Anda sudah berada di negara tersebut. Saya yakin dia akan bangkit kembali dan menunjukkan nilainya.”