Diterjemahkan oleh
Haruskah Yoane Wissa menghindari jersey nomor 9 milik Alan Shearer? Striker Newcastle seharga £55 juta ini diyakini akan tampil gemilang setelah menjalani musim yang diwarnai cedera dan hanya mencetak tiga gol
Cedera dan tiga gol: Musim pertama Wissa di Newcastle
Cedera lutut yang dialaminya saat membela tim nasional Republik Demokratik Kongo pada September 2025 menjadi pertanda awal tentang apa yang akan menimpa Wissa di Newcastle. Hanya beberapa hari setelah menyelesaikan transfer bernilai besar, pemain berusia 29 tahun yang gigih ini harus absen selama tiga bulan.
Dia baru melakukan debut kompetitifnya bersama The Magpies pada 6 Desember dan baru mencetak tiga gol sejak saat itu dalam 24 penampilannya. Hanya satu dari gol-gol tersebut yang tercipta di Liga Premier, padahal dia mencetak 19 gol di kasta tertinggi sepak bola Inggris selama musim terakhirnya di London Barat.
Akankah Wissa membuktikan bahwa harga transfernya sebesar £55 juta memang pantas?
Tak perlu diragukan lagi bahwa Newcastle belum melihat performa terbaik Wissa, dengan peluang emas yang terbuang percuma di menit-menit akhir saat melawan Arsenal pada laga terakhir yang turut menyebabkan kekalahan menyakitkan lainnya bagi tim asuhan Eddie Howe. Namun, apakah ia akan mulai mencetak gol begitu kebugaran dan kepercayaan dirinya pulih sepenuhnya?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada M’Poku, mantan pemain internasional Kongo dan bintang Baller League UK saat ini mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir jika Newcastle membelinya, mereka tahu mengapa mereka membelinya. Dan saya pikir dia memiliki kualitas.
“Saya tidak tahu apakah mereka menggunakan dia seperti cara Brentford menggunakannya. Saya ingat Brentford dulu sering memainkan dua penyerang. Di sini mereka tidak benar-benar bermain dengan dua penyerang. Jadi saya tidak tahu bagaimana mereka ingin bermain dan melakukan perubahan.
“Tapi saya pikir dia sudah membuktikan dirinya di Liga Premier bahwa dia mampu bermain dan mampu mencetak gol. Selain itu, dia mengalami beberapa cedera serius yang tidak benar-benar membantunya beradaptasi dengan cepat. Anda selalu membutuhkan waktu adaptasi, terlepas dari apakah Anda sudah berada di negara tersebut. Saya yakin dia akan bangkit kembali dan menunjukkan nilainya.”
Haruskah Wissa menghindari jersey nomor 9 yang ikonik milik Newcastle?
Wissa mengenakan jersey nomor 11 di Brentford, namun memilih untuk mengenakan jersey ikonik saat tiba di wilayah Timur Laut. Alih-alih menghindar dari tekanan untuk mengikuti jejak Shearer, Malcolm Macdonald, dan Jackie Milburn, ia justru menerima tantangan itu dengan lapang dada.
Ketika ditanya apakah Wissa seharusnya memilih pendekatan yang berbeda, yang akan menjauhkannya dari sorotan terkuat sebagai penyerang di Tyneside, M’Poku menambahkan: “Saya tidak berpikir begitu. Saya tidak berpikir ketika dia pergi ke sana, dia berpikir, ‘oh, Alan Shearer memiliki tekanan untuk melakukan begitu banyak hal’. Tidak, Alan Shearer adalah legenda dan dia akan tetap menjadi legenda. Tidak peduli nomor sembilan mana yang datang, Anda tidak bisa menghilangkan apa yang telah dilakukan Alan.”
Menutup musim dengan gemilang: Tahap-tahap akhir musim 2025-26
Wissa, yang menandatangani kontrak empat tahun saat bergabung dengan Newcastle, harus membuktikan banyak hal jika ingin memenuhi ekspektasi. Hanya tersisa empat pertandingan di musim Liga Premier 2025-26, dan The Magpies bersiap menjamu Brighton pada Sabtu mendatang.
M’Poku akan menjadi salah satu yang memantau dengan cermat bagaimana performa Wissa dalam jangka pendek dan panjang, meskipun ia sendiri memiliki banyak hal yang harus dihadapi saat ini setelah bergabung dengan tim Yanited milik Angry Ginge untuk berlaga di kompetisi enam lawan enam di Copper Box Arena.
