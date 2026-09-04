Ketika ditanya apakah satu bursa transfer telah membuat Newcastle United mundur tiga atau empat tahun dalam perburuan finis empat besar, Hislop, yang berbicara mewakili Ignition Australia, mengatakan kepada GOAL: “Sulit untuk mengatakannya karena sebelum bola pertama ditendang, saya akan mengatakan begitu. Saya akan bilang ya. Saya tidak menantikan musim Newcastle dan seberapa banyak mereka harus menjual serta bagaimana mereka menggantinya.

“Mereka memulai musim dengan baik. Tentu saja, saya ada di sana untuk pertandingan melawan Liverpool. Setelah itu mereka menang atas Tottenham Hotspur di kandang Spurs. Tiba-tiba, ada perasaan yang berbeda di sekitar Newcastle saat ini.

“Sekarang, saya tidak berpikir musim ini mereka akan bersaing untuk sepak bola Liga Champions, tetapi melihat bagaimana perasaan saya mungkin sebulan lalu, dua pekan sebelum musim dimulai, sepekan sebelum musim dimulai, saya merasa sangat berbeda sekarang.

“Saya juga akan mengatakan bahwa meskipun Anda bisa melihat Newcastle lagi-lagi harus menjual, dan menjual sebesar yang mereka lakukan pada bursa transfer ini untuk menyeimbangkan PSR dan seterusnya, Anda melihat klub-klub lain yang terus berbelanja dengan cukup mewah dan banyak dari itu sama sekali tidak terlalu masuk akal bagi saya. Bagaimana ada ketidakseimbangan seperti ini di liga.

“PSR diberlakukan untuk mencoba, biar saya katakan saja, mengekang pengeluaran dan membuat semua orang bermain dengan aturan yang sama, tetapi jarak antara mereka yang mampu belanja dan mereka yang tidak tampaknya makin melebar dan menjadi makin sulit dijelaskan.”