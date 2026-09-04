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Haruskah Newcastle diizinkan membelanjakan miliaran milik PIF Saudi? Mantan bintang Newcastle kebingungan dengan PSR di tengah musim panas yang dipenuhi penjualan di St James' Park, tetapi masih melihat alasan untuk optimistis
Raksasa Premier League terus berbelanja besar-besaran
Hislop bukan satu-satunya yang memiliki pola pikir seperti itu, dengan banyak pihak bertanya-tanya mengapa klub-klub seperti Chelsea, Manchester United, Liverpool, dan Manchester City diizinkan menggelontorkan dana besar-besaran sementara para rival domestik yang juga punya ambisi besar terus dibatasi.
Itu kembali terjadi pada 2026, dengan pemain-pemain seperti Bruno Guimaraes, Anthony Gordon, dan Sandro Tonali meninggalkan St James’ Park. Newcastle telah menginvestasikan kembali sebagian dari dana tersebut, ketika perhatian bersama sekali lagi tertuju pada pembangunan jangka panjang, tetapi kekayaan Public Investment Fund (PIF) tidak bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin.
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Seberapa jauh bursa transfer musim panas 2026 membuat Newcastle mundur?
Ketika ditanya apakah satu bursa transfer telah membuat Newcastle United mundur tiga atau empat tahun dalam perburuan finis empat besar, Hislop, yang berbicara mewakili Ignition Australia, mengatakan kepada GOAL: “Sulit untuk mengatakannya karena sebelum bola pertama ditendang, saya akan mengatakan begitu. Saya akan bilang ya. Saya tidak menantikan musim Newcastle dan seberapa banyak mereka harus menjual serta bagaimana mereka menggantinya.
“Mereka memulai musim dengan baik. Tentu saja, saya ada di sana untuk pertandingan melawan Liverpool. Setelah itu mereka menang atas Tottenham Hotspur di kandang Spurs. Tiba-tiba, ada perasaan yang berbeda di sekitar Newcastle saat ini.
“Sekarang, saya tidak berpikir musim ini mereka akan bersaing untuk sepak bola Liga Champions, tetapi melihat bagaimana perasaan saya mungkin sebulan lalu, dua pekan sebelum musim dimulai, sepekan sebelum musim dimulai, saya merasa sangat berbeda sekarang.
“Saya juga akan mengatakan bahwa meskipun Anda bisa melihat Newcastle lagi-lagi harus menjual, dan menjual sebesar yang mereka lakukan pada bursa transfer ini untuk menyeimbangkan PSR dan seterusnya, Anda melihat klub-klub lain yang terus berbelanja dengan cukup mewah dan banyak dari itu sama sekali tidak terlalu masuk akal bagi saya. Bagaimana ada ketidakseimbangan seperti ini di liga.
“PSR diberlakukan untuk mencoba, biar saya katakan saja, mengekang pengeluaran dan membuat semua orang bermain dengan aturan yang sama, tetapi jarak antara mereka yang mampu belanja dan mereka yang tidak tampaknya makin melebar dan menjadi makin sulit dijelaskan.”
Haruskah pemilik miliarder diizinkan membelanjakan uang sesuka mereka?
Hislop kemudian mengatakan tentang regulasi Financial Fair Play (FFP) yang diperkenalkan untuk menangkal pengeluaran berlebihan dan ancaman klub bangkrut, tetapi kini tampak meleset dari sasaran ketika berhadapan dengan pemilik kaya yang siap menggelontorkan uang dan mendanai klub-klub mapan Premier League: “Saya mendukung financial fair play dan sekarang PSR serta niat di baliknya. Saya pikir itu hal yang baik.
“Tetapi sekarang, seperti yang kami katakan, saya rasa itu belum memberikan dampak yang banyak dari kami kira akan terjadi. Akibatnya, kenapa tidak kembali saja ke situasi seperti dulu? Jika Anda bersedia menanamkan jutaan/miliaran Anda ke sebuah klub sepakbola agar mereka kompetitif, maka Anda sepenuhnya berhak melakukannya.
“Itu juga berarti kelompok pemilik yang mampu membeli klub Premier League, atau klub sepakbola besar, menjadi semakin kecil, tetapi financial fair play dan PSR juga tidak mengubah itu. Jadi, apa dampak besarnya terhadap sepakbola saat ini, mengingat tujuan awalnya? Saya tidak yakin ada.”
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Jadwal Newcastle 2026-27: Newcastle menjamu Bournemouth
Setelah meraih empat poin dari dua laga berat melawan Liverpool dan Tottenham pada awal musim 2026-27, suasana positif kembali ke kubu Newcastle setelah kekecewaan pada bursa transfer.
Berikutnya adalah laga kandang melawan Bournemouth pada Sabtu, dengan klub besar Tyneside itu masih berharap aturan di sepakbola Inggris akan diubah agar mereka bisa berbelanja lebih besar pada bursa perekrutan mendatang.
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