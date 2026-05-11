Haruskah Memphis Depay meraih prestasi yang lebih besar? Mantan penyerang Manchester United dan Barcelona itu mengatakan bahwa kurangnya kualitas yang dimiliki Bruno Fernandes telah menghambatnya

Pada tahun 2015, setelah tampil gemilang bersama PSV dan meraih gelar Sepatu Emas di Eredivisie, Memphis didatangkan ke Old Trafford melalui transfer senilai £25 juta ($34 juta). Ia dianggap sebagai permata kasar yang perlu diasah, namun hal itu justru membangkitkan antusiasme para penggemar yang tak sabar ingin melihat kemampuannya di Liga Premier.

Ternyata, jawabannya tidak banyak. Hanya tujuh gol—dengan hanya dua di antaranya tercipta di kompetisi kasta tertinggi Inggris—yang dicetaknya sepanjang musim debutnya di Inggris. Pada Januari 2017, saat Jose Mourinho sudah memegang kendali di Old Trafford, ia dilepas ke Lyon dengan kerugian finansial dan prestasi bagi United.

Kilau yang hilang kembali menyala di Prancis, dengan kemampuan mencetak golnya kembali muncul, dan sedikit yang terkejut ketika Barcelona merekrutnya sebagai pemain bebas transfer pada 2021. Lionel Messi meninggalkan Camp Nou beberapa minggu kemudian, yang menambah tekanan pada pundak Memphis. Hanya satu musim penuh yang dihabiskannya di Catalunya sebelum pindah ke Atletico Madrid selama 16 bulan dan akhirnya ke Amerika Selatan.

Memphis telah menjadi favorit para penggemar di Corinthians, berkat kemampuan teknisnya dan keinginannya untuk menampilkan berbagai trik yang sangat cocok untuk kehidupan di Brasil - di samping gaya hidup pesta yang ditawarkan oleh Sao Paulo.