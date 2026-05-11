Haruskah Memphis Depay meraih prestasi yang lebih besar? Mantan penyerang Manchester United dan Barcelona itu mengatakan bahwa kurangnya kualitas yang dimiliki Bruno Fernandes telah menghambatnya
Karier Memphis: dari PSV ke Corinthians melalui Manchester United dan Barcelona
Pada tahun 2015, setelah tampil gemilang bersama PSV dan meraih gelar Sepatu Emas di Eredivisie, Memphis didatangkan ke Old Trafford melalui transfer senilai £25 juta ($34 juta). Ia dianggap sebagai permata kasar yang perlu diasah, namun hal itu justru membangkitkan antusiasme para penggemar yang tak sabar ingin melihat kemampuannya di Liga Premier.
Ternyata, jawabannya tidak banyak. Hanya tujuh gol—dengan hanya dua di antaranya tercipta di kompetisi kasta tertinggi Inggris—yang dicetaknya sepanjang musim debutnya di Inggris. Pada Januari 2017, saat Jose Mourinho sudah memegang kendali di Old Trafford, ia dilepas ke Lyon dengan kerugian finansial dan prestasi bagi United.
Kilau yang hilang kembali menyala di Prancis, dengan kemampuan mencetak golnya kembali muncul, dan sedikit yang terkejut ketika Barcelona merekrutnya sebagai pemain bebas transfer pada 2021. Lionel Messi meninggalkan Camp Nou beberapa minggu kemudian, yang menambah tekanan pada pundak Memphis. Hanya satu musim penuh yang dihabiskannya di Catalunya sebelum pindah ke Atletico Madrid selama 16 bulan dan akhirnya ke Amerika Selatan.
Memphis telah menjadi favorit para penggemar di Corinthians, berkat kemampuan teknisnya dan keinginannya untuk menampilkan berbagai trik yang sangat cocok untuk kehidupan di Brasil - di samping gaya hidup pesta yang ditawarkan oleh Sao Paulo.
Mengapa Memphis gagal bersinar di klub papan atas Eropa?
Namun, apakah seharusnya ia bisa meraih prestasi yang lebih besar sepanjang kariernya—terutama di klub papan atas Eropa? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada mantan asisten manajer United, Meulensteen, pria asal Belanda itu—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama Best Betting Bonuses—mengatakan: “Ya, saya rasa begitu. Tapi saya juga tidak terlalu terkejut bahwa ia belum melakukannya.
“Saya rasa dia tidak memiliki mental baja seperti yang dimiliki Bruno—yang selalu ingin tampil maksimal di setiap sesi latihan dan setiap pertandingan. Saya rasa Memphis tidak memiliki itu.
“Kamu tahu, performa dia selalu naik-turun—kadang bagus, tapi kadang dia nggak tampil. Itu jelas yang dibutuhkan di klub besar seperti Manchester United; kamu harus tampil maksimal di setiap pertandingan.”
Penjelasan Mourinho mengenai kegagalan Memphis di Manchester United
Mourinho, yang menjadi orang yang mengakhiri mimpi buruk Memphis di tempat yang dijuluki ‘Teater Impian’, sebelumnya pernah menjelaskan mengapa penyerang berbakat alami itu gagal bersinar di bawah asuhannya: “Saya membaca sebuah artikel tentang Wayne Rooney yang menceritakan bahwa Memphis pergi ke pertandingan tim cadangan bersama para pemain muda, namun ia datang dengan mobil Rolls Royce besar dan topi koboi—itulah sedikit gambaran tentang Memphis.
“Orang baik, benar-benar orang baik. Profesional yang baik. Dia adalah profesional yang sangat baik, orang-orang bisa melihatnya dan berpikir ini adalah anak pesta lainnya.
“Kadang-kadang mereka terlalu cepat pindah ke klub-klub besar di mana mereka belum siap menghadapinya dan memahami bahwa di klub-klub besar ada persaingan internal dan Anda tidak bisa bermain sepanjang waktu. Ada pemain-pemain hebat yang bersaing dengan Anda untuk posisi. Mereka kehilangan sedikit rasa realitas mereka dan menjadi sedikit kekanak-kanakan, yang pada akhirnya itulah yang terjadi.”
Bermain dengan senyuman menjelang Piala Dunia 2026
Memphis kini telah tumbuh menjadi pemain yang tak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan para pengkritiknya. Ia ingin bermain dengan senyuman di wajahnya — bersama mantan rekan setimnya di United, Jesse Lingard — dan menghibur para penonton yang rela mengeluarkan uang untuk menyaksikannya bertanding.
Ia berhak bangga telah menghabiskan waktu bersama beberapa klub terbesar di dunia dan, pada usia 32 tahun, masih akan memainkan peran penting bagi negaranya musim panas ini di putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.