Haruskah Max Dowman, pemain muda berbakat Arsenal berusia 16 tahun, masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia? Mantan bintang muda Michael Owen menjawab pertanyaan apakah hal itu ‘terlalu dini’
Dowman mencatat sejarah seperti yang pernah dilakukan Owen
Owen langsung mencuri perhatian saat membela Liverpool pada Mei 1997, saat ia mencetak gol pada debutnya bersama The Reds dalam laga Liga Premier melawan Wimbledon. Lebih dari setahun kemudian, ia menggebrak putaran final Piala Dunia pada usia 18 tahun—menjadi pemain termuda Inggris yang melakukan debut di kompetisi tersebut, sebelum mencetak gol pertamanya di turnamen itu melawan Rumania dan melepaskan tendangan menakjubkan dalam pertandingan babak 16 besar yang dramatis melawan Argentina.
Owen, yang nantinya menjadi pemenang Ballon d’Or, telah memiliki satu musim penuh pengalaman sepak bola profesional sebelum tampil di panggung olahraga terbesar. Dowman, yang baru berusia 16 tahun pada Malam Tahun Baru, belum berada di posisi tersebut. Ia baru tampil dalam tujuh pertandingan untuk Arsenal—dengan tiga penampilan sebagai pemain pengganti di Liga Premier.
Ia mencetak sejarah sebagai pencetak gol termuda di divisi tersebut, dengan gol impresifnya saat melakukan serangan balik melawan Everton yang mengubah catatan sejarah. Potensinya jelas terlihat oleh semua orang, dan sudah ada spekulasi bahwa ia bisa dimasukkan ke dalam rencana Tuchel untuk timnas Inggris.
Keputusan yang tepat atau terlalu terburu-buru? Pandangan Owen tentang Dowman untuk timnas Inggris
Apakah itu keputusan yang tepat, ataukah keputusan yang diambil terlalu dini bagi seorang pemain muda yang saat ini masih menjadi bagian dari skuad U-19 Young Lions? Owen mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal itu: "Jika mereka sudah cukup baik, ya, saya tidak akan keberatan.
“Tentu saja, sekadar mengatakan ‘cukup bagus’ adalah satu hal, tapi itu disertai dengan banyak hal lain yang harus dipenuhi. Apakah dia sudah mencapai cukup? Apakah dia sudah melakukan cukup? Nah, tentu saja belum. Maksud saya, Anda membicarakan apakah dia akan menggantikan [Bukayo] Saka atau [Phil] Foden atau [Jude] Bellingham atau Anthony Gordon? Anda membicarakan pemain yang sudah memiliki banyak, banyak musim, banyak bukti.
“Max Dowman, apa yang sudah dia mainkan? Tiga pertandingan di Premier League, masuk sebagai pengganti. Dia harus hampir selalu menjadi starter di setiap pertandingan mulai sekarang hingga akhir musim dan tampil luar biasa di setiap kesempatan agar kamu bisa membenarkan dia dipilih di depan apa yang mungkin merupakan bagian terkuat tim kita di area sayap penyerangan.
“Jadi, meskipun saya sangat mengaguminya dan antusias melihat karier fantastis yang bisa dia raih, berdasarkan semua bukti yang telah kita lihat, ini mungkin masih terlalu dini.”
Orang-orang lain yang berada di atas Dowman dalam hierarki
Ketika ditanya lebih lanjut apakah keputusan mengejutkan terkait Dowman bisa dianggap meremehkan upaya para pemain yang lebih berpengalaman — seperti kapten West Ham Jarrod Bowen dan pemain sayap Newcastle Jacob Murphy, yang masih menanti pemanggilan pertamanya — Owen menambahkan: “Ini adalah permainan yang kejam. Hidup bisa kejam. Jika seseorang lebih baik daripada yang lain atau seseorang memberi kami peluang lebih besar untuk memenangkan Piala Dunia daripada orang lain, maka saya khawatir itulah alasan mengapa manajer dibayar mahal untuk mengambil keputusan besar. Jadi, dalam banyak hal, saya tidak mempermasalahkan hal itu.
“Tapi, jika pemain-pemain yang kamu sebutkan itu cukup biasa-biasa saja, maka kamu bisa bilang, ‘well, tahu nggak, kita nggak akan menang dengan pemain-pemain seperti itu anyway—mereka biasa-biasa saja, mending ambil risiko’. Kalau begitu, saya mengerti. Tapi pemain seperti Jarrod Bowen, maksud saya, dia benar-benar luar biasa. Saya akan benar-benar memperjuangkan agar pemain seperti Jarrod Bowen dimainkan. Saya pikir dia sebagus itu. Jika saya tidak memainkannya sebagai starter, saya akan berusaha memasukkannya sebagai pengganti. Dan kemudian ada pemain seperti Saka di posisi Dowman, dan lainnya.
“Untuk seseorang yang baru bermain beberapa kali dan semuanya dari bangku cadangan, dia harus menjadi starter hampir di setiap pertandingan Arsenal, tampil luar biasa, dan kemudian kamu akan berpikir, ‘oh my word, kita harus mengambil risiko, kita harus memainkannya’. Jadi, saat ini, saya tidak akan melakukannya. Tapi, seperti yang saya katakan, itu bukan berarti saya meremehkannya. Saya sangat antusias melihat kariernya. Ini jelas awal yang luar biasa, tapi masih sangat, sangat, sangat awal.”
Kontrak profesional: Masa depan yang cerah bagi bintang remaja Dowman
Arsenal dikabarkan telah menandatangani perjanjian pra-kontrak dengan Dowman, lulusan akademi Hale End, yang akan memungkinkannya menandatangani kontrak profesional saat ia genap berusia 17 tahun pada akhir tahun ini.
Dia seharusnya sudah memiliki banyak pengalaman bermain di Liga Premier pada saat itu, sekaligus tampil di kompetisi piala domestik dan Liga Champions, namun masih harus dilihat apakah ia sudah mendapatkan pengakuan sebagai pemain tim nasional senior.
