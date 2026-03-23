Haruskah Max Dowman, pemain muda berbakat Arsenal berusia 16 tahun, masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia? Mantan bintang muda Michael Owen menjawab pertanyaan apakah hal itu ‘terlalu dini’

Apakah itu keputusan yang tepat, ataukah keputusan yang diambil terlalu dini bagi seorang pemain muda yang saat ini masih menjadi bagian dari skuad U-19 Young Lions? Owen mengatakan kepada GOAL saat ditanya soal itu: "Jika mereka sudah cukup baik, ya, saya tidak akan keberatan.

“Tentu saja, sekadar mengatakan ‘cukup bagus’ adalah satu hal, tapi itu disertai dengan banyak hal lain yang harus dipenuhi. Apakah dia sudah mencapai cukup? Apakah dia sudah melakukan cukup? Nah, tentu saja belum. Maksud saya, Anda membicarakan apakah dia akan menggantikan [Bukayo] Saka atau [Phil] Foden atau [Jude] Bellingham atau Anthony Gordon? Anda membicarakan pemain yang sudah memiliki banyak, banyak musim, banyak bukti.

“Max Dowman, apa yang sudah dia mainkan? Tiga pertandingan di Premier League, masuk sebagai pengganti. Dia harus hampir selalu menjadi starter di setiap pertandingan mulai sekarang hingga akhir musim dan tampil luar biasa di setiap kesempatan agar kamu bisa membenarkan dia dipilih di depan apa yang mungkin merupakan bagian terkuat tim kita di area sayap penyerangan.

“Jadi, meskipun saya sangat mengaguminya dan antusias melihat karier fantastis yang bisa dia raih, berdasarkan semua bukti yang telah kita lihat, ini mungkin masih terlalu dini.”