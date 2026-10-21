Haruskah mantan penyerang Liverpool Darwin Nunez kembali ke Eropa? Gus Poyet menjelaskan mengapa pemain Uruguay yang penuh teka-teki itu tetap bertahan di Liga Pro Saudi dengan kontrak “gila”

Wacana Nunez kembali ke Inggris sempat muncul, tetapi untuk saat ini ia tampaknya betah di tempatnya sekarang. Ketika ditanya apakah hal itu mengejutkan, Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, rujukan utama untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Dia punya kesempatan itu karena dia mengambil keputusan saat berada di Liverpool untuk pergi ke sana demi kontrak fantastis. Awalnya berjalan cukup baik. Lalu Al-Hilal mendatangkan Benzema dan dia dicoret dari daftar pemain sehingga tidak bisa bermain. Itu menjadi masalah baginya.

“Kemudian tahun ini, bahkan tanpa Benzema, dia pindah dengan status pinjaman ke tim lain dan kemungkinan masih mempertahankan kontraknya. Menurut saya, dia ingin bertahan di sana untuk sementara waktu. Mungkin keputusan keluarga bisa membuatnya berubah pikiran, entah karena anak-anak, sekolah, pendidikan, atau hal lain. Namun jika tidak, sepertinya dia tidak akan pergi.

“Apalagi sekarang dia merasa kembali ke performa terbaiknya bersama tim nasional, karena Diego Forlan memberinya lagi seragam bernomor sembilan, seolah mengatakan, ‘Ini milikmu’. Jadi, dengan bermain untuk klubnya dan tim nasional, dia mungkin tidak akan pindah dalam waktu dekat.

“Tapi benar kata Anda, 27 tahun. Entah mengapa dia terlihat lebih tua! Menurut saya, Darwin adalah pemain yang perlu percaya diri. Anda perlu memberinya kepercayaan diri. Anda perlu membuatnya merasa bahwa dialah penyerang nomor sembilan.”