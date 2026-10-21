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Haruskah mantan penyerang Liverpool Darwin Nunez kembali ke Eropa? Gus Poyet menjelaskan mengapa pemain Uruguay yang penuh teka-teki itu tetap bertahan di Liga Pro Saudi dengan kontrak “gila”
Nunez bergabung dengan Liverpool melalui transfer bernilai besar.
Reputasi Nunez menanjak berkat kiprahnya yang produktif di Spanyol dan Portugal bersama Almeria dan Benfica. Torehan impresif 34 gol pada musim 2021-22 membuat klub besar Inggris yang bermarkas di Anfield tertarik merekrutnya.
Liverpool menggelontorkan dana besar, dengan nilai kesepakatan yang mereka capai berpotensi mencapai £85 juta ($114 juta). Pemain asal Amerika Selatan itu tidak pernah mencetak lebih dari 20 gol dalam satu musim selama tiga musimnya di Merseyside.
Ia memang berhasil menjuarai Liga Primer, tetapi posisinya dalam hierarki lini serang merosot dan ia tidak lagi dijamin menjadi starter. Ia menjadi bahan olok-olok sebagian orang karena mendapat reputasi sebagai pemain yang kerap menyia-nyiakan peluang emas.
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Penyerang frustrasi di Al-Hilal akibat perekrutan Benzema
Ketika Liverpool mengambil arah berbeda dan ada tawaran menggiurkan, kepindahan ke Timur Tengah pun terwujud pada musim panas 2025. Nunez awalnya bergabung dengan Al-Hilal, tetapi klub tersebut mendatangkan peraih Ballon d’Or Karim Benzema beberapa bulan kemudian, sehingga Nunez tidak dapat didaftarkan karena kuota pemain asing telah terpenuhi.
Alih-alih mengakhiri kiprahnya di Liga Pro Saudi, kepindahan dengan status pinjaman ke Al-Diriyah pun diatur. Ia mencetak gol di sana, sekaligus menjadi bagian penting dalam rencana Diego Forlan bersama tim nasional Uruguay.
Mengapa Nunez belum kembali ke sepak bola Eropa
Wacana Nunez kembali ke Inggris sempat muncul, tetapi untuk saat ini ia tampaknya betah di tempatnya sekarang. Ketika ditanya apakah hal itu mengejutkan, Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, rujukan utama untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Dia punya kesempatan itu karena dia mengambil keputusan saat berada di Liverpool untuk pergi ke sana demi kontrak fantastis. Awalnya berjalan cukup baik. Lalu Al-Hilal mendatangkan Benzema dan dia dicoret dari daftar pemain sehingga tidak bisa bermain. Itu menjadi masalah baginya.
“Kemudian tahun ini, bahkan tanpa Benzema, dia pindah dengan status pinjaman ke tim lain dan kemungkinan masih mempertahankan kontraknya. Menurut saya, dia ingin bertahan di sana untuk sementara waktu. Mungkin keputusan keluarga bisa membuatnya berubah pikiran, entah karena anak-anak, sekolah, pendidikan, atau hal lain. Namun jika tidak, sepertinya dia tidak akan pergi.
“Apalagi sekarang dia merasa kembali ke performa terbaiknya bersama tim nasional, karena Diego Forlan memberinya lagi seragam bernomor sembilan, seolah mengatakan, ‘Ini milikmu’. Jadi, dengan bermain untuk klubnya dan tim nasional, dia mungkin tidak akan pindah dalam waktu dekat.
“Tapi benar kata Anda, 27 tahun. Entah mengapa dia terlihat lebih tua! Menurut saya, Darwin adalah pemain yang perlu percaya diri. Anda perlu memberinya kepercayaan diri. Anda perlu membuatnya merasa bahwa dialah penyerang nomor sembilan.”
- Getty
Bagaimana masa depan penyerang yang sulit ditebak?
Kepercayaan dirinya sedikit terkikis di Liverpool, di tengah keraguan apakah ia mampu menjadi sumber gol yang dapat diandalkan bagi klub-klub terbesar. Namun, kemampuannya menghasilkan gol jelas masih ada, sementara kekuatan dan kecepatannya sejak dulu menjadi aspek menonjol dalam permainannya.
Mungkin langkah kembali ke sepak bola Eropa akan diambil pada bursa transfer mendatang, mengingat klub-klub di sana selalu mencari penyerang nomor 9 yang sudah terbukti. Namun, untuk saat ini, tampaknya belum ada keinginan untuk mengakhiri petualangannya di kawasan Arab.
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