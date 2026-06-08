Haruskah Christian Eriksen pensiun setelah pingsan untuk kedua kalinya saat bertanding? Mantan rekan setimnya di Tottenham memberikan saran untuk masa depannya setelah ‘momen menegangkan’ dalam laga persahabatan di Denmark

Townsend menyarankan agar mantan rekan setimnya di Tottenham, Eriksen, kini memprioritaskan kesehatan dan keluarganya dengan gantung sepatu. Insiden memilukan itu terjadi pada menit ke-65 saat Denmark bertanding melawan Ukraina di Odense, di mana Eriksen tiba-tiba terjatuh ke lapangan, yang menyebabkan pertandingan segera dihentikan.

Berbicara di talkSPORT, Townsend mengungkapkan keprihatinannya terhadap bintang Wolfsburg tersebut. "Tentu saja, dari sudut pandang luar, ya, saya akan menasihatinya," katanya. "Ada begitu banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan, dia memiliki keluarga yang luar biasa untuk dijaga. Tapi, siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang? Apalagi seorang pesepakbola yang telah bekerja keras untuk mencapai posisinya saat ini, yang hampir meninggal di lapangan dan telah kembali bermain untuk Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia. Jadi, sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam pikirannya, tetapi tentu saja, saat ini, ada hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan daripada pertandingan sepak bola."



