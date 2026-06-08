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Haruskah Christian Eriksen pensiun setelah pingsan untuk kedua kalinya saat bertanding? Mantan rekan setimnya di Tottenham memberikan saran untuk masa depannya setelah ‘momen menegangkan’ dalam laga persahabatan di Denmark
Mantan rekan setimnya mendesak agar ia pensiun
Townsend menyarankan agar mantan rekan setimnya di Tottenham, Eriksen, kini memprioritaskan kesehatan dan keluarganya dengan gantung sepatu. Insiden memilukan itu terjadi pada menit ke-65 saat Denmark bertanding melawan Ukraina di Odense, di mana Eriksen tiba-tiba terjatuh ke lapangan, yang menyebabkan pertandingan segera dihentikan.
Berbicara di talkSPORT, Townsend mengungkapkan keprihatinannya terhadap bintang Wolfsburg tersebut. "Tentu saja, dari sudut pandang luar, ya, saya akan menasihatinya," katanya. "Ada begitu banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan, dia memiliki keluarga yang luar biasa untuk dijaga. Tapi, siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam pikiran seseorang? Apalagi seorang pesepakbola yang telah bekerja keras untuk mencapai posisinya saat ini, yang hampir meninggal di lapangan dan telah kembali bermain untuk Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia. Jadi, sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam pikirannya, tetapi tentu saja, saat ini, ada hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan daripada pertandingan sepak bola."
- AFP
Pembaruan medis dan respons alat pacu jantung
Meskipun kejadian pingsannya Eriksen sangat mengkhawatirkan, ada kabar baik mengenai kondisinya. Asosiasi Sepak Bola Denmark (DBU) mengonfirmasi bahwa gelandang tersebut dalam keadaan sadar dan kondisinya baik-baik saja setelah dibawa ke Rumah Sakit Universitas Odense. Yang terpenting, tim medis mencatat bahwa alat defibrilator kardioverter implan (ICD) yang dipasang pada Eriksen pada tahun 2021 berfungsi persis seperti yang diharapkan selama keadaan darurat tersebut.
Dokter tim Denmark, Morten Boesen, memberikan penjelasan mengenai situasi tersebut, dengan menyatakan: "Saya berbicara dengan Christian pagi ini, dan kondisinya baik-baik saja. Dia bersama keluarganya dan dalam keadaan baik. Diharapkan dia akan segera dipulangkan dan dapat kembali ke rumah. Kami merawat para pemain dan staf dengan baik serta tetap menjalin komunikasi secara rutin dengan mereka." Boesen lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun Eriksen sempat kehilangan kesadaran sebentar, alat pacu jantungnya merespons dengan benar, sehingga pada akhirnya dia dapat meninggalkan lapangan dengan bantuan.
Refleksi Euro 2020
Insiden tersebut tak terhindarkan memunculkan perbandingan dengan serangan jantung yang dialami Eriksen saat pertandingan fase grup Euro 2020 melawan Finlandia. Sejak momen yang mengubah hidupnya itu, Eriksen secara luar biasa berhasil melanjutkan kariernya di level tertinggi, mencatatkan masa-masa produktif bersama Brentford dan Manchester United sebelum pindah ke Bundesliga bersama Wolfsburg. Namun, kejadian menakutkan terbaru ini kembali memicu perdebatan mengenai apakah risiko untuk terus bermain kini sudah terlalu tinggi.
Townsend mengakui bahwa ICD memberikan jaring pengaman yang tidak dimiliki kebanyakan orang, tetapi ia juga mengakui bahwa pemandangan pingsannya tetap traumatis bagi mereka yang menyaksikannya. "Itu adalah momen yang menakutkan, tetapi saya pikir dia sebenarnya... Saya tidak ingin terdengar buruk, tetapi saya pikir dia seaman mungkin, mengingat dia memiliki defibrilator yang dapat memberikan kejutan listrik jika hal itu terjadi, dan itu memang terjadi kemarin," tambahnya.
- Getty Images Sport
Dukungan dari dunia sepak bola
Menyusul insiden tersebut, pesan-pesan dukungan berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Manchester United, klub tempat Eriksen menghabiskan tiga musim, mengeluarkan pernyataan yang menyampaikan "kekuatan dan kasih sayang" kepada sang pemain dan keluarganya. Tottenham juga menghubungi mantan gelandang serang mereka itu, mendoakan agar ia "segera pulih sepenuhnya" saat ia menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut untuk menentukan penyebab pasti dari rasa tidak nyaman di dada yang dialaminya.
Perhatian kini beralih ke hasil tes spesialis dalam 72 jam ke depan. Eriksen diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan pribadi begitu gambaran medisnya lebih jelas, di mana pada saat itu ia akan menghadapi keputusan besar apakah akan melanjutkan karier bermain profesionalnya.