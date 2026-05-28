"Harus realistis" - Wayne Rooney merendahkan peluang Man Utd untuk bersaing memperebutkan gelar juara pada musim penuh pertama Michael Carrick

United mengalami transformasi besar-besaran setelah kedatangan Carrick pada Januari lalu. Mantan gelandang tersebut membawa Setan Merah finis di posisi ketiga, dengan mengumpulkan 39 poin selama masa jabatannya — lebih banyak daripada klub papan atas mana pun pada periode tersebut. Kebangkitan ini membuat Carrick mendapatkan kontrak dua tahun sebagai pengganti permanen Ruben Amorim dan memastikan kembalinya klub ke Liga Champions.

Rooney, saat berbicara kepada talkSPORT, mengakui perubahan suasana di klub. "Saya pikir kondisi Man United selama beberapa tahun terakhir sangat sulit bagi para penggemar untuk menemukan kebahagiaan di dalamnya," kata Rooney. "Tapi saya pikir sejak Michael masuk, saya rasa ada harapan dan keyakinan kembali di kalangan penggemar Man United. Untuk finis di posisi ketiga, saya pikir semua rekrutan yang dilakukan cukup baik. Dan kini kembali ke Liga Champions, semoga mereka merekrut beberapa pemain yang dapat membantu mereka melangkah ke tahap berikutnya."