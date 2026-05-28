"Harus realistis" - Wayne Rooney merendahkan peluang Man Utd untuk bersaing memperebutkan gelar juara pada musim penuh pertama Michael Carrick
Dampak langsung Carrick di Old Trafford
United mengalami transformasi besar-besaran setelah kedatangan Carrick pada Januari lalu. Mantan gelandang tersebut membawa Setan Merah finis di posisi ketiga, dengan mengumpulkan 39 poin selama masa jabatannya — lebih banyak daripada klub papan atas mana pun pada periode tersebut. Kebangkitan ini membuat Carrick mendapatkan kontrak dua tahun sebagai pengganti permanen Ruben Amorim dan memastikan kembalinya klub ke Liga Champions.
Rooney, saat berbicara kepada talkSPORT, mengakui perubahan suasana di klub. "Saya pikir kondisi Man United selama beberapa tahun terakhir sangat sulit bagi para penggemar untuk menemukan kebahagiaan di dalamnya," kata Rooney. "Tapi saya pikir sejak Michael masuk, saya rasa ada harapan dan keyakinan kembali di kalangan penggemar Man United. Untuk finis di posisi ketiga, saya pikir semua rekrutan yang dilakukan cukup baik. Dan kini kembali ke Liga Champions, semoga mereka merekrut beberapa pemain yang dapat membantu mereka melangkah ke tahap berikutnya."
Menyesuaikan ekspektasi terhadap gelar
Meskipun ada optimisme di sekitar Old Trafford dan kabar bahwa kesepakatan untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta hampir tercapai, Rooney justru mengimbau agar tetap bersabar. Pemain berusia 40 tahun itu tetap bersikap hati-hati terkait seberapa cepat United bisa berkembang menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar melawan tim-tim seperti Arsenal dan Manchester City.
Rooney menjelaskan: "Ya, menurut saya ekspektasinya, saya sudah berbicara dengannya (Carrick) minggu lalu, adalah mencoba memenangkan semua kompetisi yang mereka ikuti, tetapi Anda juga harus realistis. Menurut saya, apakah Anda bisa berkembang lagi dari posisi Anda saat ini? Jadi, menurut saya, jika United finis di empat besar musim depan dan mungkin memiliki peluang serta berhasil, misalnya di Piala FA dan berusaha tampil baik di Liga Champions, saya pikir, sekali lagi, itu adalah kemajuan."
Arti kesuksesan
Bagi Rooney, prioritasnya adalah peningkatan yang berkelanjutan, bukan kembali ke puncak sepak bola Inggris dalam waktu dekat, mengingat Manchester United belum pernah menjuarai Liga Premier sejak 2013. Ia meyakini bahwa meskipun hasrat untuk meraih trofi memang melekat pada klub sekelas United, kualitas persaingan membuat upaya meraih gelar ganda liga dan Eropa menjadi perjuangan berat dalam jangka pendek.
"Kita semua ingin mereka memenangkan liga, tetapi Anda harus realistis dan bertanya, apakah mereka akan memenangkan liga? Apakah mereka akan memenangkan Liga Champions? Saya pikir itu akan sangat sulit, tetapi berusaha untuk mencapai peningkatan," tambah legenda Setan Merah itu, sebelum menekankan bahwa melihat manfaat memiliki "pelatih yang sangat baik" adalah faktor terpenting untuk musim yang akan datang.
Michael Owen menyampaikan pandangan yang berbeda
Tidak semua orang sependapat dengan pandangan konservatif Rooney. Mantan striker United, Michael Owen, menempatkan Setan Merah di antara tim-tim papan atas yang mampu menggulingkan pemuncak klasemen saat ini. Owen yakin momentum yang tercipta di akhir musim ini menunjukkan bahwa United siap bersaing di level teratas secara langsung.
"Saya pikir tantangan musim depan hanya akan datang dari Manchester," kata Owen kepada Metro. "Saya pikir Man City akan kuat, bahkan jika Pep pergi, mereka hampir mengalahkan Arsenal musim ini dan memiliki kelompok pemain muda yang telah menunjukkan bahwa mereka akan bersaing memperebutkan gelar musim depan, dan dengan dua gelar piala domestik, mereka akan kembali lebih kuat. Dan sudah lama, tapi Manchester United bisa menjadi penantang gelar di bawah Michael Carrick. Lihat saja performa mereka sejak dia datang, dan itu jelas menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu pesaing gelar."