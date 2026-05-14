Dengan demikian, para pendukung "Geißböcke" sudah bisa bersuka cita atas tambahan dua juta euro, karena Urbig telah mencatatkan penampilan ke-30-nya sebagai penjaga gawang Bayern dalam kemenangan 1-0 atas VfL Wolfsburg akhir pekan lalu. Biaya transfer awal sebesar tujuh juta euro, yang dibayarkan FCB pada Januari 2025 untuk pemain yang kini berusia 22 tahun itu, kabarnya dapat meningkat hingga 15 juta euro jika semua klausul tambahan terpenuhi.

Pembayaran tambahan berikutnya mungkin tidak akan lama lagi. Menurut laporan tersebut, satu juta euro akan dibayarkan jika Urbig melakukan debutnya di tim nasional Jerman. Diskusi mengenai partisipasi di Piala Dunia dengan prospek waktu bermain semakin intensif dalam beberapa minggu dan bulan terakhir.