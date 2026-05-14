Sebagaimana dilaporkan oleh Kölner Stadt-Anzeiger, dalam proses transfer dengan 1. FC Köln telah disepakati bahwa jika terjadi berbagai skenario tertentu, akan ada tambahan dana yang mengalir dari klub Munich ke klub Köln untuk kiper tersebut.
Harus membayar selisih jutaan euro? Gol penting Jonas Urbig tampaknya akan membebani FC Bayern München
Dengan demikian, para pendukung "Geißböcke" sudah bisa bersuka cita atas tambahan dua juta euro, karena Urbig telah mencatatkan penampilan ke-30-nya sebagai penjaga gawang Bayern dalam kemenangan 1-0 atas VfL Wolfsburg akhir pekan lalu. Biaya transfer awal sebesar tujuh juta euro, yang dibayarkan FCB pada Januari 2025 untuk pemain yang kini berusia 22 tahun itu, kabarnya dapat meningkat hingga 15 juta euro jika semua klausul tambahan terpenuhi.
Pembayaran tambahan berikutnya mungkin tidak akan lama lagi. Menurut laporan tersebut, satu juta euro akan dibayarkan jika Urbig melakukan debutnya di tim nasional Jerman. Diskusi mengenai partisipasi di Piala Dunia dengan prospek waktu bermain semakin intensif dalam beberapa minggu dan bulan terakhir.
Para ahli mendesak agar Urbig masuk dalam skuad Piala Dunia — dan masih banyak lagi
Di antara hal-hal lain, Lothar Matthäus meminta agar kiper Bayern itu dipanggil ke tim nasional setelah pertandingan melawan Wolfsburg, di mana ia sekali lagi menampilkan penampilan gemilang sebagai pengganti Manuel Neuer. Mario Basler bahkan melangkah lebih jauh dan menggaungkan seruan agar Urbig mendapat tempat reguler di Piala Dunia. Pelatih timnas Julian Nagelsmann telah menominasikan Urbig untuk pemusatan latihan bulan Maret, sebelum ia harus pulang lebih awal karena cedera kapsul pada sendi lutut kanannya.
Berdasarkan situasi saat ini, Oliver Baumann akan berangkat ke Piala Dunia sebagai kiper utama, mengingat cedera yang dialami Marc-Andre ter Stegen. Alexander Nübel tampaknya sudah pasti mendapatkan tiket lainnya. Finn Dahmen juga bisa mendapatkan tempat di pesawat menuju luar negeri bersama Urbig dan Noah Atubolu. Selain itu, perdebatan mengenai penarikan kembali pengunduran diri Manuel Neuer kembali memanas, meskipun pemain veteran tersebut telah berkali-kali membantahnya.
Apakah Neuer dan Urbig masuk dalam daftar skuad Piala Dunia Nagelsmann?
Namun, majalah kicker baru-baru ini berspekulasi bahwa Neuer masuk dalam daftar 55 pemain yang disusun Nagelsmann, yang harus diserahkan ke FIFA pada hari Senin. Hanya pemain yang terdaftar dalam daftar tersebut yang, menurut peraturan, dapat dinominasikan kembali jika diperlukan. Sebenarnya tidak ada petunjuk konkret dalam laporan tersebut, dan Nagelsmann sendiri sejauh ini belum memberikan indikasi bahwa ia mungkin akan memanggil kembali pemain berusia 40 tahun itu. Ia akan mengumumkan skuadnya pada minggu depan.
Sementara itu, Neuer sedang menghadapi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini. Selain pemotongan gaji, Neuer juga harus menyetujui rotasi dengan Urbig, di mana ia akan lebih banyak berperan sebagai mentor. Konon ada kesepakatan yang jelas mengenai waktu bermain, yang mungkin juga akan memberikan Köln jutaan euro tambahan.
Jonas Urbig: Data performa dan statistik musim ini
Permainan 18 Gol yang kebobolan 21 Pertandingan tanpa kebobolan 6