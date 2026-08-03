Terlepas dari berakhirnya secara mendadak pekerjaan impiannya di Spanyol, mantan gelandang Liverpool dan Bayern Munich itu menegaskan bahwa ia telah memanfaatkan masa jeda ini untuk mengevaluasi pendekatan taktik dan kepelatihannya. Pria 44 tahun itu mengambil alih Madrid setelah membawa Leverkusen meraih dwigelar domestik bersejarah tanpa terkalahkan, tetapi ia mendapati atmosfer di Bernabeu jauh lebih mudah memanas.

Pelatih baru Chelsea itu menyoroti bahwa refleksi dirinya dilakukan secara menyeluruh, dengan melihat setiap aspek dari gaya melatihnya. "Melihat ke belakang, saya mengambil hal-hal positif dan hal-hal yang tidak berjalan," tambahnya. "Saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri, memikirkan apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik karena itu tidak berjalan seperti yang diharapkan."

Mengenai hal-hal positif dari masanya di Madrid, ia mencatat: "Ada banyak pengalaman, adaptasi yang harus saya lakukan, beberapa hal yang berhasil dan beberapa hal yang tidak dalam hal permainan, dalam hal manajemen pemain. Ini adalah campuran dari segalanya.

Ketika ditanya apakah kemunduran di Bernabeu pada akhirnya membuatnya menjadi manajer yang lebih baik, pria Spanyol itu dengan tegas bersikeras bahwa pengalaman tersebut justru menajamkan perspektifnya. Alonso mengatakan: "Karena Anda belajar dari kekecewaan atas hal-hal yang memang tidak ditakdirkan terjadi dan Anda mencoba berpikir bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik."



