Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Harus datang dari hati' - Xabi Alonso mengungkap alasan ia memilih Chelsea untuk menyembuhkan 'luka' Real Madrid-nya
Mengatasi 'luka' Real Madrid
Mantan otak di balik Bayer Leverkusen itu tiba di Bernabeu dengan reputasi besar, tetapi hanya bertahan tujuh bulan sebelum dipecat pada Januari setelah kalah di final Supercopa de Espana dari rival Clasico, Barcelona.
Berbicara saat peluncuran tur pramusim Chelsea di Australia, Alonso blak-blakan soal kebutuhannya untuk mencerna kegagalan itu sebelum kembali ke kursi pelatih. "Untungnya tidak banyak luka dalam karier saya," katanya kepada para wartawan. "Jadi, OK, saya mendapat satu luka, tetapi ini akan sembuh. Sekarang itu sudah sembuh, dan saya sangat termotivasi serta bertekad menikmati langkah berikutnya ini seperti yang saya rasakan saat memulai di Madrid."
- AFP
Belajar dari kesulitan di Bernabeu
Terlepas dari berakhirnya secara mendadak pekerjaan impiannya di Spanyol, mantan gelandang Liverpool dan Bayern Munich itu menegaskan bahwa ia telah memanfaatkan masa jeda ini untuk mengevaluasi pendekatan taktik dan kepelatihannya. Pria 44 tahun itu mengambil alih Madrid setelah membawa Leverkusen meraih dwigelar domestik bersejarah tanpa terkalahkan, tetapi ia mendapati atmosfer di Bernabeu jauh lebih mudah memanas.
Pelatih baru Chelsea itu menyoroti bahwa refleksi dirinya dilakukan secara menyeluruh, dengan melihat setiap aspek dari gaya melatihnya. "Melihat ke belakang, saya mengambil hal-hal positif dan hal-hal yang tidak berjalan," tambahnya. "Saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri, memikirkan apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik karena itu tidak berjalan seperti yang diharapkan."
Mengenai hal-hal positif dari masanya di Madrid, ia mencatat: "Ada banyak pengalaman, adaptasi yang harus saya lakukan, beberapa hal yang berhasil dan beberapa hal yang tidak dalam hal permainan, dalam hal manajemen pemain. Ini adalah campuran dari segalanya.
Ketika ditanya apakah kemunduran di Bernabeu pada akhirnya membuatnya menjadi manajer yang lebih baik, pria Spanyol itu dengan tegas bersikeras bahwa pengalaman tersebut justru menajamkan perspektifnya. Alonso mengatakan: "Karena Anda belajar dari kekecewaan atas hal-hal yang memang tidak ditakdirkan terjadi dan Anda mencoba berpikir bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik."
Mengapa Alonso memilih Chelsea
Penunjukan Alonso datang pada momen krusial bagi Chelsea, yang melalui tiga manajer berbeda sepanjang musim 2025-26. Tanpa gangguan sepakbola Eropa setelah finis di peringkat ke-10 musim lalu, pria Spanyol itu kini sepenuhnya fokus pada kebangkitan di kompetisi domestik.
Merefleksikan proses pemikiran yang membawanya ke klub Stamford Bridge itu, Alonso berkata: "Harus banyak dari sini dan juga dari sini," sambil menunjuk ke hati dan perutnya. "Saya melihat ini adalah waktu yang tepat bagi klub, waktu yang tepat bagi saya sendiri, sebuah peluang yang bagus. Ini adalah tim yang belakangan bermain sangat baik dan situasinya tidak seburuk yang terlihat pada akhir musim lalu. Ada potensi besar untuk berkembang dan mari kita lihat berapa lama [waktu yang dibutuhkan]."
- Getty/GOAL
Awal baru di London barat
Tantangan di depan sangat besar, tetapi Alonso tampak bersemangat menyambut tantangan Premier League. Absennya Chelsea dari kompetisi Eropa musim ini merupakan hal yang jarang terjadi bagi klub sebesar mereka, tetapi sang manajer melihatnya sebagai peluang untuk menerapkan filosofinya di lapangan latihan tanpa padatnya jadwal pertandingan tengah pekan.
Alonso tidak perlu menunggu lama untuk merasakan aksi kompetitif pertamanya di Inggris, dengan sebuah derby lokal sudah menanti. Chelsea memulai musim Premier League mereka dengan bertandang ke markas rival sesama London barat, Fulham, pada 24 Agustus. Laga pembuka itu akan mempertemukan Alonso dengan pria yang menggantikannya di Real Madrid, dengan Alvaro Arbeloa kini menangani tim tuan rumah.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami