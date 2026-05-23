"Harus bertindak tegas agar insiden memalukan seperti ini tidak terulang lagi": Uli Hoeneß meluapkan kemarahannya kepada para pendukung Bayern München dan VfB Stuttgart setelah final Piala DFB

"Mereka benar-benar merusak pertandingan. Istri saya bilang, di televisi tidak ada yang bisa dilihat selama berlama-lama," keluh Hoeneß dengan nada marah. Pada awal babak kedua, sebuah logo DFB yang dicoret-coret dilemparkan dari tribun suporter VfB Stuttgart melintasi tribun penonton dan berhasil sampai ke para pendukung FCB di sisi berlawanan Stadion Olimpiade Berlin.

Di banyak spanduk, kedua kubu suporter juga melontarkan kritik keras terhadap Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) sebagai bagian dari aksi protes bersama. "Rival besar bersatu: F**k you, DFB," demikian tertulis misalnya pada sebuah spanduk di tribun juara berulang kali. Selain itu, sorakan "DFB sialan" bergema selama bermenit-menit dalam paduan suara bergantian antara suporter FCB dan VfB di seluruh stadion.

Alasan di balik protes tersebut antara lain adalah harga tiket final piala yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh DFB. "Dengan harga 45 € (kategori suporter), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2), dan 195 € (kategori 1), DFB sekali lagi menetapkan harga selangit untuk tiket final piala. Jika melihat denah stadion, terlihat jelas bahwa bagian stadion yang sangat luas diklasifikasikan ke dalam kategori 1 dan 2 yang mahal," demikian bunyi pernyataan dari Club Nr. 12, asosiasi suporter aktif FC Bayern, menjelang pertandingan.