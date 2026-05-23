"Apa yang ditunjukkan oleh penonton di kedua kubu hari ini sungguh keterlaluan," keluh Hoeneß kepada Sky setelah Bayern menang 3-0 dalam final Piala DFB pada Sabtu malam.
"Harus bertindak tegas agar insiden memalukan seperti ini tidak terulang lagi": Uli Hoeneß meluapkan kemarahannya kepada para pendukung Bayern München dan VfB Stuttgart setelah final Piala DFB
"Mereka benar-benar merusak pertandingan. Istri saya bilang, di televisi tidak ada yang bisa dilihat selama berlama-lama," keluh Hoeneß dengan nada marah. Pada awal babak kedua, sebuah logo DFB yang dicoret-coret dilemparkan dari tribun suporter VfB Stuttgart melintasi tribun penonton dan berhasil sampai ke para pendukung FCB di sisi berlawanan Stadion Olimpiade Berlin.
Di banyak spanduk, kedua kubu suporter juga melontarkan kritik keras terhadap Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) sebagai bagian dari aksi protes bersama. "Rival besar bersatu: F**k you, DFB," demikian tertulis misalnya pada sebuah spanduk di tribun juara berulang kali. Selain itu, sorakan "DFB sialan" bergema selama bermenit-menit dalam paduan suara bergantian antara suporter FCB dan VfB di seluruh stadion.
Alasan di balik protes tersebut antara lain adalah harga tiket final piala yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh DFB. "Dengan harga 45 € (kategori suporter), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2), dan 195 € (kategori 1), DFB sekali lagi menetapkan harga selangit untuk tiket final piala. Jika melihat denah stadion, terlihat jelas bahwa bagian stadion yang sangat luas diklasifikasikan ke dalam kategori 1 dan 2 yang mahal," demikian bunyi pernyataan dari Club Nr. 12, asosiasi suporter aktif FC Bayern, menjelang pertandingan.
Hoeneß menegaskan setelah protes para penggemar: "DFB sama sekali tidak bersalah"
Selama aksi protes, kembang api juga dinyalakan di tribun pendukung kedua klub, sehingga lapangan sempat diselimuti asap tebal. Sampai-sampai wasit Sven Jablonski terpaksa menghentikan pertandingan sebentar setelah sekitar satu jam.
"Saya bahkan sama sekali tidak bisa melihat apa-apa di beberapa bagian pada babak kedua. Dan jika penonton menganggap itu adalah cara mereka merayakan, maka saya tidak akan ikut lagi," lanjut Hoeneß meluapkan kemarahannya. Bos klub Bayern itu menuntut: "Klub-klub, DFB, dan pihak politik harus bertindak tegas agar tindakan tidak sopan seperti itu tidak terulang lagi. DFB sama sekali tidak bersalah atas apa pun."
Harry Kane mencatatkan sejarah dengan mencetak hat-trick untuk FC Bayern di final Piala DFB
Di tengah keributan di tribun penonton, Bayern Munich berhasil memimpin pada menit ke-55 lewat gol Harry Kane. Stuttgart sempat menyulitkan sang juara di babak pertama, namun tim asal Munich itu tampil lebih baik setelah jeda.
Kane memastikan kemenangan pada menit ke-80 dengan gol keduanya, dan di masa tambahan waktu, bintang penyerang Inggris itu bahkan mencetak hat-trick melalui tendangan penalti dan membawa skor akhir menjadi 3-0. Dengan demikian, Kane menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick sempurna (tiga gol tanpa jeda dalam satu babak). Sebelumnya, hanya tiga pemain lain yang berhasil mencetak hat-trick "biasa" di final piala: Uwe Seeler pada 1963 untuk Hamburger SV, Roland Wohlfarth pada 1986 untuk FC Bayern, dan Robert Lewandowski pada 2012 untuk Borussia Dortmund.
