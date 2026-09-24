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'Harus bermain!' - Carlo Ancelotti memperingatkan Real Madrid saat Roma dan AC Milan menyiapkan tawaran pada Januari untuk Endrick yang frustrasi
Raksasa Serie A merencanakan langkah pada Januari
Roma dan Milan bersiap menghidupkan kembali minat mereka terhadap penyerang Madrid Endrick, menurut Football Italia. Dua raksasa Italia itu sedang mempertimbangkan peminjaman di tengah musim untuk pemain berusia 20 tahun tersebut, setelah sudah melakukan pendekatan pada bursa transfer musim panas.
Pengejaran awal mereka pada musim panas terinspirasi oleh keputusan sukses Real Madrid meminjamkan Franco Mastantuono ke Fiorentina. Namun, kepindahan Endrick pada akhirnya gagal terwujud saat itu.
- AFP
Ancelotti menuntut waktu bermain lebih banyak
Situasi sulit Endrick di ibu kota Spanyol memicu kritik tajam dari pelatih tim nasional Brasil, Ancelotti. Mantan bos Milan itu mengungkapkan frustrasi besar atas minimnya kesempatan yang diberikan kepada para pemain muda Amerika Selatan di Eropa.
"Masalah bagi anak-anak Brasil adalah mereka tidak berkembang karena mereka tidak bermain secara reguler," jelas Ancelotti kepada media. "Itu terjadi pada Endrick, tetapi juga pada talenta seperti Estevao, mereka pergi ke Eropa pada usia 18 atau 19 tahun ke klub-klub besar dan tidak menemukan tempat.
"Tanpa bermain, mereka tidak bisa berkembang. Kami memiliki beberapa talenta yang sangat muda dan menjanjikan, dan Endrick akan menjadi penting bagi Brasil di masa depan, tetapi mereka perlu bermain."
Janji-janji yang diingkari di ibu kota Spanyol
Terlepas dari jaminan manajer Real Madrid Jose Mourinho bahwa Endrick akan memainkan peran penting, pemain muda itu justru tersisih. Pemain Brasil tersebut baru mencatatkan satu penampilan singkat selama empat menit pada musim ini, yakni saat menang 3-2 atas Elche.
Di luar itu, sang penyerang menghabiskan tiga pertandingan hanya duduk di bangku cadangan. Ia juga absen dalam empat laga lainnya akibat cedera, yang semakin menghambat perkembangannya.
Endrick sebelumnya telah menunjukkan dengan tepat apa yang bisa ia lakukan ketika diberi panggung yang layak untuk bersinar. Masa peminjamannya di Lyon pada Januari 2026 menghasilkan catatan yang sangat impresif, yakni delapan gol dan delapan assist dalam hanya 21 penampilan kompetitif.
- AFP
Mencari jalan keluar ke Italia
Penyerang tim nasional Brasil itu kini mulai kehabisan kesabaran dalam pencariannya untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim utama. Endrick ingin mengulang kesuksesan yang sebelumnya ia nikmati di Prancis, sehingga kepindahan pada musim dingin menjadi opsi yang sangat menarik. Roma dan Milan kini akan mencoba memanfaatkan frustrasi yang kian membesar ini. Kedua klub Serie A tersebut sedang menyiapkan proposal baru pada Januari, dengan harapan bisa meyakinkan Madrid untuk menyetujui kepergian di tengah musim.
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