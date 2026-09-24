Situasi sulit Endrick di ibu kota Spanyol memicu kritik tajam dari pelatih tim nasional Brasil, Ancelotti. Mantan bos Milan itu mengungkapkan frustrasi besar atas minimnya kesempatan yang diberikan kepada para pemain muda Amerika Selatan di Eropa.

"Masalah bagi anak-anak Brasil adalah mereka tidak berkembang karena mereka tidak bermain secara reguler," jelas Ancelotti kepada media. "Itu terjadi pada Endrick, tetapi juga pada talenta seperti Estevao, mereka pergi ke Eropa pada usia 18 atau 19 tahun ke klub-klub besar dan tidak menemukan tempat.

"Tanpa bermain, mereka tidak bisa berkembang. Kami memiliki beberapa talenta yang sangat muda dan menjanjikan, dan Endrick akan menjadi penting bagi Brasil di masa depan, tetapi mereka perlu bermain."