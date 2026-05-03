"Harus berbuat lebih banyak lagi!" - Roy Keane "masih belum yakin" dengan Kobbie Mainoo sambil menyoroti "masalah" dalam permainan bintang muda Man Utd tersebut
Meskipun gol penentu kemenangan Mainoo dalam kemenangan 3-2 atas rival abadi Liverpool telah memastikan tiket Liga Champions bagi United, Keane tetap vokal dalam menyuarakan skeptisismenya terhadap performa pemain berusia 21 tahun tersebut saat ini.
Pemain internasional Inggris itu mengakhiri pertandingan yang penuh lika-liku pada Minggu sore di Old Trafford dengan gol pada menit ke-77, namun mantan kapten United itu menegaskan bahwa gelandang tersebut masih harus menempuh jalan panjang untuk mencapai level elit.
"Dia masih belajar"
Dalam wawancara dengan Sky Sports, Keane memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai perkembangan Mainoo. "Saya masih belum yakin dengan dia. Menurut saya, dia pemain muda yang sangat bagus, tapi dia masih anak-anak, dia baru bermain sekitar 70 pertandingan bersama tim utama," kata Keane.
"Dia jelas sudah terlibat dalam skuad Inggris, tapi dia masih belum meyakinkan saya. Saya harap dia bisa [kembali menjadi starter reguler untuk United] tahun depan. Saya bisa menjadi kritikus yang keras terhadap pemain tengah, saya juga sangat kritis terhadap diri sendiri. Saya masih berpikir anak itu harus melakukan lebih banyak lagi. Apakah dia punya kesempatan? Tentu saja dia punya kesempatan. Dia masih belajar."
Kekhawatiran terkait laju pertumbuhan yang pesat
Keane mempertanyakan apakah lulusan akademi tersebut memiliki kemampuan fisik mentah yang dibutuhkan untuk lini tengah modern, terutama saat-saat transisi yang intens.
"Masalahnya adalah, ketika orang-orang membicarakan apakah dia cukup eksplosif, apakah hal itu bisa ditingkatkan jika dia tidak cepat dalam memulai gerakan?" tanya Keane.
Berkembang pesat di bawah kepemimpinan Carrick
Keane mencatat bahwa masa-masa Mainoo yang belakangan ini tidak masuk dalam susunan pemain inti di bawah asuhan Ruben Amorim justru mungkin menguntungkannya dalam jangka panjang. Setelah muncul ke panggung sepak bola dan berhasil masuk ke skuad Inggris, gelandang ini harus menonton dari pinggir lapangan sebelum akhirnya menemukan kembali ritmenya di bawah asuhan Michael Carrick.
"Enam bulan terakhir ini akan cukup baik baginya," jelas Keane. "Bagi seorang pemain muda di klub besar, dia muncul dan menjadi sorotan utama, tampil bagus, lalu terlibat dengan timnas Inggris. Beberapa bulan terakhir, orang-orang membicarakan kemungkinan dia dipinjamkan, tapi saya selalu mengatakan bahwa terkadang Anda harus duduk dan belajar, menonton pertandingan dan tim."