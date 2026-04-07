"Harus ada tindakan serius yang diambil!" - Antonio Conte membuka peluang untuk kembali melatih Italia di tengah ketidakpastian kontraknya bersama Napoli

Saat berbicara setelah kemenangan Napoli 1-0 atas AC Milan pada Senin malam, Conte ditanya apakah spekulasi yang semakin menguat itu menjadi gangguan. Ia tetap tenang, sambil mencatat bahwa rumor hanyalah bagian dari dinamika saat melatih di level tertinggi sepak bola Italia.

"Jangan lupa bahwa tahun lalu, dalam tiga bulan terakhir musim, ada pembicaraan di media bahwa saya akan meninggalkan Napoli untuk bergabung dengan Juventus, bukan?" kata Conte, seperti dikutip Football Italia. "Media harus menulis sesuatu, dan wajar jika nama saya muncul sebagai bagian dari daftar itu. Jika saya adalah Presiden FIGC, saya akan mempertimbangkan diri saya bersama dengan yang lain. Karena banyak alasan, saya akan memasukkan Conte ke dalam daftar itu."

Kontrak Conte di Napoli akan berakhir tahun depan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai masa depannya di klub belum diambil, dengan pembicaraan tingkat tinggi dijadwalkan setelah musim ini berakhir.

"Saya sudah pernah bekerja dengan timnas dan saya tahu lingkungannya. Saya merasa tersanjung, karena mewakili negara adalah hal yang luar biasa. Kalian semua tahu betul bahwa saya masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak saya dengan Napoli dan bahwa di akhir musim saya akan duduk bersama presiden untuk membicarakannya," tambahnya.