"Harus ada tindakan serius yang diambil!" - Antonio Conte membuka peluang untuk kembali melatih Italia di tengah ketidakpastian kontraknya bersama Napoli
Conte masuk dalam daftar calon pelatih timnas Italia
Pelatih berusia 56 tahun itu menjadi kandidat kuat untuk kembali memimpin tim nasional setelah kegagalan Italia yang memalukan dalam lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Conte, yang sebelumnya memimpin Azzurri antara tahun 2014 dan 2016, tampaknya siap mempertimbangkan kemungkinan kembali melatih tim nasional meskipun saat ini ia masih memiliki komitmen di Napoli. Meskipun ia tetap fokus pada target klubnya saat ini, daya tarik tim nasional jelas masih kuat.
Diperlukan kejelasan mengenai masa depan Napoli
Saat berbicara setelah kemenangan Napoli 1-0 atas AC Milan pada Senin malam, Conte ditanya apakah spekulasi yang semakin menguat itu menjadi gangguan. Ia tetap tenang, sambil mencatat bahwa rumor hanyalah bagian dari dinamika saat melatih di level tertinggi sepak bola Italia.
"Jangan lupa bahwa tahun lalu, dalam tiga bulan terakhir musim, ada pembicaraan di media bahwa saya akan meninggalkan Napoli untuk bergabung dengan Juventus, bukan?" kata Conte, seperti dikutip Football Italia. "Media harus menulis sesuatu, dan wajar jika nama saya muncul sebagai bagian dari daftar itu. Jika saya adalah Presiden FIGC, saya akan mempertimbangkan diri saya bersama dengan yang lain. Karena banyak alasan, saya akan memasukkan Conte ke dalam daftar itu."
Kontrak Conte di Napoli akan berakhir tahun depan. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai masa depannya di klub belum diambil, dengan pembicaraan tingkat tinggi dijadwalkan setelah musim ini berakhir.
"Saya sudah pernah bekerja dengan timnas dan saya tahu lingkungannya. Saya merasa tersanjung, karena mewakili negara adalah hal yang luar biasa. Kalian semua tahu betul bahwa saya masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontrak saya dengan Napoli dan bahwa di akhir musim saya akan duduk bersama presiden untuk membicarakannya," tambahnya.
Tuntutan akan perubahan sistematis
Penurunan performa Italia sejak kemenangan mereka di Euro 2020 sangat mencolok, dan Conte berpendapat bahwa sekadar mengganti pelatih di pinggir lapangan tidak cukup untuk mengatasi masalah-masalah mendasar dalam sepak bola Italia. Ia merefleksikan betapa tipisnya selisih hasil dalam kompetisi internasional sambil menyerukan pendekatan yang lebih tegas dalam mengembangkan olahraga ini.
"Sungguh mengecewakan bahwa jika kami memenangkan adu penalti melawan Bosnia dan lolos ke Piala Dunia, orang-orang akan membicarakan pencapaian hebat dan Italia yang memainkan sepak bola yang hebat," tambahnya. "Sayangnya, hanya hasil yang dihitung dalam olahraga ini sekarang. Namun, setelah tiga Piala Dunia berturut-turut, sesuatu yang serius perlu dilakukan. Ketika saya menjadi pelatih, banyak pembicaraan, tetapi saya mendapat sedikit sekali bantuan dari klub-klub. Sekarang semuanya dianggap sebagai bencana, tetapi bahkan dalam bencana, selalu ada sesuatu yang bisa diselamatkan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sebelum memutuskan masa depannya, Conte akan tetap fokus pada tugasnya di Napoli, yang saat ini berada di peringkat kedua Serie A dengan 65 poin dari 31 pertandingan, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Inter Milan. Mereka selanjutnya akan menghadapi Parma pada hari Minggu.