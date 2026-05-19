Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Harry Styles memaksa Ajax pindah ke stadion berkapasitas 6.000 penonton karena lawan-lawannya mengancam akan memboikot babak play-off Eropa
- Getty Images Sport
Benturan jadwal konser memicu kekacauan di lokasi acara
Ajax harus melepaskan keunggulan sebagai tuan rumah dalam laga play-off Eredivisie menuju kompetisi Eropa pada Kamis mendatang, setelah memprioritaskan konser musim panas bernilai jutaan pound dari Styles daripada kemungkinan pertandingan pasca-musim. Akibatnya, klub raksasa asal Amsterdam itu memesan stadion kandang Volendam yang berkapasitas terbatas, namun pihak berwenang setempat kemudian melarang kehadiran semua suporter tim tamu menyusul insiden kekerasan suporter akhir pekan lalu yang melibatkan para hooligan FC Volendam — sebagaimana dilaporkan AD. Merasa marah atas keputusan tersebut, yang juga berdampak pada pertandingan play-off promosi Willem II, Groningen telah mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut bersama KNVB. Asosiasi tersebut saat ini sedang melakukan diskusi mendesak dengan walikota setempat untuk menghindari pembatalan pertandingan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ketua Groningen marah karena ketidakadilan
Keputusan untuk menghukum para pendukung tim tamu atas kerusuhan yang tidak ada hubungannya sama sekali telah membuat petinggi tim tamu benar-benar terkejut dan mempertimbangkan langkah-langkah balasan yang drastis. Menolak untuk mengesampingkan kemungkinan aksi mogok bersejarah yang dapat menggagalkan babak playoff Eredivisie, manajer umum Groningen Frank van Mosselveld mengatakan, seperti dilansir RTV Noord: "Kami kini sedang menelaah opsi dan sumber daya apa saja yang kami miliki untuk mengambil tindakan terhadap hal ini. Ini sungguh keterlaluan.
"Lihatlah, aspek olahraga harus didahulukan. Namun, kami semua merasa hal ini sangat tidak dapat diterima dan tidak adil sehingga kami terlebih dahulu berusaha memastikan bahwa para pendukung diizinkan hadir pada hari Kamis. Semua skenario sedang dipertimbangkan. Kami tidak mengesampingkan apa pun saat ini. Hal ini mengejutkan dan membuat kami kewalahan. Ini sangat tidak adil."
- AFP
Peringatan-peringatan historis yang diabaikan oleh pihak berwenang
Krisis yang semakin memburuk ini sebenarnya sudah dapat diprediksi, karena petinggi Groningen telah secara proaktif memberi tahu pihak otoritas sepak bola mengenai potensi kemacetan di stadion tersebut hampir sebulan sebelum jadwal pertandingan dipastikan.
Van Mosselveld mengungkapkan bahwa ia telah secara resmi menghubungi KNVB untuk meminta rencana darurat yang jelas, karena khawatir pemerintah setempat tidak akan mampu menyelenggarakan beberapa pertandingan secara bersamaan. Mengkritik kegagalan administratif tersebut, Van Mosselveld menambahkan: "Terutama karena saya sudah menanyakan skenario-skenario ini kepada KNVB pada 23 April: bagaimana jika, dan bagaimana kita akan mengatasinya?
"Ini hanya asumsi, tapi saya merasa orang-orang di sana berharap skenario di mana baik FC Volendam maupun Ajax berakhir di babak play-off tidak akan terjadi. Saya sudah merasa aneh bahwa kita harus pindah ke stadion lain. Seharusnya tidak pernah terjadi bahwa otoritas lokal memutuskan untuk tidak mengizinkan suporter tim tamu. Namun, skenario itu tetap terjadi."
- Getty Images Sport
Badan pengelola berlomba melawan waktu
Dewan kompetisi sepak bola profesional KNVB menghadapi tekanan besar untuk menyelesaikan kebuntuan politik ini sebelum pertandingan yang dijadwalkan dimulai pada Kamis. Pihak berwenang sepak bola telah mengajukan permohonan mendesak kepada Wali Kota Rick Beukers agar mengizinkan kehadiran suporter tim tamu, namun Groningen sudah mendesak agar pertandingan dipindahkan ke Stadion Euroborg milik mereka sendiri. Jika pemerintah setempat menolak untuk berkompromi, penundaan paksa atau keputusan walkover dapat secara mendasar mengganggu jalur kualifikasi Eropa, sehingga sepenuhnya menenggelamkan akhir musim sepak bola Belanda.