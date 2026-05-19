Harry Styles memaksa Ajax pindah ke stadion berkapasitas 6.000 penonton karena lawan-lawannya mengancam akan memboikot babak play-off Eropa

Krisis yang semakin memburuk ini sebenarnya sudah dapat diprediksi, karena petinggi Groningen telah secara proaktif memberi tahu pihak otoritas sepak bola mengenai potensi kemacetan di stadion tersebut hampir sebulan sebelum jadwal pertandingan dipastikan.

Van Mosselveld mengungkapkan bahwa ia telah secara resmi menghubungi KNVB untuk meminta rencana darurat yang jelas, karena khawatir pemerintah setempat tidak akan mampu menyelenggarakan beberapa pertandingan secara bersamaan. Mengkritik kegagalan administratif tersebut, Van Mosselveld menambahkan: "Terutama karena saya sudah menanyakan skenario-skenario ini kepada KNVB pada 23 April: bagaimana jika, dan bagaimana kita akan mengatasinya?

"Ini hanya asumsi, tapi saya merasa orang-orang di sana berharap skenario di mana baik FC Volendam maupun Ajax berakhir di babak play-off tidak akan terjadi. Saya sudah merasa aneh bahwa kita harus pindah ke stadion lain. Seharusnya tidak pernah terjadi bahwa otoritas lokal memutuskan untuk tidak mengizinkan suporter tim tamu. Namun, skenario itu tetap terjadi."