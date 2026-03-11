Getty/GOAL
Harry Redknapp kembali ke Tottenham? Mantan manajer Spurs terbuka untuk menggantikan Igor Tudor saat pertarungan degradasi Liga Premier semakin memanas
Redknapp mengungkapkan perasaannya dengan jelas tentang kembalinya ke Spurs.
Redknapp, yang pernah memimpin klub London selama empat tahun dan berhasil membawa mereka ke final Piala Liga, telah absen dari dunia sepak bola selama sembilan tahun setelah masa jabatannya yang singkat di Birmingham City. Namun, dengan Spurs menghadapi pertarungan degradasi yang tak terduga, pria berusia 79 tahun itu mengatakan dia akan senang mengambil alih posisi pelatih di tengah kesulitan mereka saat ini.
"Saya sudah beberapa kali ditanya apakah akan kembali ke Spurs, dan kemungkinan besar itu tidak akan terjadi, bukan?" kata manajer veteran itu kepada The Press Association di Cheltenham races. "Apakah saya akan kembali? Tentu saja saya akan, tapi saya sangat meragukan itu akan terjadi.
"Mereka harus berjuang keras untuk bertahan, itu akan sulit. Saya melihat jadwal pertandingan mereka, Nottingham Forest bermain cukup baik, West Ham bermain sangat baik, ini akan sulit bagi Tottenham."
Meskipun spekulasi semakin meningkat, Redknapp menegaskan bahwa tidak ada kontak formal sama sekali dari hierarki Spurs. Untuk saat ini, manajer mantan Portsmouth ini fokus sepenuhnya pada lintasan balap kuda daripada lapangan sepak bola. "Saat ini, satu-satunya kekhawatiran saya adalah The Jukebox Man di Gold Cup, saya tidak ada hubungannya lagi dengan Spurs," katanya.
Dengan klub hanya satu poin di atas zona degradasi, Redknapp mengakhiri dengan pesan baik untuk tim lamanya. "Mereka tidak menghubungi saya, sama sekali tidak," ia tekankan. "Saya harap Spurs bertahan dan saya harap West Ham bertahan."
Tekanan semakin meningkat terhadap Tudor setelah kekacauan di Madrid.
Seruan untuk perubahan segera muncul setelah kekalahan memalukan 5-2 dari Atletico Madrid pada Selasa, menjadikan Igor Tudor sebagai manajer pertama dalam sejarah klub yang kalah dalam empat pertandingan pertamanya. Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) segera menuntut "tindakan darurat" untuk mengatasi performa tim yang sangat buruk, dengan mengeluarkan pernyataan pedas mengenai rentetan enam kekalahan berturut-turut.
Mengandalkan kritik langsung, pernyataan THST berbunyi: "Ini merupakan gejala dari keadaan yang sangat buruk di Spurs saat ini. Tindakan darurat diperlukan karena saat ini kita sedang berjalan tertidur di tepi jurang." Mereka juga menuntut pertanggungjawaban bagi para pendukung yang datang ke Madrid, menambahkan: "Setidaknya para pendukung di Madrid harus mendapatkan pengembalian tiket pertandingan mereka."
Kinsky mengalami mimpi buruk di Liga Champions.
Kekalahan Madrid ditandai dengan debut Liga Champions yang bencana bagi Antonin Kinsky, pemain berusia 22 tahun dari Tottenham. Pemain internasional Ceko itu mengalami awal yang mengerikan pada menit keenam ketika sebuah kesalahan fatal membuat Marcos Llorente mencetak gol pertama. Delapan menit kemudian, Antoine Griezmann menggandakan keunggulan, membuat tim tamu terkejut. Malam Kinsky semakin buruk pada menit ke-15 ketika ia secara tak terduga memberikan bola kepada Julian Alvarez, yang dengan mudah mencetak gol ketiga Atletico Madrid. Tertekan, pemain muda itu menundukkan kepalanya sebelum pelatih interim Tudor menggantikannya dengan Guglielmo Vicario setelah hanya 17 menit, dengan pemain yang hancur hati itu berjalan ke lorong tanpa disapa.
Setelah pertandingan, pelatih mengatakan: "Apa yang terjadi sangat jarang. Saya sudah melatih selama 15 tahun, saya belum pernah melakukan ini. Ini perlu untuk melindungi pemain, melindungi tim. Situasi yang luar biasa, tidak ada yang bisa dikomentari," kata Tudor. "Sebelum pertandingan, itu adalah pilihan yang tepat untuk dilakukan dalam situasi seperti ini, dengan tekanan pada Vicario, kompetisi lain. Tony adalah kiper yang sangat baik. Itu adalah keputusan yang tepat bagi saya. Setelah ini, tentu saja, mudah untuk mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Jadi saya juga menjelaskan kepada Tony setelahnya: dia adalah orang yang tepat dan kiper yang baik."
Rekor tanpa kemenangan mengancam upaya bertahan Anfield
Tekanan semakin memuncak menjelang laga tandang Premier League yang menantang melawan Liverpool di Anfield pada Minggu mendatang. Klub ini belum meraih kemenangan liga sejak akhir Desember, dan sejak menggantikan Thomas Frank bulan lalu, Tudor telah memimpin rentetan kekalahan yang mengerikan dengan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi, meninggalkan mereka hanya satu poin di atas zona degradasi.
