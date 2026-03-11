Harry Redknapp kembali ke Tottenham? Mantan manajer Spurs terbuka untuk menggantikan Igor Tudor saat pertarungan degradasi Liga Premier semakin memanas

Redknapp, yang pernah memimpin klub London selama empat tahun dan berhasil membawa mereka ke final Piala Liga, telah absen dari dunia sepak bola selama sembilan tahun setelah masa jabatannya yang singkat di Birmingham City. Namun, dengan Spurs menghadapi pertarungan degradasi yang tak terduga, pria berusia 79 tahun itu mengatakan dia akan senang mengambil alih posisi pelatih di tengah kesulitan mereka saat ini.

"Saya sudah beberapa kali ditanya apakah akan kembali ke Spurs, dan kemungkinan besar itu tidak akan terjadi, bukan?" kata manajer veteran itu kepada The Press Association di Cheltenham races. "Apakah saya akan kembali? Tentu saja saya akan, tapi saya sangat meragukan itu akan terjadi.

"Mereka harus berjuang keras untuk bertahan, itu akan sulit. Saya melihat jadwal pertandingan mereka, Nottingham Forest bermain cukup baik, West Ham bermain sangat baik, ini akan sulit bagi Tottenham."

Meskipun spekulasi semakin meningkat, Redknapp menegaskan bahwa tidak ada kontak formal sama sekali dari hierarki Spurs. Untuk saat ini, manajer mantan Portsmouth ini fokus sepenuhnya pada lintasan balap kuda daripada lapangan sepak bola. "Saat ini, satu-satunya kekhawatiran saya adalah The Jukebox Man di Gold Cup, saya tidak ada hubungannya lagi dengan Spurs," katanya.

Dengan klub hanya satu poin di atas zona degradasi, Redknapp mengakhiri dengan pesan baik untuk tim lamanya. "Mereka tidak menghubungi saya, sama sekali tidak," ia tekankan. "Saya harap Spurs bertahan dan saya harap West Ham bertahan."